[株式会社キープエレガント]

NVIDIA製グラフィックス RTX3000シリーズとASRock製 Z790チップセット 搭載マザーボードを採用したハイエントリーモデル



株式会社キープエレガント(本社︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓藤本圭介)はBTOパソコン「ENKK」ブランドで展開するゲーミングパソコン「ENKK G ONE / G ZERO」において、最新のインテル製CPU「Core i7-13700KF」を搭載したゲーミングパソコンを11月16日(水)より発売いたします。







製品の特長



ENKKのエントリーゲーミングPCライン「ENKK G ONE / G ZERO」は、PCゲーム入門機としてだけでなく、熟練プレイヤーもストレスなく使用できるように設計されています。実際にPCゲームをプレイするスタッフが企画・設計・開発しているからこそ、買ったその日からはもちろん、数年後のパーツの交換も考慮して電源やケースを採用しています。







また、ENKKはパーツ全てで採用メーカーを公表しているからこそ、自分の好みのメーカ・パーツを選んで構成することが可能です。パソコンの基幹部品とあるCPUもメーカーに拘らず、その時期に最適なモデルを選択しており、新モデル(Late 2022)ではインテル 第13世代 CPUを採用しています。





ENKK G ONE (Late 2022)



ハイエントリーモデル

【型番】ENKK-EG-78L22

【販売価格】¥341,550 (税込)

【構成】

・CPU: Core i7-13700KF [ Intel ]

・M/B: Z790 Steel Legend WiFi [ ASRock ]

・CPUクーラー: H7 Ultra [空冷] [ CRYORIG ]

・メモリ: DDR5-4800 16GB (8GB×2) [ CFD ]

・グラフィックス: NVIDIA Geforce RTX3070Ti [ 指定不可 ]

・ケース: Silencio S400 TG [ COOLERMASTER ]

・ストレージ: M.2 NVMe 500GB SSD [ Crucial ]

・電源: RM850x 2021 (80PLUS GOLD) [ Corsair ]

・OS: Windows 11 Home 64ビット [ Microsoft ]



※受注生産方式(BTO) により一部の構成はカスタマイズ頂くことが可能です。

https://enkk.jp/view/item/000000000029







ENKK G ZERO (Late 2022)





エントリーモデル

【型番】ENKK-EG-58L22

【販売価格】¥284,240 (税込)

【構成】

・CPU: Core i7-13700KF [ Intel ]

・M/B: Z790 Steel Legend WiFi [ ASRock ]

・CPUクーラー: H7 Ultra [空冷] [ CRYORIG ]

・メモリ: DDR5-4800 16GB (8GB×2) [ CFD ]

・グラフィックス: NVIDIA Geforce RTX3060 [ 指定不可 ]

・ケース: Silencio S400 TG [ COOLERMASTER ]

・ストレージ: M.2 NVMe 500GB SSD [ Crucial ]

・電源: RM750x 2021 (80PLUS GOLD) [ Corsair ]

・OS: Windows 11 Home 64ビット [ Microsoft ]



※受注生産方式(BTO) により一部の構成はカスタマイズ頂くことが可能です。

https://enkk.jp/view/item/000000000030







PRポイント



GeForce RTX 3070Ti (G ONE), 3060 (G ZERO) 標準搭載

NVIDIAの第2世代RTXアーキテクチャであるAmpere で構築されています。

強化されたレイ トレーシングコアと Tensor コア、新しいストリーミング マルチプロセッサ、高速メモリで構築されています。

これにより、最も要求の厳しいゲームを体験するために必要なパワーを提供します。



*GPUメーカーについては一流メーカを採用しますが、お客様が選択することはできません。



最新OS「Windows 11 Home」を標準でインストール

マイクロソフト社製の最新OS「Windows11 Home」を搭載。

変化するセキュリティ脅威に対応する必要があるゲーミングPCだからこそ、我々はWindows11の使用をお勧めしています。



安心と信頼の国内製造

ENKKのBTOパソコンは、製品企画はもちろん、組み立てから品質検査まで安心の日本国内製造。

九州は佐賀の工場から安心な品質でお届けします。





ENKK(イーエヌケーケー)について



株式会社キープエレガントの展開するENKKは、受注生産方式のBTO PCを中心に販売するパソコンブランドです。



Battlefield、ファイナルファンタジーXIVなどパソコンスペックを必要とする大型タイトルを遊び尽くしたゲーマー達が企画・設計・販売するからこそ、採用するパーツのブランドを公表することに拘り、製品を展開しています。



ゲーミングエントリーモデルの「G ONE / G ZERO」シリーズの他、多種多様なカスタマイズが可能な「BASE」シリーズを展開。その他、完全オーダーメイドでのパソコン販売サービスも提供しておりますので、こういうパソコンが欲しいというご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。



ENKK販売サイト: https://enkk.jp/



■会社概要

社名:株式会社キープエレガント

代表者:代表取締役社長 藤本 圭介

所在地:東京都渋谷区東1-8-1 K-HOUSE 2階

設立:2000年3月

資本金:750万円

事業内容:

・ウェブサイトの企画・デザイン制作および運用

・オンラインプロモーションの企画・運用

・店舗・住宅内装の企画・デザイン

・飲食事業

・BTOパソコン販売事業

・不動産 仕入・販売・仲介・販売代理業



URL:https://keep-elegant.com/



