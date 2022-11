[株式会社ヨドバシ建物]

85のショップやレストランが3周年を記念して、特別な商品やメニューをご用意!





大阪・梅田のヨドバシカメラと一体となった複合商業施設「LINKS UMEDA」(大阪市大深町)は、2022年11月に開業3周年を迎えました。これを記念し、日ごろからご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込め、2022年11月12日(土)~11月27日(日)の期間、『LINKS UMEDA3周年祭』を開催いたします。





セール概要



■期間

LINKS UMEDA3周年祭:2022/11/12(土)~2022/11/27(日)

■企画概要

LINKSUMEDA3周年ということで、ホップ・ステップ・ジャンプの

ジャンプ=飛躍の年とすべく、プレゼントキャンペーンや3周年特別サービス等を実施。

■告知ビジュアルについて

踊る人物の周りをHOP STEP JUMP!のコピーがかこみ、ココロ踊るアニバーサリー感を演出しています。

各入口に設置する看板にはセール情報も記載しているのでぜひチェックしてみてください。







LINKS UMEDA3周年祭の楽しみ方1=お得なセールに個性豊かな店舗が参加!=





ファッション、雑貨、スポーツアウトドア、ウェルネス、コスメ、美容系サービスなど多数のショップ(1F~7F)から、多国籍なレストラン・ダイニングが揃うLINKSダイニング(8F)、こだわりの食品食材を集めた食のエンターテインメントスペース Eat&Walk(B1F)まで、バラエティ豊富な85のショップから3周年限定のお得なサービスが登場。

【セール】

※対象店舗および内容は予定ですので、変更になる場合がございます。





【プレゼント】

※対象店舗および内容は予定ですので、変更になる場合がございます。





【限定商品】

※対象店舗および内容は予定ですので、変更になる場合がございます。





【スペシャル】

※対象店舗および内容は予定ですので、変更になる場合がございます。









LINKS UMEDA3周年祭の楽しみ方2=3周年Thanks大抽選会!=



■概要

総額333万円相当の賞品が当たる抽選会を実施!

3,000円ごとのレシート(税込・合算可)提示で参加でき、賞品はLINKS UMEDAのみで利用できる商品券や

テナント様の商品をプレゼント。

■抽選日

期間中の土日祝日(11月12日、13日、19日、20日、23日、26日、27日)

■抽選会場

B1Fイベントスペース(梅田駅北改札からLINKS UMEDAへ向かう通路沿い)

■抽選時間

11:00~19:00

■対象レシート期間

202年11月12日(土)~2022年11月27日(日)



【景品紹介】









LINKS UMEDAについて



LINKS UMEDAは、ファッションや食・サービスなど、様々なテナントが集積した、地域最大級の複合商業施設です。施設コンセプトは、「つながる、ひろがる。ヨドバシカメラ&LINKSが巻き起こす新梅田ライフスタイル革命」。多種多様な約200の店舗に加えて1,100台ものお客様用駐車場を完備し、ヨドバシカメラにお越しのお客様をはじめ、オフィスワーカーの皆様、ファミリーのお客様にも、毎日を便利に楽しく、特別にしてくれる場所を提供いたします。さらに、2021年4月には13F屋上スペースに、「LINKS’KY GARDEN」が誕生。4,100平方メートル の大規模なスペースに大型のバーベキュー施設「THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA」と、フットサルコート「キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA」ができ、大阪駅至近の中で非日常の時間と空間を提供いたします。



LINKS UMEDA 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1



B1F【LINKS MARCHE Eat&Walk】9:30~22:00【オイシイもの横丁】11:00~24:00(LO.23:30)

1F~7F 10:00~21:00

8F 11:00~23:00(LO.22:30)

13F【キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA】8:00~24:00

【THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA店】11:00~22:00



<一般のお客様からのお問い合わせ先>

TEL: 06-6486-2225 受付時間 10:00~21:00



