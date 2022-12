[株式会社NovolBa]

スタートアップの成長ステージに合わせたオフィス空間と家具の提供、挑戦者に光を当てるメディア『WITH』を運営する株式会社NovolBa(東京都渋谷区、代表取締役:鄧 雯 以下、当社)は、株式会社UPSIDER(東京都港区、代表取締役:宮城 徹・水野 智規)が展開する挑戦者を応援する法人カード「UPSIDER」利用企業向け優待プログラム「Boost Your Business」に参画し、「BASIC OFFICE Service」の優待サービスを提供することをお知らせいたします。











BASIC OFFICE Service(ベーシック オフィス サービス)とは





スタートアップのための最適なオフィスをサブスクリプションで提供し、オフィス探しから構築までに生じる様々な課題を解決するサービスです。

半年から1年で事業拡大・増員・移転を繰返すスタートアップにとって、賃貸物件の敷金等の高額な初期費用や契約期間の縛り、移転・セットアップにかかる手間が、成長の阻害要因になりかねません。



賃貸契約・家具・インターネット・内装工事等の手配をNovolBaが一手に担い、一社占有のオフィスを構築してお引渡しいたします。長期の契約期間の縛りをなくし、月額定額制でオフィスを提供するため、スタートアップはオフィス移転にかかる手間や時間から解放され、会社の成長に合わせてオフィスを変えていくことが可能になります。







法人カード「UPSIDER」について



利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カード。特に、最大1億円以上の利用限度額(前払い・後払い)や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上 、利用継続率は99%以上となっている。(UPSIDERより)





優待プログラム「Boost Your Business」について



法人カード「UPSIDER」を利用する成長企業向けの優待プログラムで、「成長企業を支える」という同じ志を持った企業が多数参画している。挑戦する企業を支えるプラットフォームとしての機能を強化するため、2022年11月10日からスタートした。(UPSIDERより)







NovolBaが提供する優待内容



スタートアップ向けオフィス・サブスクリプションサービス「BASIC OFFICE Service」をご利用のお客様が、契約時にお支払い頂く契約金(サービス利用料1か月分)を50% OFFにいたします。

※初めての方限定、割引上限は30万円(税抜)となります。



【サービス利用料の一例】







会社概要



株式会社NovolBaは「挑戦するスタートアップの成長を支える」をミッションに、下記のサービスを展開しています。

- オフィス空間のサブスクサービス「BASIC OFFICE Service」

- オフィス家具のサブスクサービス「家具ホーダイ!! Service」

- オフィス移転を丸ごとお任せ「ノボルバディ Service」

- スタートアップに光を当てるメディア「WITH by NovolBa」









・会社名:株式会社NovolBa

・代表者:鄧 雯

・設立:2021年11月

・主要株主:株式会社オカムラ、株式会社ボーンレックス

・営業所:東京都千代田区神田錦町1-7-3 錦町1丁目ビル2階

・ウェブサイト:https://novolba.com/





【本件に関するお問合せ】

株式会社NovolBa

E-mail:support@novolba.com

担当:林(はやし)・神成(かんなり)



