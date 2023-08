[株式会社ル ・プチメック ]

8月29日(火)OPEN。京都で創業し、今年で25年を迎える「Le Petit Mec(ル プチメック)」。本格食事パンラインナップをはじめ、人気商品や京都伊勢丹限定品も多数登場いたします。



京都発、 本格フレンチスタイルのブーランジェリー「Le Petit Mec(ル プチメック)」は、10店舗目となる新店舗を、8月29日(火)ジェイアール京都伊勢丹 地下1階にオープンすることをお知らせします。









創業の地である京都の玄関口から「フランスよりフランスらしい」ブーランジェリーを発信





京都発のブーランジェリー「Le Petit Mec(ル プチメック)」は、 8月29日(火)に10店舗目(京都6店舗目)となる店舗を京都伊勢丹B1にオープンすることをお知らせします。

オープンを記念して、伊勢丹店限定品や百貨店という立地から、京都のお土産にもなるような商品もそろっております。

人気のペストリーには、フランス産発酵バターを使用した「発酵バターのクロワッサン」や「ショソン・オ・ポム」を新たに加え、また、創業当時から継ぎ足しているルヴァン種を使ったフランス・アルザス地方発祥の発酵菓子でもある「クグロフ」や、シグネチャーの「ミルクフランス」には限定フレーバーが登場するなど、ここでしか買えない商品もございます。





Adresse 店舗情報





店舗名 : Le Petit Mec(ル プチメック)京都伊勢丹店

オープン日:2022年8月29日(火)

住所 : 〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 地下1階

電話番号: 075(352)1111 ※京都伊勢丹代表番号

営業時間: 10:00~20:00

定休日 : ジェイアール京都伊勢丹に準じる





















Edition limitee 京都伊勢丹店 限定商品





京都伊勢丹店のオープンを記念した伊勢丹店だけの限定品や、京都のお土産にもなるような商品もそろっております。人気のペストリーには、フランス産の発酵バターを使って、香りとコクを感じていただける新作クロワッサンや、お土産などにもぴったりなクグロフは創業当時から継ぎ足しているルヴァン種を使用。

そのほかにも、ミルクフランスの限定フレーバーや、京都の漬け物と京小麦を使ったバゲットに仕上げるなど、ここでしか買えない商品がございます。



発酵バターのクロワッサン ¥280 (税込)

フランス・ブルターニュ地方で搾乳された乳のみで作られた香料、保存料、乳化剤不使用の発酵バターをたっぷりと生地に折り込み仕上手いただけるよう特別なクロワッサンとなっております。

発酵バターのコクと奥深い風味をお楽しみください。



柴漬けと青山椒のバゲット ¥450 (税込)

すぐき漬、千枚漬と並ぶ、「京都三大漬物」の一つ「柴漬け」。 その柴漬けを京都産小麦100%のバゲットに包み、青山椒をアクセントに入れ、柴漬けの酸味と赤しその鮮やかさ、鼻に抜けるすっきりとした青山椒の香りが爽やかなバゲットです。京都らしさを斬新な組み合わせで表現しました。





クグロフ(大)(小) 大¥1490 小¥360 (税込)

伝統的な発酵菓子であるクグロフは、創業当時から継ぎ足されているルヴァン種を使用し、ル プチメックでしか食べることのできない特別な一品です。しっとりさとバターと卵の風味、ドライフルーツとの相性を楽しんでください。お土産にもお土産にも最適な商品となっております。









カフェラテ ミルクフランス ¥330

もちもち食感にくるみの香ばしさがより美味しさを引き立てるミルクフランスにも、京都伊勢丹限定品が登場。

ちょっとほろ苦い大人のコーヒー入りのクリームをたっぷり絞りました。







ショソン・オ・ポム ¥360

バターに小麦粉の生地を折り込む伝統的な「アンヴェルセ製法」で作られた香り高いパイ生地に、リンゴの濃厚な甘さを合わせたお菓子です。

当店でも大人気のタルト・フィヌとは、また一味違った味わいのスイーツに仕上がっております。





Nouvelles お知らせ





1.8/29のOPEN初日から7日間ごとに、特別販促を実施



第1弾 8/29~9/4 (7日間)

