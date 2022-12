[株式会社coton]

音と音楽のテクノロジーを軸に、アート・産業・研究がリンクする横断的領域を開拓する東京藝術大学発ベンチャー「株式会社coton」(本社:東京都港区、代表取締役社長:松尾 謙二郎、以下「coton」)が代表団体を務める「西新宿5G Sounding Cityプロジェクト」の一環として、Sound Gardenスペシャルプログラム「音のイルミネーション for TWINKLE PARK」を実施します。





■Sound Gardenスペシャルプログラム「音のイルミネーション for TWINKLE PARK」



Sound Gardenは、西新宿の仮想空間に配置された様々な「音のオブジェ」をめぐり、オブジェが奏でる音と、現実の風景が混ざり合う様子を楽しむ体験です。



今回のSound Gardenスペシャルプログラム「音のイルミネーション for TWINKLE PARK」は、鉄道5社の共同イベント「Candle Night @ Shinjuku 2022 -新宿想い線-」と、新宿中央公園イルミネーションイベント「TWINKLE PARK(トゥインクルパーク)」と連動し、新宿中央公園とその周辺で、TWINKLE PARKのために特別に制作された「音のイルミネーション」を2023年1月15日(日)まで、期間限定でご体験いただけます。





開催期間:~2023年1月15日(日)

開催場所:新宿中央公園(東京都新宿区西新宿2-11) および その周辺

体験URL:https://sounding.city/garden/

体験無料



クリスマスまでの期間限定で、「サンタクロースの声」が新宿中央公園に隠れているというギミックも。美しいイルミネーションの新宿中央公園を、サンタクロースの声を探しながらの回遊をお楽しみください。クリスマス後にもコンテンツを更新予定です。



■Sound Gardenについて



Sound Gardenは、西新宿の仮想空間に配置された様々な「音のオブジェ」をめぐり、オブジェが奏でる音と、現実の風景が混ざり合う様子を楽しむ体験です。



美しいイルミネーションと連動したスペシャルプログラム「音のイルミネーション for TWINKLE PARK」の終了後も、2023年3月末まで、さまざまなプログラムをご自身のスマートフォンからお楽しみいただけます。



スマートフォンで専用サイトを開きながら街を回遊することで、好きな曲をイヤホンで聴いて外界を遮断する行為とは全く異なり、音と景色、そして移動する身体とが調和する街の多層的な魅力が見えてくるはずです。「音×身体×景色」が織りなす、新感覚の散策をお楽しみください。









体験方法:

スマートフォンのWebブラウザで、下記体験URLにアクセスし、リストから体験したいサウンドマップをお選びいただいた上で、イヤフォンを着けて街を散歩します。体験者の位置や向いている向き、距離に応じて音の聞こえ方が変化し、目の前に広がる風景と重なります。



体験URL:

https://sounding.city/garden/

・スマートフォンからのアクセスのみ、ご体験いただけます。

・イヤフォン/ヘッドフォンのご利用を推奨しています。



体験エリア:

Sound Gardenは、新宿中央公園や西新宿一丁目商店街をはじめ、西新宿エリア一帯でご体験いただけます。







■「Candle Night @ Shinjuku 2022 -新宿想い線-」について



小田急電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道5社が主催する「Candle Night @ Shinjuku 2022 -新宿想い線-」は、参加者がキャンドルを包むキャンドルホルダーを装飾することで、会場がキャンドルの灯りに包まれていく無料の参加型イベントです。



Sound Garden スペシャルプログラム「音のイルミネーション for TWINKLE PARK」は、23日、24日に開催される新宿中央公園「水の広場」会場と連携しています。



開催日:2022年12月23日、24日 ※雨天・荒天時中止

時間:17~20時

場所:新宿中央公園「水の広場」

イベント公式サイト:https://sites.google.com/view/candle-night-portal/





■新宿中央公園イルミネーションイベント「TWINKLE PARK(トゥインクルパーク)」について



「新宿中央公園パークアップ共同体」が主催する毎年恒例の冬季イルミネーション「トゥインクルパーク」を開催中です。水の広場のナイアガラの滝をはじめ、眺望のもりでは高層ビル群を背景としたフォトスポットを設置。初の試みとなるシャボン玉を用いた幻想的なライトアップも見どころです。



自然と高層ビル群に囲まれた新宿中央公園ならではのライトアップとともに、「音のイルミネーション for TWINKLE PARK」で、目だけでなく、耳にも美しいイルミネーションをお楽しみください。



開催期間:2022年11月25日(金)~2023年1月15日(日)

点灯時間:16~22時

開催場所:新宿中央公園 水の広場、眺望のもり(東京都新宿区西新宿2-11)

参加費:無料

イベント公式サイト:https://shinjukuchuo-park.jp/events/



■Sounding Cityプロジェクトとは



「Sounding City」 は、様々なテクノロジーと音を媒介にして、街に集う人と人、街と人の心地よい響き合いを作り出すプロジェクトです。「音のAR」 「AIによる音・音楽の自動生成」 で仮想の音・音楽のレイヤーを街に重ね合わせ、西新宿に多様性と活気をもたらします。

https://sounding.city/





■「西新宿 Sounding Cityプロジェクト」コンソーシアム参画団体



<東京藝術大学 古川研究室>

http://furukawalab.org/



<株式会社インビジ>

https://invisi.jp/



<addict>(ADKクリエイティブ・ワン)

https://addict-tokyo.jp/



<株式会社beatcamera >

https://beatcamera.com/



Sounding Cityプロジェクトは、東京都『西新宿先端サービス実装・産官学コンソーシアム』の採択事業です。



西新宿先端サービス実装・産官学コンソーシアム|公式ページ

https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/







<coton会社概要>

このほか、cotonの技術、提供するサービス、メンバーの紹介は公式サイトに掲載しています。

https://coton.jp/



株式会社coton 会社概要

会社名:株式会社coton(カブシキガイシャコトン)

所在地:東京都港区六本木5丁目17番6-201号

設立:2019年7月1日

役員:代表取締役 松尾謙二郎

資本金:400万円

事業内容

音とテクノロジーに関するソリューションの提供

音・音楽の活用に関する調査・開発

新しいニーズに応じた技術開発・サービスの提供



