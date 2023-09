[テクノオーシャン・ネットワーク事務局]

『Techno-Ocean 2023』 シンポジウム内容のご案内!



テクノオーシャン・ネットワーク(会長 満岡 次郎(経団連 海洋開発推進委員会 委員長))は、『Techno-Ocean 2023』展示会を2023年10月5日(木)~7日(土)の3日間、神戸にて開催します。 ビジネスマッチングのチャンス、海洋科学技術の研究開発や海事産業の振興、次世代人材の育成の場として、産学官分野横断でのシーズ・ニーズの掘り起こしによる新たなイノベーションの創出を目指し開催します。







本展示会では、約90社・団体の海洋関係企業・団体・研究機関等による展示を行います。出展分野は海洋再生可能エネルギー、調査・観測探査、通信・IT、港湾・海洋土木、水産、環境・気象災害、船舶・舶用機器、SDGs、環境保護・保全、大学・研究機関、官公庁など海洋分野を広く網羅した展示会となります。



開会・基調講演 (同時通訳付き)

10月5日(木)9:15~11:30 神戸国際展示場2号館 3A会議室

●開会挨拶

●基調講演



◎“Interaction of ocean science and technology with policy and action

for sustainable development”

Professor, Peter Mosby Haugan

Policy Director and professor, Institute of Marine Research and University

of Bergen, Norway



◎「日本の海洋政策~第4期海洋基本計画について~」

内閣府総合海洋政策推進事務局長 宮澤康一 氏



◎「海の未来を拓く~科学技術戦略から教育まで~」

国立研究開発法人海洋研究開発機構 理事長 大和裕幸 氏



◎”Industrialization of offshore wind towards net zero”

Mr. SHIMAZAKI Junji

Equinor Japan G.K., Technical & Consenting

Principal Engineer Platform Technology





パネルセッション ~海のSDGs~(同時通訳付き)



10月5日(木)、10月6日(金)

神戸国際展示場2号館2A、3A会議室

※内容は予告なく変更になる場合があります。





●パネルセッション1:海運からのカーボンニュートラル

日時:10月5日(木)13:00~16:15

場所:神戸国際展示場2号館3A会議室

前半でゼロエミッション船に関わるIMOの最新動向、カーボンニュートラルポート形成に向けた取り組み、アンモニア燃料船や次世代帆船の開発動向などの講演を実施、後半でパネルディスカッションを行いゼロエミッション船とCNPの今後の展望について議論を行う。

◆モデレータ 平田 宏一 氏 (国研)海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 特別研究主幹

◆登壇者

・塩入 隆志 氏 国土交通省 海事局海洋・環境政策課環境渉外室 室長

・辻 誠治 氏 国土交通省, 港湾局CNP推進室 室長

・赤松 健雄 氏 伊藤忠商事(株) グリーンイノベーション営業室 室長

・山本 泰 氏 日本郵船(株)工務グループ長

・杉本 義彦 氏 (株)商船三井 技術革新本部 技術部長

・濱岡 俊次 氏 ヤンマーパワーテクノロジー(株)特機事業部開発部先行技術部 部長





●パネルセッション2:海を拓く海洋ロボティクス

日時:10月5日(木)13:00 ~17:00

会場:神戸国際展示場2号館2A会議室

海洋開発を進めるためには、厳しい環境で活動できるロボットが不可欠である。自律型海中ロボット(AUV)等の探査プラットフォームのほか、可視光を用いた水中高速通信、洋上無人機(ASV)との連携など、関連技術の研究開発が活発に進められている。海中ロボットに関する最新の技術動向を共有するとともに、今後の開発の方向性を論じる。

◆モデレータ 巻 俊宏 氏 東京大学生産技術研究所 海中観測実装工学研究センター准教授

◆登壇者

・永橋 賢司 氏(国研)海洋研究開発機構理事補佐/ 技術開発部 部長)

・岡本 信行 氏 深海資源開発(株)海外業務部 部長(前JOGMEC・神戸大学・ISA_LTC)

・巻 俊宏 氏 東京大学生産技術研究所 海中観測実装工学研究センター 准教授

・湯浅 鉄二 氏 川崎重工業(株)エネルキ゛ーソリューション&マリンカンパニー 船舶海洋テ゛ィヒ゛シ゛ョン エク゛セ゛ティフ゛フェロー

・高島 創太郎 氏 いであ(株) 環境調査事業本部 外洋調査部部長

・西村 直喜 氏 (株)島津製作所 航空機器事業部 磁気装置部 部長







●パネルセッション3:持続可能性に配慮した養殖業の新たな展開

日時:10月6日(金)9:00 ~12:00

場所:神戸国際展示場2号館2A会議室

現在の日本の養殖業成長産業化戦略に基づく技術開発の動向、日本の海面養殖の新たな場や技術、国内で進められている大規模な陸上養殖、持続可能な陸上養殖に向けたバイオフロック養殖について講演を依頼する。最後に、今後の海面養殖や陸上養殖の発展の方向性について議論する。

