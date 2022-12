[株式会社中央デパート]

大宮門街で行われる「トントゥたちのクリスマス from フィンランド 2022」のクリスマスマーケットでは、フィンランド大使館推薦のショップ・レストランが、同国ならではの厳選されたグッズやフード・ドリンクメニューをお届けします。





///// 門街広場に巨大クリスマスアートが登場 /////

直径3.7mの巨大アートが門街広場に登場!

門街2Fのフラワーカフェ「BLOOMY’s×Flory」のフローリストたちによるハンドメイド・アート。

フォトスポットとして大宮門街を彩ります。

期 間 :11月25日(金)~12月25日(日)





クリスマスマーケットではフィンランドならではの厳選されたグッズやフード・ドリンクメニューをお届けします!

日 時 :12月16日(金)~18日(日)・ 23日(金)~25日(日) 全日11:00~19:00

場 所 :大宮門街1F 門街広場













大宮門街館内からも出店決定!









【トントゥ検定】

フィンランド・ロバニエミ市公認のサンタのお手伝いをする妖精トントゥになるための検定試験。

クリスマスの知識を身につけながら、人形作りやフラワーアレンジメントなどが楽しめます。参加費用は無料です。



日 程 :【2級】12月17日(土)13:00~ ・ 18日(日)10:00~

【1級】12月24日(土)14:00~











【SDGsセミナー】

『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか』(ポプラ社)の著者・堀内都喜子氏による講演会が決定!

著書のみならず、ラジオ、専門誌など多数メディアにてその知見を発信している同氏が、SDGs世界一の国フィンランドのジェンダーフリーをテーマに講義を行います。



日 程 :12月18日(日)10:30~11:30













◆開催概要

イベント名:「トントゥたちのクリスマス from フィンランド 2022」

開催日時 :11月25日(金)~12月25日(日)

会 場 :大宮門街EAST/WEST内、1F門街広場

(さいたま市大宮区大門町2-118)

主 催 :「トントゥたちのクリスマス from フィンランド 2022」実行委員会

後 援 :フィンランド大使館

アクセス :JR大宮駅より徒歩3分

施設サイト:http://omiyakadomachi.com



◆本件に関するお客様からのお問い合わせ先

大宮門街EAST/WEST 中央デパート事務所

Tel:048-643-2121



