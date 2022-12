[一般社団法人 日本釣用品工業会]

~芸能界屈指の釣り好き!テレビ・SNSで積極的な情報発信も~



一般社団法人 日本釣用品工業会は、『釣りフェスティバル 2023 in Yokohama』を、2023年1月20日(金)・21日(土)・22日(日)の3日間、みなとみらい・パシフィコ横浜にて開催いたします。

また「釣りフェスティバル」初日の20日(金)には「クール・アングラーズ・アワード表彰式」を開催いたします。

2006年から制定された「クール・アングラーズ・アワード」は、広く釣りファンの拡大に貢献した著名人を対象に、釣りを愛し、釣りの魅力をさらに広める力を持つ、魅力的で新しい時代感覚の持ち主に授与されます。





2023年度は、釣り好きで知られるミキ 亜生さんの受賞が決定いたしました。

亜生さんは、芸能人屈指の釣り好きでも知られ、兄の昴生さんとお笑いコンビ・ミキとしてバラエティ番組を中心に活躍中です。プライベートでも仕事の合間を縫って釣りに行く程の大の釣り好き。2022年には、日本釣用品工業会が主催する「釣りマナー向上大使」に就任し、環境保全と資源回復を両軸として持続可能な釣り環境を構築できるよう取り組みにも力を入れています。多忙なスケジュールの中、テレビやSNSを通じて釣りの楽しさやマナーの大切さについての情報発信をしていることが今回の受賞につながりました。



過去2年は、新型コロナウィルス感染症の影響で、オンラインのみの開催でしたが、日本全国はもとより世界100ヵ国から約25万人の釣りファンにご視聴いただきました。

「釣りフェスティバル2023」はより早く「新製品に触れたい!生で感じたい!」という “釣りファン”の期待に応え、感染防止対策を施し、初めてのリアル&オンライン開催いたします。



オンラインサイトでは、リアル開催後も「ステージプログラム」「釣りファン必見!新製品・イチオシ製品」などを配信。イベント終了後も、より多くの方が楽しむことができる「釣りフェスティバル2023」となっております。つきましては、報道関係者の皆様にはご多忙のことと存じますが、事前情報のご掲載等、何卒宜しくお願い申し上げます。



【過去の受賞者】

2006年度 第1回受賞者 俳優 保阪尚希

2007年度 第2回受賞者 タレント 田村亮

2008年度 第3回受賞者 タレント 森下千里

2009年度 第4回受賞者 タレント つるの剛士

2010年度 第5回受賞者 俳優 塚本高史

2011年度 第6回受賞者 俳優 杉浦太陽

2012年度 第7回受賞者 アーティスト misono

2013年度 第8回受賞者 タレント 吉澤ひとみ

2014年度 第9回受賞者 アーティスト 清木場俊介

2015年度 該当者なし

2016年度 第10回受賞者 タレント ローラ

2017年度 該当者なし

2018年度 第11回受賞者 歌手 工藤静香

2019年度 第12回受賞者 パフォーマー 山下健二郎

2020年度 第13回受賞者 パフォーマー 山下健二郎

2021年度 第14回受賞者 パフォーマー 山下健二郎

2022年度 第15回受賞者 女優 前田敦子



<『釣りフェスティバル2023 in Yokohama』 注目プログラム>

総合メーカーから専門メーカーまで150社が出展。どこよりも早く新製品情報がGetできます。

《メインステージ》 ☆3時間後にオンラインサイトで録画配信!

●クール・アングラーズ・アワード2023表彰式 2023年1月20日(金) 11:00~11:20

●LOVE BLUE マナー向上プロジェクト

●トップアングラー トーク&ライブ

メーカーの枠を越えプロアングラーが共演。

●トップアングラー キャスティングライブ

プロのルアーキャストテクニックをライブで披露いただきます。

●アングラーズアイドル2023

書類審査、人気投票を勝ち進んだ5名が登場。第14代アングラーズアイドルがここで決定!

⇒https://www.tsurifest.com/anglers_idol_2023/

●レジェンドアングラー メモリアルタックル

トーナメントや競技会、世界のフィッシングフィールドに共に挑んだ「相棒」をご紹介いただきます。

実物や写真などを拝見しつつ、当時の思い出などを語りあっていただきます

●「釣りキャンプ」×「釣りめし」 など



《オンラインサイト紹介》

●釣りフェスティバル2023 前夜祭企画 『2023 Premium Night 』

1月19日(木)19:30スタート 開催に先がけ、新製品やメーカー情報をサイト内にて動画配信!

●出展社ページ

●ピックアップ製品

メーカーの垣根を超えて、釣種別・品種別で製品の絞込みができる釣りファン人気のコンテン

●釣りの学校

『これから釣りを始めたい!』

はじめて釣りを体験するビギナー向け “釣りの始め方”を映像やガイドブックで紹介!

●日本の釣り

日本独自の釣り文化を紹介。日本の釣りの歴史、釣具の進化を世界の方々に広く知っていただくために伝統的な釣りを動画でご紹介します。

●あなたの町の釣り具店

全国約500店舗の釣り具店が参加。地元密着型の釣具店情報を掲載https://shop.tsurifest.com/shop

●釣りフェスチャンネル

会期後、YouTubeにてステージプログラムの企画を広く配信、長期に渡り世界中の釣りファンに向けて情報を発信します。

●子ども釣りフォト大賞2023(募集中) ⇒https://www.tsurifest.com/kidsphoto



<『釣りフェスティバル2023 in Yokohama』 開催概要>

催事名 :釣りフェスティバル2023 in Yokohama

開催日程 :2023年1月20日(金) 10:00~18:00

1月21日(土) 09:00~17:00

1月22日(日) 09:00~17:00

開催場所 :パシフィコ横浜 展示ホール(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

会場面積 :約20,000平方メートル

来場者数 :約30,000人(*見込み)

主 催 :一般社団法人 日本釣用品工業会

後 援 :経済産業省・神奈川県・横浜市・公益財団法人 日本釣振興会・全国釣竿公正取引協議会

協 力 :公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー



■オンライン開催

公開期間 :2023年1月20日(金)~3月5日(日)※6月までコンテンツ公開

ホームページ :https://www.tsurifest.com/

Facebook :https://www.facebook.com/tsurifest/

Twitter :https://twitter.com/tsurifest

Instagram :https://www.instagram.com/tsurifest/





