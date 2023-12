[株式会社グレイス]

寒い冬にピッタリ。贅沢な甘さで心も体も温まるHOTドリンク。



全国のケンズカフェ東京で、唯一デザートドリンクが楽しめる【ケンズカフェ東京TOKYOタワー店】では、12月1日より冬限定ドリンクを新しく販売いたします。









「特撰ガトーショコラ」と同じチョコレートを使用したホットチョコを始め、大人のかたはもちろんお子様にもお勧めの5種類がラインアップ。









特撰ガトーショコラがドリンクに『クリオロ・チョコラータ』







大人気のホットチョコレートがより美味しくリニューアル!

ベルギー産チョコレートをベースに、「特撰ガトーショコラ」で使用しているイタリア・ドモーリ社の”KENʼS BLEND CRIOLLO”を絶妙なバランスでミックス。

従来のホットチョコに微かな酸味が交わり、濃厚ながらもさっぱりとした味わいに。



さらに、トッピングには新しくエスプーマホイップを使用。口当たりの良い甘さ控えめのホイップと、カカオのほろ苦さが際立つ“CRIOLLO“が飲んで味わえる、この時期ならではの贅沢なチョコレートドリンクです。



『クリオロ・チョコラータ』

価格:700円(税込)

提供:HOTのみ / Sサイズのみ

アレルゲン:乳







優しい甘さが虜になる『クレームブリュレラテ』







冬に人気のスイーツ、クレーム・ブリュレがドリンクになって新登場。

まろやかでコクのあるカスタード風味のミルク。オーダーを頂いてからバーナーで仕上げるパリパリのキャラメリゼ。スイーツ感覚でお召しあがりいただけるリッチな味わいのドリンクです。



『クレームブリュレラテ』

価格:680円(税込)

提供:HOT or ICE / Sサイズのみ

カスタマイズ:エスプレッソ有無が選択できます。

アレルゲン:乳







お客様の声により加わった『抹茶ラテ』・『ほうじ茶ラテ』







お客様からリクエストの多かったティーラテも、バリエーションアップ。

抹茶のほろ苦さが大人な味わいの『抹茶ラテ』、香ばしい香りが楽しめる『ほうじ茶ラテ』。

ほっと一息つける、2つの味わいを是非お楽しみください。



『抹茶ラテ』

価格:600円(税込)

提供:HOT or ICE / Sサイズのみ

アレルゲン:乳



『ほうじ茶ラテ』

価格:600円(税込)

提供:HOT or ICE / Sサイズのみ

アレルゲン:乳







大人も子供も笑顔になる『ミックスジュース』







4種類の果物とミルクをブレンドした冬のフルーツジュース。

やさしい甘さがどこか懐かしい味わい。思わず笑みがこぼれるフルーツドリンクです。



『ミックスジュース』

価格:660円(税込)

提供:ICEのみ

アレルゲン:乳・桃・リンゴ







KEN’S CAFE TOKYO 定番商品からタワー店限定の人気メニューも







世界最高峰のチョコレート「DOMORI」創業者ジャンルーカ・フランゾーニ氏自らが、ケンズカフェ東京のために調合した世界で1つのチョコレート「KEN’S BLEND CRIOLLO」を使用。アルコール、香料不使用。グルテンフリー。



常温でテリーヌショコラ。冷やして生チョコの口溶け。温めて濃厚なフォンダンショコラ。

その日の気分で、3通りの味わいが楽しめます。





『特撰ガトーショコラ』

価格: 1個 3,500円(税込)

賞味期限: 常温で2日間、冷蔵で2週間







KEN’Sクリオロ・ソフト







大人気のチョコレートソフトは、この冬も販売。"KEN'S BLEND CRIOLLO"を使用した贅沢なソフトクリーム。芳醇なカカオの香り、深くコクのあるチョコレートの甘みがダイレクトに味わえます。



『KEN’Sクリオロ・ソフト』

価格 : 1個 770円(税込)

*その場でお召し上がりください。





◆ケンズカフェ東京とは





氏家健治シェフが手掛け、東京・新宿御苑前に総本店を構える日本初のガトーショコラ専門店。『特撰ガトーショコラ』は、スイーツ好きで定評のある美食家、芸能人がこぞって絶賛、日本一のガトーショコラと称される逸品です。

「スイーツ TOKYO 百名店」に6年連続、食べログ「全国人気チョコレート店ランキング」では8年連続第一位に選定されるなど、これまで品評会で高い評価を獲得し、数々の賞を受賞。「日本ギフト大賞2015東京賞」「JAPAN SWEETS AWARD2016」ぐるなびの「接待の手土産セレクシ

ョン特選30」にも選出されました。





◆TOKYOタワー店 店舗情報



東京のシンボル・東京タワー1階に2022年12月オープン。

「特撰ガトーショコラ」の他、ここでしか味わえないチョコレートドリンク、オリジナルスイーツが展開。



名称 :ケンズカフェ東京 TOKYOタワー店

住所 :東京都港区芝公園4-2-8 東京タワー1階正面入口

電話番号:080-7957-2775

営業時間:10:00~20:00

ホームページ(全国販売店):https://kenscafe.tokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-11:16)