税込2500円以上購入、バゲットバッグプレゼント 1日先着100名

※画像のバゲットは付きません





第2弾 9/5~9/12 (7日間)

2500円以上購入、クロワッサン・オ・ブール 1点プレゼント 1日先着100名





第3弾 9/13~9/19 (7日間)

税込2500円以上購入、オリジナル巾着プレゼント 1日先着50名

※画像のバゲットは付きません





第4弾 9/20~9/26 (7日間)

税込2500円以上購入、全粒粉のスコーン(チョコ)&ラスクをプレゼント 1日先着50名









2.購入者様全員に、25周年オリジナルポストカードをプレゼント

京都伊勢丹店のオープンを記念して、京都伊勢丹店に限り、購入金額に関わらず、25周年記念ポストカードをプレゼントさせていただきます。

※デザインは、複数のデザインをランダムに配布させていただきます。下記はイメージ

※各種カードが無くなり次第、プレゼント終了となります





Pains et Viennoiseries 定番商品





「ル プチメック」のパンは、職人たちが手間暇をかけ、創意工夫して、どこにでもある素材の商品を「ル ・プチメック」にしか出せない特別な味わいを引き出し、お客様に届けています。

全ての工程にこだわり、低温、長時間発酵させ、しっかり焼き込むことで、噛めば噛むほど感じられる小麦本来の甘みや、特別な食感をお楽しみいただけます。

代表的な商品としては、バゲット、クロワッサン・オ・ブール 、渋皮つき栗と柚子のパン、チョコメック、ミッシュ、ミルクフランスなど。



創始者の西山逸成が、フランスの修業時代に学んだ、本格的なフランス料理をパンやサンドイッチ、焼菓子などで表現。フレンチのソースやデリをサンドしたオリジナルのサンドイッチたちは小さなビストロそのもの。

焼き菓子は、シンプルな伝統菓子の中に、オリジナリティを加えています。

今ではフレンチだけにとらわれず、和やアジアン、イタリアンなどのテイストも取り入れ、幅広いお客様に喜んでいただけるラインナップを提案します。

代表的な商品として、ベトナム風サンド、サバサンドや、全粒粉のスコーン、ラベンダーのサブレ、ディアマンなど。





























Au sujet de “Le Petit Mec” ル プチメックとは





「ル プチメック」は、1998年10月に通称“赤メック”と称される、今出川本店がオープン。

『More French than in FRANCE-フランスよりフランスらしく-』の想いの元、当時はまだ少なかった本場フランスの味や文化を届ける革新的なブーランジェリーとしてその名を轟かせました。その後、御池店、大丸店、オマケ店、京都駅店、東京日比谷店、大阪心斎橋、新大阪、阪神梅田店と店舗を増やし、現在もパンを通してたくさんのお客様に喜びを提供し続けています。

HP: http://lepetitmec.com/ Instagram:@lepetitmec











Adresses ショップリスト





今出川店

住所: 京都府京都市上京区元北小路町159 TEL:075-432-1444

御池店

住所: 京都府京都市中京区衣棚通上ル下妙覚寺町186番地ビスカリヤ光樹1F TEL:075-212-7735

大丸京都店

住所: 京都府京都市下京区西魚屋町立売西町79 大丸京都店B1階 TEL:075-211-8111

OMAKE店

住所: 京都府京都市中京区池須町418-1 TEL:075-255-1187

日比谷店

住所: 東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ1F TEL:03-6811-2203

心斎橋店

住所: 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO B1F TEL: 06-6258-3117

新大阪店

住所: 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 エキマルシェ新大阪ソトエ TEL: 070-3146-1058

JR京都駅店

住所: 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町JR京都駅構内 西口改札内 TEL: 075-343-0210

阪神梅田本店

住所: 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 B2F「阪神バル横丁」 TEL: 06-6345-0826

京都伊勢丹店

住所:京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 地下1階 TEL:07-5352-1111 ※京都伊勢丹代表番号



【お問い合わせ先】

株式会社ル・プチメック PR 高橋・坂野

E-mail:lepetitmec_press@baycrews.co.jp Tel:03-5728-4616(代表)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-19:16)