◆モデレータ北澤 大輔 氏東京大学生産技術研究所 大規模実験高度解析推進基盤 教授

◆登壇者

・日向野 純也 氏(一社)マリノフォーラム21 技監

・細川 貴志 氏 日東製網(株)技術部 課長

・中山 圭介 氏 Proximar(株)事業開発ディレクター

・前田 充穂 氏 (株)ニッスイ 水産事業第二部頴娃養殖課長

・川上 泰弘 氏 三菱商事(株)監査部 常勤顧問





●パネルセッション4:日本の洋上風力発電マーケット

日時:10月6日(金)13:00 ~17:00

場所:神戸国際展示場2号館3A会議室

日本では、着床式洋上風力のみならず、すでに浮体式風力発電ファーム事業が動いている。着床式はすでに一定の道筋で商用展開が始まっているが、浮体式については未だオープンな状況である。本セッションでは政府目標を達成する道筋について、様々な立場の洋上風力関係者が一緒に考え出すための機会を創出する。

◆モデレータ 宇都宮 智昭 氏 九州大学大学院 工学研究院 海洋システム工学部門 教授

◆登壇者

・石井 孝裕 氏 経済産業省資源エネルギー庁風力政策室長

・吉川 雄大 氏 丸紅洋上風力開発(株)国内事業開発第2部長(兼)丸紅(株)洋上風力・国内再エネ事業部部長代理

・今井 雅則 氏 戸田建設(株) 代表取締役会長

・鈴木 英之 氏 東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻教授

・米山 治男 氏 (国研)海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 海洋インフラ・洋上風力技術センター長

・寺澤 千尋 氏 (株)三菱総合研究所 サスティナヒ゛リティ本部脱炭素ソリューションク゛ループ主任研究員・特命リーダー

・吉田 寛 氏 (株)大林組 グリーンエネルギー本部 プロジェクト推進第一部 部長

・池ノ内 岳彦 氏 東京電力リニューアブルパワー(株)風力部 部長代理

・島崎 純志 氏 エクイノールジャパン(合) 再生可能エネルギー事業部 プリンシパル構造エンシ゛ニア





●パネルセッション5:自律運航船がもたらす海事イノベーション

日時:10月6日(金)9:00 ~12:00

場所:神戸国際展示場2号館3A会議室

自動運航船による自律的な海上輸送システムの実現は、近未来の社会に大きなインパクトを与えるものと思われる。海運では輸送の合理化が進み、新たな輸送サービスの創生が期待される。これに伴い、船舶にも次世代海運に適した設計や性能が必要となる。また、陸上輸送を含めた巨大な物流システムの一部として最適化が図られることになるであろう。本セッションでは、自律運航船がもたらす近未来の海事イノベーションについて議論する。

◆モデレータ橋本 博公 氏大阪公立大学大学院工学研究科 航空宇宙海洋系専攻 教授

◆登壇者

・清水 悦郎 氏 東京海洋大学学術研究院 海洋電子機械工学部門 教授

・畝河内 毅 氏 (一社)内航ミライ研究会 理事/ (株)イコーズ代表取締役

・木村 裕人 氏 (株)エイトノット 代表取締役 CEO

・中部 隆 氏 尾道造船(株)代表取締役社長 / はこぶね(株)代表取締役社長

・中野 健一 氏 コングスベルグ ディスカバリー セールス・マネージャー





●パネルセッション6:環境に配慮した海底鉱物資源の開発を目指して

(ファーストムーバーは深海底かEEZ/大陸棚か)

日時:10月6日(金)13:00~17:00

場所:神戸国際展示場2号館2A会議室

「海洋資源・産業ラウンドテーブル」との共催セッションで、第1部において海底鉱物資源の探査・開発・環境保全に係る国内外の政府関係者や企業関係者による最新の話題提供、第2部において当該関係者によるパネルディスカッションにより将来の環境に配慮した開発に向け解決すべき課題等を論じる。

◆モデレータ岡本 信行氏深海資源開発株式会社 海外業務部長(前JOGMEC・神戸大学・ISA_LTC)

◆登壇者

・Mr. Jeremy Potter

米国内務省海洋エネルギー・管理局(BOEM) Environmental Sciences Section Chief

・Ms. SisselH Eriksen

ノルウェー石油管理局(NPD) Project Coordinator/ Senior Advisor

国際海底機構(ISA)法律・技術委員(LTC)副議長

・巻 俊宏 氏 東京大学生産技術研究所 海中観測実装工学研究センター 准教授

・山本 啓之 氏 (国研)海洋研究開発機構 海洋環境影響評価システム開発プロシ゛ェクトチーム

プロジェクト長

・福島 朋彦 氏 (独)エネルギー・金属鉱物資源機構金属海洋資源部 担当審議役 / ISA_LTC

・藤井 麻衣 氏 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所 主任

・土井 正己 氏 クレアブ(株)代表取締役社長



