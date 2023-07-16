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4年ぶりの開催！7/14(金)「MyData Japan 2023」カンファレンス

［MyDataJapan］

一般社団法人MyDataJapan（所在地:東京都港区、理事長:崎村夏彦）は、4年ぶりのカンファレンス「MyData Japan 2023」を7/14(金)に開催します。

本イベントは、人間中心の視点と価値観を持つ多様な領域の専門家や組織から構成されるシビル・ソサエティである一般社団法人MyDataJapanが主催する年１回開催するカンファレンスです。フィンランドで始まり世界に拡がるMyDataのムーブメントを日本でも推進するために集まった有志で開催した2017年・2018年・2019年に続き、コロナ禍を経て一般社団法人化を経て4年ぶりに開催するカンファレンスとなります。



４回目となる今回は、データを取り扱う現場の皆様に向けて、データの「保護」と「利活用」の両立を実現するためのヒントとなるセッションや協賛展示、ポスター展示を行ないます。BLTS（ビジネス、法律、技術、社会）の多様な分野の専門家と担当者が一同に会し、幅広いテーマについて議論を深められるイベントとなっています。

■イベント概要
・イベント名：MyData Japan 2023 ~ Unlocking MyData ~
・会期　　　：2023年 7月14日（金）10時～19時
・会場　　　：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター内）
・参加費　　：通常チケット　2,000円（すべての会場に入場可能）
　　　　　　　フリーチケット　無料（展示スペース・オープンスペースのみ入場可能）
　　　　　　　［チケットはこちら：https://mydatajapan2023.peatix.com/
・主催　　　：一般社団法人MyDataJapan
・特別協力　：一般社団法人Privacy by Design Lab
・後援　　　：MyData Global
　　　　　　　一般社団法人OpenIDファウンデーション・ジャパン
　　　　　　　情報信託機能普及協議会
　　　　　　　一般財団法人日本情報経済社会推進協会
　　　　　　　一般社団法人スマートシティ・インスティテュート
　　　　　　　一般社団法人日本IT団体連盟
　　　　　　　デジタル庁
・協賛　　　：株式会社Acompany
　　　　　　　株式会社ビーアイシーピー・データ
　　　　　　　株式会社DataSign
　　　　　　　Priv Tech株式会社
・プログラム：詳細は下記URLよりご確認ください。
　　　　　　　https://mydatajapan.org/events/mydata-japan-2023/

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/16-00:40）

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