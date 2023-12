[ARTCHENY]

ラッパーのLil YachtyやNBAロサンゼルス・レイカーズのRussell Westbrookらが駆け付ける





【アパレルブランドARTCHENYが、ComplexCon 2023で気鋭ブランド〈Barriers Worldwide〉とのコラボアイテムをローンチ】



11月18~19日(現地時間)、アメリカ・カリフォルニア州のロングビーチで開催されたストリートカルチャーの祭典「ComplexCon 2023(コンプレックスコン 2023)」にて、東京発のアパレルブランド 〈ARTCHENY(アーケニー)〉が、ニューヨークを拠点に活動するSteven Barter(スティーブン・バーター)のアパレルブランド〈Barriers Worldwide(バリアーズ ワールドワイド)〉とのコラボレーションアイテムをローンチした。



今回のコラボアイテムは、「ComplexCon 2023」限定で制作されたバラクラバ“Double Lace Balaclava”で、ブラックとホワイトの2カラーを用意。本来は防寒対策のために誕生し、現在はストリートシーンでも重宝されるバラクラバを、あえて可憐なレース生地で構築することで、意外性のあるアイテムに再構築。さらに、額部分には〈ARTCHENY〉のロゴを、首元には〈BARRIER〉のロゴをオールドイングリッシュ調で大胆に刺繍することで、コラボアイテムであることを強調するデザインに仕上げた。また、来春の開催が予定されている〈ARTCHENY〉と〈Barriers Worldwide〉のコラボ・ポップアップストアでの販売に先駆け、リモンタナイロンを両面に使用し、背中にブラックパンサーの刺繍を施したリバーシブル仕様のナイロンジャケットが披露された。

ブースには、「ComplexCon 2023」でライブ・パフォーマンスを披露したラッパーのKid Cudi(キッド・カディ)をはじめ、Lil Yachty(リル・ヨッティ)やChief Keef(チーフ・キーフ)、Westside Gunn(ウエストサイド・ガン)らヒップホップシーンの重要人物たちに加え、NBAロサンゼルス・レイカーズの Russell Westbrook(ラッセル・ウェストブルック)、A$AP Mob(エイサップ・モブ)のメンバーA$AP Bari(エイサップ・バリ)らが姿を見せるなど、2日間とも大盛況のうちに終了した。

なお来春に開催するコラボ・ポップアップストアでは、“Double Lace Balaclava”とリバーシブル仕様のナイロンジャケットのほかにも、さまざまなアイテムをラインアップする予定だ。





Collaboration item line-up









“Double Lace Balaclava”

Size:S/M,L/XL

Color:BLK,WHT





“Reversible Nylon Jacket Black Panther“

Size:M,L,Xl,2XL

Color:BLK,PNK

Booth Photos







Lil Yachty



Kawhi Leonard

Russell Westbrook



Chief Keef



A$AP Bari

About ARTCHENY





日本発アパレルブランド。ブランド名は“ART(芸術)”と“Chemistry(化学)”、そして“Alchemy(錬金術)”を組み合わせた造語で、2022年春に誕生。クラシックを現代的に解釈したシルエットで、伝統的な手法と細部にこだわったコレクションを提案する。ファッション・ディレクターには、ニューヨークでさまざまなアパレルブランドの事業に携わってきたAkira Kodateを招聘し、デジタルアーティストSora Aota/K2のグラフィックを使用したアイテムも展開する。



ARTCHENY Instagram: @artchenyofficial

ARTCHENY WEBSITE: https://artcheny.com/



About Barriers Worldwide





ブランド・ディレクターSteven Barter(スティーブン・バーター)が、2017年に地元ニューヨーク・ブルッ

クリンで設立。「I Have a Dream」のスピーチで知られる牧師で黒人公民権運動指導者Martin Luther King Jr.(マーティン・ルーサー・キング・ジュニア)や黒人解放運動指導者Malcolm X(マルコム・X)、ナイジェリア出身のミュージシャンで黒人解放運動家Fela Kuti(フェラ・クティ)らにフィーチャーしたアイテムを例に、洋服を通じて自身のルーツでもあるアフリカン・アメリカンのヒストリーを発信することで、声なき人々に声を提供している。このアティチュードに対して、ロサンゼルス・クリッパーズの James Harden(ジェームズ・ハーデン)やダラス・マーベリックスのKyrie Irving(カイリー・アービング)らNBA選手から、ラッパーの故Pop Smoke(ポップ・スモーク)まで、 名だたる顔ぶれがサポートを表明している。



Barriers Worldwide Instagram: @barriersworldwide

Barriers Worldwide WEBSITE: https://www.barriersworldwide.com

Steven Barter Instagram: @barterbarter



