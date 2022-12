[Section L]

アートムーブメントThe Tokyoiterと協業し、デザインとコミュニティを重視したアパートメントホテル・ブランドを創造します



長期滞在型ホテルのオペレーター、株式会社セクションL(本社:東京都千代田区、代表取締役:Howard Ho 以下、SECTION L)は、東京都中央区入船1丁目9−10に、SECTION L Hatchoboriを12月5日開業しました事をご報告いたします。





施設URL: https://section-l.co/hatchobori/









社会背景:インバウンド解禁後、日本で必要とされるホテルカテゴリー





宿泊日数の長期化意欲



日本政策投資銀行の調査によると、訪日旅行時の平均宿泊日数は伸び傾向にあります。インバウンド全体では、平均7泊以上、中でも欧米豪の旅行客の平均滞在日数は10泊以上とされています。





訪日高収入者層の増加



日本政策投資銀行の調査によると、高収入者層(年収約1,200万円以上)の訪日客は増加傾向にあり、特に2021年の欧米豪からの訪日客は約23%(5分の1以上)が高収入者層となりました。同行の分析によると、高収入者層の約58%(過半数)の日本での一泊当たりの宿泊費は200米ドル以上(約28,000円)とされています。ホテル業界において客室単価が2万円を越える宿泊施設は、アップスケール(高価格帯)カテゴリーに当てはまります。



アップスケールカテゴリーでの長期滞在施設の不足



年間約300万人の訪日高収入者層が、アップスケールカテゴリー以上の宿泊施設に滞在を希望している中、日本国内では長期滞在に適した当カテゴリーの宿泊施設が供給不足とみられます。例えば東京都内における高価格帯かつ、キッチンやランドリーを各部屋に備えているアパートメントホテルとブランドサービスアパートの総部屋数は約4,000室とされています。これは約18万部屋ある東京都内の宿泊施設の約2%のみとなります。



*SECTION L Hatchoboriは12月3日より予約受付を開始致しました。開始2日間で、既に12月の稼働率は50%を越える運びとなりました。







SECTION L Hatchoboriの特徴







長期滞在に適したアメニティ・空間設計

SECTION Lブランドのホテルは、平均滞在日数5泊以上の顧客をターゲットにしています。従来のホテルで長期滞在する際に想定される「外食が続き、洗濯物が溜まり、落ち着いて作業できる空間がない」の問題を解消するため「調理器具完備のキッチン、洗濯機、作業も食事もできるテーブル」を共有ではなく全室に備えています。



デザイン・ローカルコミュニティを重視したコンセプト

SECTION Lブランドのホテルでは、ストーリー性のあるローカルアートを積極的に取り入れています。今回はThe Tokyoiter(後述)とコラボレーションを行い、全部屋に異なるアートを展示しております。る仕掛けをつくっています。また、ホテル周辺の飲食店、公園、銭湯などにもSECTION Lのスタッフが足を運び、旅行客が安心して東京の芸術文化と、現地の名店に溶け込める仕掛けをつくっています。



自社のテクノロジーを駆使した付加価値のある顧客体験

効率化向上(人件費削減)のために、自動チェックイン機械が近年ホテルでは多く導入されています。SECTION Lは、チェックインタブレットで顧客の情報を取り込むだけではなく、InterSection(自社ウェブアプリ)に誘導しています。InterSectionへの登録はオプションですが、滞在中の追加リクエスト(清掃や延泊など)やSECTION Lに泊まっている他の旅行者と繋がるなど、顧客体験を向上するテクノロジーを導入しています。









The Tokyoiter について





The Tokyoiter は架空の雑誌の表紙を集めたアート・ムーブメントです。雑誌「The New Yorker」や「The Parisianer」からインスパイアされ、イラストレーター独自の視点からとらえた東京を表現しています。



スカイツリーの影にある小さな通りから、鯉のぼりのゆらめき、代々木公園のカラフルなロッカー

まで、東京がいかに魅力的な場所であるか、イラストレーターたちの思いがそれぞれの表紙に込

められています。



2015年以降、100名以上のイラストレーターがThe Tokyoiterに参加しました。SECTION Lでは、

その中から選りすぐりの作品を展示させていただきます。



The Tokyoiter は、イラストレーション、漫画、絵画、デザイン、クリエイティビティそして東京を賞

賛することを目的としています。すべての表紙は、www.thetokyoiter.com とソーシャルメディア@thetokyoiterでご覧いただけます。







株式会社セクションLについて





株式会社セクションLは、2020年に設立されたホテルマネジメントカンパニーです。創業チームの過半数が米コーネル大学のホテルスクールを卒業し、シャングリ・ラやフォーシーズンズ等の一流ホテルチェーンや、ホテル不動産ファンド等での経験を持ち合わせた、ホテル経営のエキスパート集団です。

コロナ禍での開業に関わらず、SECTION Lブランドは東京都内のマーケットRevPARの2.6倍を実現し、当ホテルに加えて、2023年上半期に東京都内で5施設開業を控えております。

主な事業として自社ブランドの長期滞在型ホテル「SECTION L」の運営と、省人化ソリューション・ソフト及びゲストコミュニティ・プラットフォーム「InterSection」の開発を行っております。

https://www.section-l.co



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当者:北川旭洋(Co-Founder / 取締役)

連絡先: development@section-l.co



【出所】

日本政策投資銀行 https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/2a5c75afe31a119370edd1022e67ee43.pdf



