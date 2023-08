[株式会社CyberACE(サイバーエース)]

6月20日、Meta東京オフィス(東京都港区虎ノ門)で開催された「Data and AI Performance Summit」に株式会社サイバーエース(本社:東京都渋谷区、社長:西島大、以下「当社」)のMetaエキスパートコンサルタント杉山尚徳が登壇し、「コンバージョンAPIゲートウェイ」についての解説を行いました。また、CAPIやsGTM、GA4等の導入を支援する専門組織「データソリューショングループ」を新規に設立いたしました。







コンバージョンAPIゲートウェイについて





セッションでは、ウェブサイトやアプリなどで生じたコンバージョンをサーバーからFacebookに送信するためのインターフェースである「コンバージョンAPI」の重要性や利点について説明しました。

同インターフェースは、個人プライバシーを保護を目的としたApple社のITP(Intelligent Tracking Prevention)等のCookieレス環境下で発生するシグナル(データ)欠損状況において、広告パフォーマンスを維持・向上させるためのソリューションとなります。

合わせて、複数ある導入方法のうち、特に「コンバージョンAPIゲートウェイ」にフォーカスし、従来の「コンバージョン APIゲートウェイ シングルアカウント」と代理店専用の機能である「コンバージョンAPIゲートウェイ マルチプルアカウント」の違いについても言及しました。

従来の「コンバージョンAPIゲートウェイ シングルアカウント」では、広告主ごとにAWSサーバーを設定する必要があり、その手間や導入工数が課題でした。しかし「コンバージョンAPIゲートウェイ マルチプルアカウント」では代理店がAWSサーバーを一括で設定することで、広告主ごとにAWSサーバーを設定する必要がなくなるため、工数の削減につながり導入のハードルが低くなっています。



紹介した事例では「コンバージョンAPIゲートウェイ マルチプルアカウント」を導入した事で、購入数が1.4倍増加し、CPA(コストパーアクション)は31%減少、CPM(コストパーソリューション)は23%減少という高い広告成果を得られました。



当社は「コンバージョンAPIゲートウェイ マルチプルアカウント」の国内初の事例・導入実績を持っており、容易な導入と高い成果の提供が可能です。お客様の広告効果最大化をサポートするため、今後も最新のテクノロジーを活用した取り組みを推進してまいります。



イベント概要





「Data and AI Performance Summit」は、米Meta日本法人のFacebook Japanが主催するAI(人工知能)を活用したMetaの広告ソリューションを紹介するイベントです。日本国内での開催は今回が初となります。

今後、「コンバージョンAPIゲートウェイ マルチプル アカウント」の導入を検討される方のために、代理店の視点から広告主が実装に至るまでの経緯や目的、課題をお話しました。



「Data and AI Performance Summit AIで広告効果を最大化せよ。」

テーマ:今すぐ実践!広告効果を最大化。AIを活用したMetaの最新ソリューションを学ぶ。

https://daps_jp_v.splashthat.com/



イベントのセッションは、下記よりご覧いただけます。

https://daps_jp_vd.splashthat.com



CAPIやsGTM、GA4等の導入を支援する専門組織「データソリューショングループ」を新規に設立





また、直近の大きな潮流であるCookieレス環境下においても、Web広告のパフォーマンスを維持・改善するための計測ソリューションであるCAPIやsGTM、GA4等の導入を支援する専門組織「データソリューショングループ」を新規に設立いたしました。



今回ご紹介している「コンバージョンAPIゲートウェイ マルチプル アカウント」の導入から実装まで一元して支援可能となります。サイバーエースでは、広告投資判断の根底にあり、かつ大きな変革期を迎えている計測環境について、パートナー様の事業拡大におけるキーファクターだと考え、マーケットニーズに合わせたデータソリューション構築のために積極的に投資しております。

ご興味がありましたら、広告主向き合いのMetaご担当者様または、当社問い合わせページからご連絡いただけますと幸いです。



■株式会社株式会社サイバーエースについて

株式会社サイバーエースは、サイバーエージェントグループのアセットを活用しながらWeb広告をメインとしたデジタルマーケティング支援を行っています。高い運用力とクリエイティブ力を強みに、Yahoo!/Googleのリスティング広告、SNSのインフィード広告など、あらゆるジャンルのWeb広告に対応し、事業主様の予算や事業の特性にあわせた質の高いサービスを全国へ提供しています。



所在地:〒150-6121 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日:2018年5月1日

代表者:代表取締役社長 西島 大

株主:株式会社サイバーエージェント100%

事業内容:インターネット広告事業

URL:https://cyberace.co.jp/



