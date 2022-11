[株式会社YAMAGIWA]

会期:2022年12月8日(木)― 2023年1月31日(火) 場所:YAMAGIWA TOKYO



オリジナル照明をはじめ世界の照明・家具ブランドの輸入・販売を行う株式会社YAMAGIWA(本社:東京都港区、CEO:松川晋也、以下当社)は、2022年12月8日(木)より当社ショップ・ショールーム「YAMAGIWA TOKYO」にて企画展示「光を読む―Joy of Lighting Design and Books」を開催いたします。









当社は1923年の創業以来約100年の歴史の中で、さまざまな国内外の名デザイナー、建築家とともに光を作り上げてきました。本展は、そのようなデザイナーや建築家に再びスポットライトを当て、手掛けた照明のデザインの過程に心遊ばせ、光とかたちを味わう展示です。倉俣史朗、フランク・ロイド・ライト、バーナー・パントン、アキーレ・カスティリオーニ、マイケル・アナスタシアデスなど、多くの名作照明のアーカイブを再解釈し、デザイナーや建築家の関連書籍を含めたシーン・スタイリングを黒田美津子氏が展開します。



また、展示にお越しいただいた先着500名様限定で、当社が1985年から1994年まで発行していた雑誌『WAVY Vol.14』(1989年発行)に掲載された倉俣史朗の貴重なインタビュー記事の抄録をお渡しいたします。



■ 「光を読む―Joy of Lighting Design and Books」概要



<会期> 2022年12月8日(木)― 2023年1月31日(火)

※水曜日・日曜日・祝日定休 ※入場無料



<営業時間>11:00~18:00

※12月8日(木)のみ17:00まで



<会場> YAMAGIWA TOKYO

〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル3F

https://goo.gl/maps/xconTVXXcrVkP5wF6



<アクセス>

都営大江戸線「赤羽橋」駅から徒歩4分/都営三田線「芝公園」駅から徒歩6分



<書籍展示協力>

Artek

FLOS Japan

Gallery Tamura Joe

Joe Suzuki

Kvadrat Japan

LE KLINT

Louis Poulsen Japan

SEMPRE HOME

SPIRAL

Vitra

Yudai Tachikawa



<空間構成・スタイリング>

黒田美津子(Laboratoryy)



■ 株式会社 YAMAGIWAについて

1923年の創業以来、日本の照明業界におけるパイオニアとして革新的な照明器具・技術を追求してきました。タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を社会に提供し続けています。詳しくは、https://www.yamagiwa.co.jp/をご覧ください。



