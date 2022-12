[株式会社バースドット]

2023年1月2日(月)から1月15日(日)の期間限定OPEN



■ SNSで話題の366色のスマホケースブランドBirth.が初のイベントを開催。

■ テーマは「推し活」

■ 推しカラーで選べる雑貨、アクセサリー、チェキケースなど、オタク女子必見の12ブランドが大集合!







Birth. POP UPショップ「#推しのいる生活 in 東京」開催決定





前回大好評いただいた大阪開催に続いて、



Birth. POP UPショップ「#推しのいる生活」第二弾が<東京>で開催決定しました!





今回の会場は、オタク文化の聖地「池袋」



池袋PARCO 別館P'PARCO(ピーダッシュパルコ) にて、

366日366色の誕生色スマホケースブランド「Birth.(バースドット)」ポップアップイベントを開催します。



テーマは「推し活」



・推しカラーで選べる雑貨

・アクセサリー

・ネイルチップ

・人気作家のチェキ/ブロマイドケースなど、

オタク女子必見の12ブランドが大集合します!











アイドル・アニメ・タレントなど、

ジャンル問わず「推し」を応援するすべての方に楽しんでいただける推し活グッズの祭典です。



ここだけでしか手に入らない、推し活にぴったりのグッズを多数取り揃えてお待ちしています。







注目ポイント







1.「Birth.」では366色すべてのケースを販売







366日の誕生色スマホケースが並ぶ姿は圧巻です。

ぜひ推しの誕生日や記念日のカラーを探してみてください!



※ 店頭販売・展示はiPhone12/12Proのマット限定。その他の機種はオンラインストアにて購入いただけます。

※ 写真は大阪POPUPの様子。







2.大人気のネイルチップブランドが5ブランド集結











大阪開催では常にお客様でにぎわっていたネイルチップブース(ハート)

新たなブランドを迎え、今回もたくさんのデザインをご用意しました!



普段ネイルができない皆さんも、ライブやイベントでお洒落を楽しめちゃうオススメ推し活アイテムです。







3. ブロマイドケースが大人気!「Micro-0396-」が初出店







量産型・地雷系・サイバー系デザインのアイテムを作成×販売しているMicro-0396-(ミクロ)の参加が決定しました!

推しのブロマイドやチェキを、可愛すぎるケースでデコってみませんか?





4. 推しの誕生日祝いにぴったりなキャンドルケーキ











推しの誕生祭には、sunny sideのキャンドルがおすすめ(ハート)

カラバリ豊富にご用意しているので、推しカラーに合わせて選んでみてください。



数量限定でご用意しているので、狙っているカラーがある方はぜひお早めに!









イベント詳細









【イベント名】

Birth. POP UP SHOP「#推しのいる生活」in 東京



【期間】

2023/1/2(月)~ 1/15(日)



【会場】

池袋P'PARCO(ピーダッシュパルコ)

1階 イベントスペース



池袋駅東口から徒歩1分です。



【営業時間】

11:00 ~ 21:00







参加ブランド紹介





【参加ブランド一覧】

Birth.

sunny side

Apricot(ハート)︎

Micro-0396-

(ハート)Tima nails(ハート)

fille

Mirana

emu+

Nailtipshop **Nalu

micro

0:00

Maison de muse



(順不同)







【各ブランド紹介】































誕生色の専門店「Birth.(バースドット)」とは?







本イベントを主催する「Birth.(バースドット)」





Birth.は、"366日366色の誕生色"をテーマにしたiPhone/Android 全60機種以上のケースをオーダーメイドでお作りしています。







誕生色とは占星術を元に366日に1色ずつ色を設定したもので、バースデーカラーと呼ばれることもあります。



自分の誕生色はもちろん、

・恋人や家族の誕生色

・あなたにとって大切な記念日の色

・応援しているアーティストの誕生色



など、十人十色のカラー選びをお楽しみいただけます。









特にSNSでは「推し活にぴったり」と話題になり、

好きなアーティストやキャラクター(いわゆる"推し")の誕生日や記念日に合わせたカラーをお選びいただく方が増えています。



366色の中から、あなただけの色を探してみてください。











情報/リンク





■Birth. POP UP SHOP「#推しのいる生活 in 東京」

https://birthdots.com/blogs/event/ikebukuro-parco



期間:2023/1/2(月)~ 1/15(日)

会場:池袋P'PARCO(ピーダッシュパルコ)1階 イベントスペース



住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-50-35

営業時間:11:00 ~ 21:00







■Birth. 公式アカウント

オンラインストア:

https://birthdots.com/



Instagram: @birth366

https://www.instagram.com/birth366/



Twitter: @Birth366

https://twitter.com/Birth366





■スポンサーメディア一覧

・oshiHolic

https://www.instagram.com/oshiholic.jp/



・DollyDolly〈ドーリィドーリィ〉

https://www.instagram.com/dollydolly_zine/



・harajukuholic

https://www.instagram.com/harajukuholic/



・推し活メディア Oshimoa

https://www.instagram.com/oshimoa_jp/



・Biancaneve(ビアンカネーヴェ)

https://www.instagram.com/__biancaneve123/



・あかり*オタクの収納・オタ活

https://www.instagram.com/enjoy_otaku_ak/



(順不同)



すべて推し活にぴったりの情報を配信してくれるメディアです。



ぜひフォローして、より楽しい「推しのいる生活」を送ってください。







