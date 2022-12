[株式会社ENJIN]

2022年12月22日 新商品発売



株式会社ENJIN(所在地:東京都世田谷区、代表取締役社長:西川 聖一)は、妊娠という人生のライフイベントを祝福するマタニティジュエリーブランド “and VITA(アンドヴィータ)” の新商品を2022年12月22日(火)に発売します。







“and VITA”は、2022年11月にローンチしたマタニティジュエリーの新ブランドです。妊娠期からネックレスとして身につけて十月十日を過ごすことで、出産が叶った後も「妊娠期の思い出の象徴」として女性の人生に寄り添い続けます。



ブランド立ち上げ時は1種類のジュエリーからスタートしましたが、よりさまざまな方の好みに寄り添えるよう、この度新商品を発売します。親子のきずなを象徴する、ベビーリングとネックレスを掛け合わせたデザインはそのままに、チェーン素材やリングデザインのバリエーションを増やしました。また、ジュエリーの楽しみの幅を広げるチャームもご用意しています。



and VITAのジュエリーは妊娠期から出産後まで長い年月を安心してお使いいただけるよう、国内の職人がひとつひとつ仕上げています。また、着こなしに合わせたスタイリングが可能なため、さまざまなシチュエーションで身につけていただけます。妊娠のかけがえのない時間や思い出と共に、あなた好みのジュエリーをお楽しみください。



公式オンラインストア

https://andvita.com/

公式Instagram

https://www.instagram.com/andvita_maternityjewelry/

公式LINE

https://lin.ee/YB6u1mE

ブランドコンセプトムービー

https://youtu.be/LSRQbme_TeI





マタニティジュエリー “and VITA” 商品ラインアップ



and VITAは、ベビーリングとネックレスを掛けあわせたジュエリー。赤ちゃんに贈るベビーリングとお母さんが身に着けるチェーン、この2つを親子のきずなのように繋ぎ止める棒状の金具(マンテル)で構成されています。



3種類のデザインのベビーリングと2種類の素材のチェーンをお選びいただき、お好みの組み合わせをお楽しみいただけます。さらに、スタイリングの幅を広げるチャームもご用意いたしました。



<ベビーリング>





verus | ウェールス

まっすぐに未来へと向かう気持ちを線であらわしたverus。

「人から信頼され、大きく⽻ばたく人生になりますように」と願いを込めました。





mitis | ミーティス

たえ間なく、やさしく打ち寄せる波をあらわしたmitis。

「青空のもと、穏やかに輝く海のような心の持ち主になりますように」と願いを込めました。





loquas | ロクァース

リズミカルなデザインが無邪気なloquax。

「いつでも多くの人に囲まれ、笑顔の絶えない人生になりますように」と願いを込めました。



<チェーン>









スタイリングの印象を大きく変えるチェーン。華やかながらも華奢なシルエットのゴールドと、ジェンダーレスでこなれた雰囲気のシルバーの2種類をご用意しております。チェーンの長さも、40cm、45cm、50cmの3種類からお選びいただけます。



<チャーム>







barra | バーラ

膨らんだお腹に縦長のチャームをつければ、全身がスッキリ見えスタイリッシュに。ワンポイントにダイヤモンドが付いたタイプもご用意しています。付け足すことで、さらに広がるアレンジをお楽しみください。





and VITA 製品概要



ベビーリング(verus)×ネックレス (ゴールドチェーン) セット





ベビーリング(mitis)×ネックレス (ゴールドチェーン) セット





ベビーリング(loquas)×ネックレス (ゴールドチェーン) セット



価格:

ベビーリング×ネックレスセット (ゴールドチェーンシリーズ)

40cm チェーン ¥98,700

45cm チェーン ¥102,400

50cm チェーン ¥106,100





ベビーリング(verus)×ネックレス (シルバーチェーン) セット



ベビーリング(mitis)×ネックレス (シルバーチェーン) セット



ベビーリング(loquas)×ネックレス (シルバーチェーン) セット



価格:

ベビーリング×ネックレスセット (シルバーチェーンシリーズ)

40cm チェーン ¥71,600

45cm チェーン ¥71,800

50cm チェーン ¥72,000



<オプション>

・ベビーリング単品(verus/ mitis/ loquas) ¥29,800

・チャーム(barra) ダイヤモンドなし ¥34,800

・チャーム(barra) ダイヤモンド入り(ダイヤ 10 ピース/ 0.01 キャラット) ¥36,700



※価格は全て税込み



発売日:

2022年12月22日(木)

※ベビーリング(verus)× ネックレス (ゴールドチェーン) セットのみ 2022年11月22日発売



販売場所:

公式オンラインストア(https://andvita.com/)

※意匠特許申請中





マタニティジュエリー “and VITA” ブランドの想い





母になる日々が、

宝ものになりますように。



女性にとって、大きなライフイベントである妊娠。おなかの中で少しずつ赤ちゃんが育つ実感を得られる特別な時間です。



ですが、妊娠中は常に幸せな気持ちとはかぎりません。つわりや倦怠感をはじめとした様々な体調不良、自分の体が自分ひとりのものでなくなる感覚。体や環境の変化に心がついていかず、いのちを預かる責任の重さや、今後の生活に対する不安に、押しつぶされそうになることもあります。



そんな、妊娠した女性の心の拠り所となるジュエリーをつくれたら。

その想いから、and VITAは生まれました。



おなかにいのちが宿ったときから、このジュエリーを身につけ喜びを噛み締める。

不安な気持ちのときは、このジュエリーを見つめながら我が子に会える日の期待を思い起こす。

出産が叶った日には、取り外したベビーリングを小さな指に通し、家族のきずなを実感する。

そうやって、たくさんの感情を刻みながら十月十日をともに歩むことで、このジュエリーが「妊娠期の思い出の象徴」となり、母になる女性の心の支えになれたら。それは、私たちにとってこの上ない幸せです。



and VITAによって、妊娠という特別な時間が今まで以上に素晴らしいものになることを願っています。





and VITA について







妊娠というライフイベントを祝福し、母になる女性の人生に寄りそうマタニティジュエリーブランド。

「VITA」はラテン語で「生命」の意味。「and」を加えたブランド名には、母と子のいのちの繋がり・家族のきずながいつまでも続くよう、願いを込めました。



ロゴデザインコンセプト



おおらかで丸い円は、ジュエリーの形状と、妊娠中の女性のおなかをイメージ。and VITAの文字と繋がることで、母と子のいのちの繋がり・家族のきずなを、象徴しています。









