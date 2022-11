[一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会]

GCC 2023 シンガポールに日本の学生を募集いたします。



2023年2月13日~2月17日 シンガポール現地にて複数の国のセキュリティ団体の学生たちと交流・講義を受けていただける日本の学生の参加者を募集いたします。







「国籍・人種を超えた専門知識のあるグローバル人材の育成」と「国境を超えた友情とゆるやかなコミュニティの形成」を目的として、セキュリティに興味を持つ、異なる国の若者がともに学び、友好を深める場としてトレーニングキャンプの場を提供します。

セキュリティ・キャンプ全国大会修了生でなくても、修了生のレベルに匹敵する、もしくはそれ以上のスキルを有していれば大歓迎です。



■Global Cybersecurity Camp(GCC)とは

アジア全体のセキュリティ コミュニティを強化し、将来のグローバル リーダーを育成し

毎年、加盟国から優秀な 36 人の学生が参加国の 1 つに 1 週間集まり、経験を交換し、生涯にわたる友情を築き、最高のサイバーセキュリティの専門家から技術を学びます。

非営利教育プログラムとコミュニティは、世界の安全なデジタル化に関心を持つ業界リーダーによってサポートされているプログラムで組織しています。

・組織の情報:https://gcc.ac/about/

・過去のイベント状況:https://gcc.ac/events/



■GCC 2023 シンガポール概要■

日時:2023年2月13日~2月17日

参加資格:日本国内に居住する、2023年3月31日時点において25歳以下の大学院生・学生・生徒

応募審査課題に合格された方

開催場所:シンガポール

参加費用:無料 (交通費、宿泊費、食費、PCR検査費 含む)

募集人数:日本枠:6名(8カ国から最大48名程度の若者が参加予定)

言語:英語(講義スライドはすべて英語、日本語の同時通訳は入りません)

応募締切:2022年12月5日(月)16:00まで



GCC 2023 シンガポールの参加8団体(予定)



日本(Japan):一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会|Security Camp Committee

シンガポール(Singapore):Division Zero (Div0)

韓国(South Korea):BoB(BEST of the BEST) Program

台湾(Taiwan):AIS3 (Advanced Information Security Summer School)

マレーシア(Malaysia):Nanosec

タイ(Thailand):2600Thailand

ベトナム(Vietnam):VNSecurity

オーストラリア(Australia):UQ Cyber Security



講義内容(予定)





Introduction to Web Penetration Testing

Hackathon of PowerShell Malware Detection Engine

Reverse Engineering Malware Written in C++ with IDA and Semi-Automated Scripts

Hypervisor 101 in Rust

Practial Malware and Ransomware investigations

Web Tracking and Browser Fingerprinting

Drone Security and Signal Analysis

Attacker behavior analysis base on attack vector analysis



※ 講義内容につきましては、一部変更になる可能性があります。



詳しい参加要項・概要に関しては下記URLにて

https://www.security-camp.or.jp/event/gcc_singapore2023.html



過去の活動内容は下記のキャンプブログにて参考にしてください。

https://blog.security-camp.or.jp/



また情報セキュリティ及び海外コミュニティに関心がある学生の皆様からのご応募お待ちしております。



【当協議会概要】 名称:一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会

所在地:東京都千代田区平河町二丁目16-1 平河町森タワー(株式会社ラック内)

代表者:長谷川 陽介

設立:2004年4月

URL:https://www.security-camp.or.jp/

活動内容:国内の学生に対して産業界の第一線で活躍する技術者から情報セキュリティに関する高度な

技術教育を実施し、次世代を担う情報セキュリティ人材を発掘・育成する活動



