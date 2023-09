[株式会社クラフトリゾート]

元阪神タイガース投手2名が今年5月に神戸・三宮にオープンした焼肉店「神戸ビーフ焼肉お加虎」では、阪神タイガースの優勝を記念して、5日間にわたって優勝記念感謝祭を実施します。







阪神タイガース、18年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます!神戸・三宮駅から徒歩5分の「神戸ビーフ焼肉 お加虎」(住所:神戸市中央区北長狭通2丁目2−8)では、優勝翌日の9月15日(金)から9月19日(火)までの5日間、優勝記念感謝祭を実施します。ご入店時、スタッフに合言葉をお伝えいただいた方には、「阪神タイガース優勝セット」をプレゼント。元阪神タイガース2000年ドラフト5位指名投手の加藤隆行(マネージャー)と1999年ドラフト3位指名投手の岡本浩二(店主)がお迎えいたします。この機会にぜひご来店下さい。



阪神タイガース優勝セット実施内容





■期間:9月15日(金)~9月19日(火)

■営業時間:17:00-24:00 (ラストオーダー23:00)

■内容:「阪神タイガース優勝セット」プレゼント

・ドリンク1杯(ビール or ハイボール or ソフトドリンクからお選び下さい)

・焼肉1人前(カルビ or ハラミよりお選び下さい)

■注文方法:入店時、スタッフまで合言葉をお伝え下さい。合言葉=「バモス」







元阪神タイガース投手:加藤隆行、岡本浩二よりコメント





オープン以来、これまでお店が順調にやってこられたのは、なんと言っても大の阪神ファン・虎党の皆様のお陰です。そして、阪神タイガースの現役・OB選手の皆様には、開店祝いのお花のみならず、実際に数多くご来店いただき、その度に「お前達のお店のお客さんやったらいいよ」と、お客様と気軽に写真を撮って下さったり、同席して下さったりと、感謝をしてもしてもし足りません。昨日の優勝の瞬間もご来店中の元選手のXさんと迎え、歓びを分かち合うことができました。今度は僕達が皆さんに感謝を示す番です!阪神タイガースの18年ぶりの優勝を、お客様・虎選手みんなでお祝いしましょう!優勝セットをたくさんご用意してお待ちしております。





「神戸ビーフ焼肉 お加虎」店舗詳細





■店舗名:神戸ビーフ焼肉 お加虎

■所在地:〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通2-2-8

■電話番号:078-381-8729

■営業時間:17:00-24:00 (ラストオーダー23:00)

■定休日:なし(年末年始休業あり)

■席数:全80席(1階=カウンター・テーブル席、2階=半個室テーブル席、3階=個室掘りごたつ席・最大26人貸切り可)

■ホームページ:https://kobebeefokatora.owst.jp/

■Instagram: https://instagram.com/okatora_sannomiya512

■ご予約は、お電話もしくは、各予約サイト(食べログ、ホットペッパー等)にて。



