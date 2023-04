[RE/MAX JAPAN]

日本の不動産に、もっと夢と愛と自由を。RE/MAX エージェントモデルで不動産業界に革新をもたらし挑戦し続けます。



当社は、April Dreamに参加しています。このプレスリリースは「RE/MAX JAPAN」のApril Dreamです。



2023年4月1日、不動産仲介のグローバルリーダーである世界最大級の不動産FCブランド「RE/MAX」日本運営本部の「RE/MAX JAPAN」(運営:株式会社IKEZOE TRUST、本社:東京都千代田区、CEO:佐久川靖行)は、『不動産の世界から「不」をなくそう(TM)』を実現するための取り組みを発表。不動産取引における、不透明な手続きや不明確な情報などの「不」の存在によって生じる消費者の不安を解消するために、RE/MAXエージェントセントリックモデルを全国で展開し、皆が幸せになれる不動産マーケットを創ります。















あなたの今までの人生 不動産で「不」を感じたことはありませんか?



不動産は、多くの人々の人生において、重要なカギを握っているのは言うまでもありません。その大切な転機となるはずの不動産取引は、これまで大手企業が巨大なシェアを握っており、古くから続く業界の商習慣やルールを基準に行われてきました。



ですから、ルール優先のサービスを受けた消費者側から見ると、不動産は、どうしても「不安」「不満」「不透明」…etcを抱き、残念ながら、不動産業界全体にグレーな印象を持つ人が少なくないという現実があります。





従来の「やり方」では、不動産の「不」が発生してしまう



人口減少高齢化が進み、ライフスタイルの価値観も多様化する中で代表される空家問題など、日本の不動産は構造的な問題を多く抱えています。



一方、終の棲家と言われるように、不動産は生涯で何度も取引をするというものではないため、従来の不動産営業マンは、日々のノルマを達成するべく、焼き畑的、狩猟型の営業がこれまで日常的に繰り広げられてきました。



ですから、顧客の満足よりも会社のノルマや指示命令に目が向かい、「物件中心、売上至上主義」にならざるを得ない背景も、そこには存在しています。





不動産で働く人の「あり方」を変えるRE/MAXのエージェントセントリックモデル



そんな不動産業界の常識に疑問を抱き、真にお客様に寄り添った不動産サービスの実現を心から目指しているのがRE/MAXのエージェントです。

個々に独立しているエージェントは従来からの業界の商習慣や組織のノルマやルールに縛られることなく、自分のビジネスとして自由に自分らしく不動産サービスを提供し活躍しています。



この想いに共感して集まったエージェントさんを中心にビジネスを展開していくモデルが、RE/MAX独自の”エージェントセントリックモデル”です。日本の不動産業界に、この新しい働く人の「あり方」を提供することで革新をもたらします。





不動産はRE/MAXエージェントに相談しよう



私たちは、実際にお客様と向き合うエージェントこそがハッピーでなければ、心からお客様に寄り添ったサービスを提供することができないという思いから、エージェントを中心とした「エージェントセントリックモデル」を展開しています。



ルールや商習慣に縛られないエージェントはお客様に喜んでご満足いただくことを最大の目的にでき、それを通じて、ビジネスをよりよく成長させたいという自分の夢も持っています。そんな自らの夢を抱き、自立して不動産ビジネスをしているRE/MAXのエージェントだからこそ、心からお客様の「夢」や希望に深く共感し、その夢を叶えるために寄り添い愛を持って不動産サービスをご提供できると考えています。



ですから、RE/MAXエージェントは、物件を売るだけのビジネスではなく、ご紹介とご縁を広げる「人のツナガリを中心」とした不動産ビジネスをしており、「契約がゴール」ではなく、「契約からがスタート」と考え、お客様と一生を通したお付き合いができることを心から願っています。



だからこそ、不動産は、どの会社に行くか?ではなく、誰に相談するか?が大切なので、「不動産はエージェントに相談しよう」という新しいカルチャーと選択肢を提供して参ります。

このカルチャーが日本全国に広まることで、不動産取引におけるお客様の「不安」「不満」「不透明」といった「不」の解消に繋げ『不動産の世界から「不」をなくそう™』を実現しようと私たちは考えています。



“ I believe, people with love and dream can change the everybody‘s life and world for the better. ”

私たちは信じています。夢と愛を持つ人は、人々の人生と世界をよりよく変えられることを。





RE/MAX JAPANとは







RE/MAXは50年前、働く人とオーナーが良い関係でいられるために創ったアメリカ発祥の不動産FCブランドです。

現在では110以上の国と地域、約9000の加盟オフィスに14万人超の不動産エージェントが所属しています。

REMAX JAPANは2014年8月にスタートしました。



ビジネスの中心となるRE/MAXのエージェントは、起業でも無い、雇われでも無い、第三の働き方。従来の組織や商習慣に縛られず、自身の信念のもと、自由にサービスを提供できます。

加盟オフィスは、所属エージェントがお客様へより満足度の高い不動産サービスを提供し、そのサービスを通じて得られた成果を分けあっていく、レベニューシェア型の新しい経営スタイルで運営しています。



そしてRE/MAXには、日本中世界中のエージェントとオフィスオーナーが自立連帯し、知識や得意分野やノウハウを共有することで、みんなで幸せを目指す共存共栄の独自のカルチャーがあります。

この誇れるカルチャーのもと、RE/MAX JAPANでは、経験の有無関係なくチャレンジしたい様々な環境の方を受け入れ、共に成長していくことで、不動産業界をより身近で温かい透明性のある業界に変えていければと考えています。



【会社概要】

会社名:株式会社IKEZOE TRUST

所在地:東京都千代田区平河町2-16-6 jeVビル3階

代表者:代表取締役 本岡 一也

設立:2014年8月

URL:https://remax-japan.jp/

事業内容:不動産FCブランド「RE/MAX」日本本部「RE/MAX JAPAN」の運営





