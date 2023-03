[株式会社Embedded Blue]

天王洲WHATCAFEにて開催されるART MARTKET TENNNOZ 2023に出展。アーティスト渡部未乃、岩崎奏波らと参加。







「Gallery EMBED」始動。



株式会社Embedded Blue(本社:東京都品川区 / 代表取締役 片岡奨 / 以下Embedded Blue)は新事業展開としてアートギャラリー機能を担う「Gallery EMBED」(以下、EMBED)を始動しました。







アーティストサポート、企画制作などを手がけるEmbedded Blueは「クリエイティブスタジオ&プロジェクトデザイン」機能を有してアーティストを支援することで新しい機会と価値をアーティストとともに創り届ける事業を展開してきました。



また直近では、渋谷パブリックアートプロジェクト「SHIBUYA IN PROGRESS」を公開し、渋谷駅周辺にダイナミックにアートを展示するなど、鋭くも滑らかなアプローチでアーティストの活躍の機会を拡げています。

(特設サイト:https://shibuya-in-progress.com)





そして、アーティストの更なる活躍の機会の創出と、多くの方々にアートを届けるミッションのもと、「Gallery EMBED」として個展企画の立案・実行、展示企画への出展、作品販売を行っていきます。







「Gallery EMBED」





「クリエイティブスタジオ&プロジェクトデザイン」機能を持ってアーティストサポートを行うことで蓄積されたノウハウ、実践知をアートギャラリーとして還元します。顧客・作品管理クラウドの導入や、法務・契約対応、コストと時間を削減し、効率化することで制作に費やす時間を最大化するなど、アーティスト同じ目線で活動してきたからこそ提供できる機能を今後、一層充実させ提供していきます。



名称:Gallery EMBED(ギャラリー・エンベッド)

事業内容:

・個展企画の立案/実行

・展示企画への出展

・作品販売

運営:Embedded Blue (https://embeddedblue.com)

Instagram:https://www.instagram.com/gallery_embed_/



美術品商:

名称:株式会社Embedded Blue

公安委員会:東京都公安委員会

許可番号:第302182216223号







「ART MARTKET TENNNOZ 2023」へ出展。



EMBEDは2023年3月3日~5日に開催される「ART MARTKET TENNNOZ 2023」に出展いたします。



参加作家は

渡部未乃(わたべみの)Instagram: https://www.instagram.com/mino_watabe/

岩崎奏波(いわさきかなは)Instagram: https://www.instagram.com/kanaha_iwasaki/

の2名です。



これまでWHAT CAFEで活躍してきた方を中心に、21名の多彩なアーティストに参加する本企画にギャラリーとして会場内にブースを構え作品展示いたします。





【左側作品:渡部未乃】【右側作品:岩崎奏波】



プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000336.000014158.html

■開催概要

名称:ART MARKET TENNOZ 2023

日時:2023年3月3日(金)~3月5日(日)11:00~18:00 ※最終日のみ17:00まで

会場:キャナルイーストエリア(WHAT CAFE、PIGMENT TOKYO)

住所:東京都品川区東品川2-1-11

アクセス:りんかい線 天王洲アイル駅 B出口より徒歩4分、 東京モノレール 天王洲アイル駅 中央口より徒歩5分

URL:https://cafe.warehouseofart.org/event/art-market-tennoz-2023

主催:寺田倉庫株式会社

協力:MEET YOUR ART

出展協力:SH GALLERY、gallery EMBED、DMOARTS、TEZUKAYAMA GALLERY、biscuit gallery、福福堂、WHYNOT.TOKYO

協賛:NUGGET WORKS、BECHILL

※感染症拡大状況によっては、イベント内容の一部変更または中止の可能性がございます。予めご了承ください。





株式会社Embedded Blue



アート、企画・制作事業を展開する。IT・金融業界を経験したビジネスサイドと、多様なスキルと創造性を有するクリエーターから構成される。ビジネス開発とクリエイティブスタジオ機能をもってアーティストを支援するアートエージェント事業や、アート企画をプロジェクトマネジメントとファイナンス面から支援し、企画・実現するアートプロジェクトマネジメント事業などを展開しつつ、”社会にアート・文化芸術活動に向かう新しいお金の流れを実装する”アートファイナンス事業の開発を行っている。







【会社概要】

・会社名:株式会社 Embedded Blue / Embedded Blue Inc.

・所在地:東京都品川区小山1-8-11

・代表者:片岡奨

・ホームページ:https://embeddedblue.com

・Facebook:https://www.facebook.com/embeddedblue

・Instagram:https://www.instagram.com/embedded_blue_inc/



【事業内容】

・アート事業

ART AGENT(アーティストマネジメント/作品販売)

ART PROJECT MANAGEMENT(企画制作/開催)

ART FINANCE(資金調達計画/実行)



・制作事業

クリエイティブ制作事業

クリエイティブ総合監修

ブランディング企画制作・実行



