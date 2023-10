[株式会社Base Innovation]

【UEFN開発】フォートナイトに特化したゲーム・メタバース制作サービスを株式会社Base Innovationが法人向けにもプレローンチ



株式会社Base Innovation(本社:東京都渋谷区、代表取締役:鈴木 隆太、以下「当社」)はEpic Games社が配信しているオンラインゲーム『フォートナイト』上に「Animal Gotcha!! in SHIBUYA」(島コード:5409-5971-8416)を公開しました。





当社のUEFNを活用したゲームとして1作目となる「Animal Gotcha!!in SHIBUYA」を公開しました。

プレイヤーは渋谷を舞台に動物園から脱走した動物たちを捕獲するのがミッションです!

条件を達成すると、伝説の生き物が登場することも・・・?

ぜひ、一度体験してみてください。

島コード:5409-5971-8416





・ゲーム内では縦横無尽に駆け回る動物たちを捕獲し、スコアを競います。



・建築機能を駆使して捕獲するもよし、立ち回りはプレイヤー次第!



・条件達成で出現する、伝説の動物たちにも注目!果たして全て捕獲することはできるのか・・・?





■FORTNITEとは

フォートナイトは、世界でのユーザー数合計5億人以上、月間アクティブユーザー7000万人を超えるオンラインゲームです。

今や世界最大規模の経済圏を持つメタバースプラットフォームへと発展しています。





■UEFNとは

2023年3月23日、『Unreal Editor for Fortnite(以下、UEFN)』がリリースされました。

UEFNとは、「”フォートナイト”内で独自のゲームやフィールドを作成できる専用ツール」です。

様々なゲーム開発に用いられるUnreal Engineと互換性があるため、高精度なビジュアルや設計の自由度が高く、これまでフォートナイトで作成できる空間(クリエイターモード)と比較するとより自由度の高い空間作りが可能となりました。





当社はこれまでバーチャルツアー制作事業を通じて活用事例の無かった業界にも活用方法を導き、ご導入頂くことでサービスの認知度向上とXR業界の発展に貢献することを目指してきました。そのノウハウを活用し、若年層や国外の市場への認知度向上や商品企画をしていきたい企業様のニーズに応えていきたいと考えています。



今後はバーチャルツアーで生成したデータを元にUEFNでのオリジナルマップの制作など、活用の幅も広げていきます。



■マップ概要

マップ名:Animal Gotcha!! in SHIBUYA

島コード:5409-5971-8416

制作:株式会社Base Innovation(B.I.GAMES)

URL:https://www.fortnite.com/@b.i.games/5409-5971-8416



※この作品はEpic Games によりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-16:46)