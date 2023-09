[海外ステイサポート株式会社]

マレーシアの大学・語学学校の特徴や学部、カリキュラム、学生寮、留学生サポートまで学校スタッフから直接聞ける。海外留学希望者とその家族必見の留学フェアで、必要な情報はすべて得られるチャンス!



マレーシア専門の留学エージェント「マレーシア留学サポートセンター(運営会社 : 海外ステイサポート株式会社 東京都渋谷区、代表取締役 : 斉藤高志)」は、マレーシアの大学進学・語学留学における人気教育機関の学校スタッフから直接話を聞くことができるイベント「マレーシア留学フェア 2023」を開催します。



当フェアでは、マレーシアの大学や語学学校の特徴、学部・コースの詳細、費用、手続き関係について、来日した現地学校スタッフと直接お話することができます。またマレーシア専門の留学カウンセラーへの相談、マレーシア留学に関する各種セミナーも同時開催。このフェアを通じて、マレーシア留学のハードルを下げ、留学に関する様々な不安を解消し、マレーシア留学のメリット、得られるスキルについて、留学を希望される一人でも多くの皆様へお届けすることを目指します。









■マレーシアの名門大学、人気の語学学校が集結

今回の留学フェアに参加する教育機関は、マレーシアでトップクラスの大学と、クオリティの高い語学学校に厳選しています。特に大学はマレーシア国内の名門大学に加え、オーストラリアやイギリスの名門大学のマレーシアキャンパスからも参加。6つの大学から200以上の学部・コースへの進学についての情報を得ることができます。



語学学校はクオリティが高く、外国人からも人気の学校が参加しています。高校生の短期留学、大学生・社会人の短期・長期留学、IELTS準備のための留学、キッズクラスがある親子留学など幅広いご希望にお応えしています。





【参加大学・語学学校】※アルファベット順

大学

Asia Pacific University

HELP University

Monash University

Sunway University

Taylor's University

University of Nottingham



語学学校

ELC(English Language Company Malaysia)

EMS(English Made Simple)

GEC(Global English Centre)



ーーーーーーーーーーーーー







■留学の疑問や不安を解消する各種セミナーも同時開催

海外留学に不安はつきものです。学校の特徴や、英語力、IELTSの学習方法、留学費用や奨学金、治安、留学準備など、留学に関する疑問や不安を解消する各種セミナーをフェア会場で同時開催します。



【セミナーラインナップ】

マレーシア留学の特徴と学校紹介セミナー第1部(11時30分~)

完全攻略!おすすめIELTS学習法セミナー(12時30分~)

大学進学希望者必見!奨学金セミナー(13時30分~)

卒業生に聞くマレーシア留学体験談セミナー(14時30分~)

マレーシア留学の特徴と学校紹介セミナー第2部(15時30分~)



ーーーーーーーーーーーーー







■マレーシア留学の専門家に直接相談もOK

留学フェアではマレーシア留学の専門カウンセラーと話せるブースも用意。直接、マレーシア専門の留学カウンセラーに留学プランについて相談できます。実際にマレーシアの大学を卒業した留学カウンセラーが、おひとりおひとりのご希望を伺いながら、ベストな留学計画を作っていきます。



ーーーーーーーーーーーーー



■マレーシア留学フェア 2023 詳細

【日時】

2023年11月4日(土)11時00分~17時00分



【参加費】

無料(事前予約制)



【参加大学・語学学校】※アルファベット順

大学

Asia Pacific University

HELP University

Monash University

Sunway University

Taylor's University

University of Nottingham



語学学校

ELC(English Language Company Malaysia)

EMS(English Made Simple)

GEC(Global English Centre)



【セミナーラインナップ】

マレーシア留学の特徴と学校紹介セミナー第1部(11時30分~)

完全攻略!おすすめIELTS学習法セミナー(12時30分~)

大学進学希望者必見!奨学金セミナー(13時30分~)

卒業生に聞くマレーシア留学体験談セミナー(14時30分~)

マレーシア留学の特徴と学校紹介セミナー第2部(15時30分~)



【会場・アクセス】

EBiS303 カンファレンススペース:5F

住所:東京都渋谷区恵比寿1-20-8

JR恵比寿駅東口から徒歩約3分(約250m)

地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩4分



【マレーシア留学フェア 2023 サイト】

参加予約は下記サイトよりお願いします。

マレーシア留学フェア 2023

https://www.malaysia-ryugaku.jp/index.php?malaysia_fair2023





ーーーーーーーーーーーーーー



■海外ステイサポート株式会社について

2010年11月設立。マレーシア留学における国内トップクラスのエージェント「マレーシア留学サポートセンター」を運営。年間300名以上のマレーシア留学(大学進学、語学留学など)をサポート。2023年6月には、東南アジアにおける私立大学ナンバーワンを4年連続獲得したTaylor’s Universityより「Top Performing Award (JAPAN) 日本のトップエージェント賞」を受賞。同年7月にはAsia Pacific University of Technology and Innovation (APU) Malaysiaより日本で初めてかつ唯一の「Outstanding Performance Award」を受賞。留学をはじめとする若者の「海外進出」の支援を通し、グローバルな世界での新しい生き方を提唱している。「グローバルマインドを育み、世界平和に貢献する」をミッションステータスに掲げる。





【会社概要】

会社名:海外ステイサポート株式会社

所在地:東京都渋谷区恵比寿西1-10-16 3F

URL:https://www.malaysia-ryugaku.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-00:40)