[公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団]

調布市内のライブハウス「GINZ」と連携してお届けする公共ホールでライブハウスの臨場感を家族で楽しめるJAZZライブ



新進気鋭の若手トランペット奏者・小倉大都が率いるビッグバンドが、映画音楽やアニメソング、王道のジャズナンバーを情熱的に演奏します!





この度、(公財)調布市文化・コミュニティ振興財団では、調布市内のライブハウス「GINZ」の協力のもと、新進気鋭の若手トランペット奏者・小倉大都が率いるビッグバンドが、映画音楽やアニメソング、王道のジャズナンバーを情熱的に演奏する「Chofu JAZZ Junction Vol.3 ~GINZ Special Bigband Jazz&Screen Music~」を開催します。

「Chofu JAZZ Junction」は、調布のライブハウスから選りすぐりのミュージシャンによるライブをお届けするシリーズ企画です。ライブハウスとホールの交流のきっかけの場となり、出演したミュージシャンたちが調布を拠点に活動を続けてほしい…そのような思いを高速道路や鉄道の接合(合流)点である「Junction」に込めて2021年にスタートして3回目の開催となります。

今回は、「映画のまち調布 シネマフェスティバル2023」とのコラボレーション企画としてジブリメドレーをはじめ、映画音楽を中心に、お子さまやJAZZが初めての方でもお楽しみいただける内容をお届けします。

この機会に、ぜひともお取り上げ頂けますよう、お願い申し上げます。



Chofu JAZZ Junction Vol.3 ~GINZ Special Big band Jazz&Screen Music~

日 時:2023年2月4日(土)15:00開演(14:15開場)

会 場:調布市グリーンホール 小ホール(調布市小島町2-47-1)

出演者:小倉大都(トランペット) 、中出貴敏(トランペット)、関山博史(トロンボーン)、

納富 麦(バリトンサックス)、石垣陽菜(ベース)、橋本 果奈(トロンボーン)、

宮本 ブータン 知聡(ドラム)、小川銀士(サックス&司会)、NORIKO(歌)、水野久興(ピアノ&編曲)

曲 目:♪ジブリソングメドレー ♪all of me ♪ニューシネマパラダイス ♪alfie ♪美女と野獣

♪when I fall in love ♪fly me to the moon ♪酒とバラの日々 ほか ※予定

チケット料金:U25(25歳以下) 2,500円 ちょうふアートプラス会員 3,000円 一般 3,500円 【全席自由】

※0歳から入場可。2才以下ひざ上無料。ただし、座席使用の場合は有料

チケット発売日:会員12/13(火)、一般12/15(木) ※会員・一般ともに初日はインターネットでの販売のみ

チケット購入WEBサイト:https://www.chofu-culture-community.org/tickets

主催:公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団

協力:GINZ - Jazz & Soul Live –













「映画のまち調布 シネマフェスティバル2023」(1/27(金)~2/19(日)開催)との

コラボ企画として「映画のまち調布」応援キャラクター「ガチョラ」も登場!







企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-14:46)