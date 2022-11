[The ARCADIA Inc.]

The ARCADIA Inc.のグループ式場 ロイヤルパークアルカディア内(福岡県・久留米市)に、同社レストラン2号店、GRAND HOURS(グランアワーズ)久留米店が2022年11月22日の“良いふうふの日”にNEWオープンします。コンセプトは『記念日をお祝いするレストラン』。結婚式場ならではの細やかで温かなサービスと地元九州の旬食材や北海道生産者直送の新鮮な食材を使用した華やかなお料理で、日々に溢れる大小さまざまなお祝いのひとときを彩ります。





コンセプトは『記念日をお祝いするレストラン』



感謝や祝福が交わされ笑顔と幸せをもたらしてくれる“お祝い事”は、結婚式に限らずどれも素晴らしく、心豊かに生きていくために無くてはならないもの。結婚式に携わる私達だからこそお祝い事の素晴らしさを日々実感できるのかもしれません。そんな日々のお祝い事が、より皆さまの身近に、より充実したものとなるためにこのレストラン、グランアワーズ久留米店がオープンいたします。





ウエディングで培われた上質で温かなサービス。そして新鮮な旬食材のお料理でお祝い事に華を添えます。

地元九州をはじめ北海道より生産者直送の新鮮な食材は、アルカディアのグランシェフが自ら市場や生産者の元へ出向きやり取りを重ね、納得できる品質を厳選しました。さらにお食事の時間をお楽しみいただけるように、専属のソムリエセレクトワインやウイスキー、カクテルなど様々なお酒をご用意しております。











明るく開放的な店内には、ホワイト×ゴールドに天然素材など自然の温もりを感じるインテリアを。大きくガラス扉が開くガーデン側のお席は、季節感が溢れるテラス席の雰囲気もお楽しみいただけます。その他、年代を選ばず幅広い方々に永く愛していただけるよう、使い込むほど味が出る丈夫で上質な素材や、環境に配慮されたアイテムを使用。天神店とはまた違ったグランアワーズの魅力をお楽しみください。







結婚記念日やお誕生日はもちろん、ご家族やビジネスでのお祝い事など様々なシーンで幸せと笑顔溢れるひと時をグランアワーズにてお過ごしいただけますと幸いです。



《 LUNCH MENU 》



■ 季節ランチ パスタのお皿

¥1,800

もちもちの生麺を使用した日替わりパスタランチ。天神店でもオープン当初より人気のランチセットです。



オードブルサラダ

スープ

日替わりパスタ

パン

デザート

ランチセットドリンク





■ 季節ランチ 魚介のお皿

¥1,980

国産・九州で獲れた季節の鮮魚をメインにした見た目も華やかなランチセット



オードブルサラダ

スープ

メインお魚料理

パン

デザート

ランチセットドリンク





■ 季節のランチ お肉のお皿

¥2,300

大切に育てられた質の高いお肉がメインのランチセット。季節を感じる旬のお野菜と一緒にどうぞ



オードブルサラダ

スープ

メインお肉料理

パン

デザート

ランチセットドリンク





■ GRAND HOURS ランチコース

¥4,400(要予約:前日20時迄)

最上級クラスの厳選素材を使用したプレミアムなランチコース。記念日やお昼の会食にもおすすめです



季節の前菜6種盛り合わせ

旬素材のスープ

本日のお肉料理

シェフ特製パスタ

パン2種類

パティシエおすすめデザート

食後コーヒーor紅茶





■ キッズミール ¥900

10歳までのお子さま限定のランチセット



本日のミニパスタ

本日のスープ

パン

デザート

ランチセットドリンク





*11歳以上のお客様はセットランチより一品以上ご注文頂きますようお願いいたします *全て税込表記です

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



《 DINNER MENU 》完全予約制(前日20時まで)



■ カジュアルコース 全7品 ¥4,400

旬食材を使ったシェフおすすめのカジュアルコース





季節の前菜

旬素材のスープ

本日のお肉料理

シェフ特製パスタ

本日のデザート

パン

食後のコーヒー or 紅茶







■ プレミアムコース 全8品 ¥6,600

十勝 彩美牛がメインのプレミアムコース。会食や接待のご利用にもおすすめです





季節の前菜

旬素材のスープ

本日のお魚料理

本日の肉料理

シェフ特製パスタ

本日のデザート

パン

食後のコーヒー or 紅茶







■ グランアワーズコース 全9品 ¥11,000

グランアワーズシェフこだわりの厳選食材を使用した特選フルコースです





お祝いのアミューズ

季節の彩り前菜

旬素材のスープ 季節の香りを添えて

シェフ厳選 魚介のお皿

お肉のお皿 スペシャリテ

本日の特選素材パスタ

本日のプレミアムデザート

パン

食後のコーヒー or 紅茶













*ディナータイムは11歳以上からのご利用となります *全て税込表記です

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



季節ごとのテイクアウト商品もご用意しております(用事前予約7日前~)。ご自宅やお持ち寄りパーティーなどに是非ご利用ください。









■北海道直送国産牛のローストビーフ弁当 2,500円

■北海道直送国産牛のステーキ弁当 3,000円

■厳選食材彩り手毬寿司弁当(旬野菜のポタージュスープ付) 3,800円



*テイクアウト商品は事前予約(7日前~)が必要です。お電話、もしくはこちらのリンク先(https://www.arcadia-group.co.jp/ar/event/detail.php?eid=45)よりお申し込みください *全て税込表記です

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



グランアワーズ久留米店ではご親族のみなど少人数のレストランウエディングも承っております。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。





GRAND HOURS 久留米店

福岡県久留米市宮ノ陣3-3-28

ロイヤルパークアルカディア内



【ランチ】11:30~15:00(L.O14:00)

【ディナー】17:00~22:00(last in 20:00)

※ディナーに限り前日20時までの完全予約制

毎週火曜定休+その他不定休



tel.0942-48-0208

mail grandhours@arcadia-group.co.jpg

https://linktr.ee/grandhours.kurume

《旬のお料理や営業日カレンダーなどはインスタグラムにて発信しております》



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-15:46)