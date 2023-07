[CM株式会社]

『NO GOOD TV』とスニーカー・アパレル・トレーディングカードのCtoC売買プラットフォーム『CARRYME』のコラボキャンペーン実施をお知らせいたします。







NO GOOD TV × CARRYME コラボ動画について





スニーカー・アパレルを中心としたCtoCの売買プラットフォーム「CARRYME」が、東京原宿にスニーカーの実店舗「CARRYME Harajuku」をOPEN!

今回は赤西仁さんと山田孝之さんがご来店!



お二人が本気でスニーカーを選ばれる姿は必見!

視聴者にプレゼントするスニーカーもお二人が選びます!



是非動画をご覧ください!!



NO GOOD TV × CARRYME コラボYouTube





https://www.youtube.com/watch?v=aNAv5n5xf78

https://activity.carryme-app.com/NOGOODTVCARRYME/



NO GOOD TV × CARRYME コラボキャンペーンの概要について





■キャンペーン内容

NO GOOD TV × CARRYME 動画公開記念

赤西仁さん・山田孝之さん 直筆サイン入りスニーカーを抽選で3名様にプレゼント!





■プレゼント賞品

赤西仁さん・山田孝之さん 直筆サイン入りスニーカー(抽選で3名様)



第1弾

Stussy × Nike Air Zoom Spiridon Kukini Black 24.5cm (CJ9918-001)



第2弾

Supreme × Nike Air Force 1 Low Flax 25.5cm (DN1555-200)

AMBUSH × Nike Air Force 1 Low Phantom 24.5cm (DV3464-002)



■キャンペーン期間

第1弾

2023年7月28日(金)19:00~8月3(木)23:59



第2弾

2023年8月4日(金)0:00~8月27日(日)23:59



当選発表は9月上旬を予定しております

(当選者の方にはアプリにご登録のメールアドレスにお送りいたします)



■抽選参加方法

第1弾

アプリ内「NO GOOD TV × CARRYME」バナー(特設ページ)のシェアで応募完了!

さらに、抽選に応募された方全員に1,000円クーポンをプレゼント!



1.アプリ内トップページ「NO GOOD TV × CARRYME」バナー(特設ページ)をタップ

2.Instagram・Twitterいずれかのシェアボタンをタップ後、投稿を完了し

3.応募完了(※1,000円クーポンは即時付与されます)



第2弾

アプリ内コミュニティページにハッシュタグ「#NOGOODTV_CARRYME」を選択して投稿・SNSへのシェアで応募完了!

さらに、抽選に応募された方全員に2,000円クーポンをプレゼント!



1.アプリ内コミュニティページの右下「+」ボタンより、ご自身のコーディネートやお気に入りアイテムの写真を選択

2.ハッシュタグ「#NOGOODTV_CARRYME」を選択し投稿

3.投稿した記事右上のSNSシェアボタン(矢印のマーク)をタップし、Instagram・Twitterいずれかを選択

4.「#NOGOODTV_CARRYME」と「@CARRYME_APP」をメンションし投稿

5.応募完了(※2,000円クーポンは投稿完了から7日以内に付与されます)



NO GOOD TVへの応援コメントなどを記載して投稿すると当選確率UP!



■注意事項

※キャンペーン期間を過ぎての応募は無効とさせていただきます

※賞品の変更・交換は出来かねます

※当選発表はメールをもって代えさせていただきます

※不正行為と判断した場合、応募は無効とさせていただきます

※本キャンペーンは予告なく変更、中止、延長する場合がございます



第1弾キャンペーンについて

※1,000円OFFクーポンはお一人様1枚までとなります



第2弾キャンペーンについて

※購入画面のスクリーンショット等でのご投稿は無効とさせていただきます

※SNSでのシェア時、メンションとハッシュタグどちらか片方しか付けられていない場合、応募を無効とさせていただきます

※SNSでのシェアが確認できない場合、応募を無効とさせていただきます

※2,000円OFFクーポンはお一人様1枚までとなります



NO GOOD TVについて





不要不急の外出を自粛するファンに向けて、

錦戸亮さんと赤西仁さんが自宅で楽しめるエンターテインメントは何かを考えスタートさせた企画。

2020年の4月よりYouTubeで配信を開始、チャンネル登録者数は約70万人。

コンテンツ内容もこのご時世を踏まえ「オンライン上でのプライベートトーク」という構成にしており、

普段は見ることのできない「リアル感」のある内容を視聴者の方々へお届けしています。



CARRYMEについて





「CARRYME」はスニーカー・アパレルを中心としたCtoCの売買プラットフォームを提供しています。

ここ数年にわたるスニーカーブームの影響から、二次流通マーケットは拡大の一途を辿っています。

しかし、それに伴いフェイクアイテムも氾濫しているのが現実です。そこで生まれたのがCARRYMEです。

フェイクアイテムを防ぐため、スニーカーや人気ストリートファッションアイテムを自社の鑑定システムを介してお届けすることで、安心してCtoCの取引を行っていただけるプラットフォームとなっています。

2021年10月サービス開始と同時に、iOSアプリをリリースし、2022年5月にはAndroid版アプリをリリース。



CARRYME APPについて





対応端末:iOS・Android

対応言語:日本語 / 中国語

サービス開始日:2021年10月

価格:ダウンロード無料

開発運営:CM株式会社



CM株式会社について





所在地 :〒173-0026 東京都板橋区中丸町11-2

事業内容:スニーカー・アパレル・トレーディングカードの売買プラットフォーム『CARRYME』の開発・運営

iOSアプリ:https://apps.apple.com/us/app/id1502960284

Androidアプリ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carryme2.app

Twitter

アプリ:https://twitter.com/CARRYME_APP

トレカ:https://twitter.com/CARRYME_APPCARD?s=20

Instagram

アプリ:https://www.instagram.com/carryme_app/

原宿店:https://www.instagram.com/carryme_harajuku/

問い合わせ先:info@carrymeapp.com





