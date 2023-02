[株式会社ODORIBA]

個性溢れる多彩なアーティストやクリエイターが多数所属するアソビシステム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中川悠介、以下アソビシステム)と、ダンス専門クリエイティブエージェンシーとして数々のヒット曲のミュージックビデオ等を手掛ける株式会社ODORIBA(本社:東京都渋谷区、体表取締役社長:荒木理恵子、以下ODORIBA)は、ODORIBAに所属する国内外で多数のタイトルを持つ世界チャンピオンダンサー「Miyu」のアーティスト活動において、メディア出演やブランドパートナーシップなどの領域で業務提携を開始しました。







Miyuは、今年打ち上げが予定されている前澤友作氏の月周回プロジェクト「dearMoon」で、全世界約100万人の応募者の中から「唯一の日本人」として選出され、国内外から注目を集めている世界的ストリートダンサーです。



元々Miyuは、ダンスシーンを牽引する実力派Z世代ダンサーとして、世界中にファンを持つ存在として活躍していましたが、この度「dearMoon」プロジェクトに挑戦し、長期に渡る試験をパスしてバックアップクルーに選出されました。

さらに2022年は、Miyuが椅子に座ったまま披露した「足ダンス」が話題となった、水曜日のカンパネラ「エジソン」ミュージックビデオへの出演や、「TikTok Awards 2022」で人々を圧倒したダンスクリエイターに贈られる「Dance Creator of the Year」を受賞するなど、SNSでも大注目の存在となりました。

そこでMiyuの更なる飛躍のため、メディア出演やブランドパートナーシップなどの領域において、アソビシステムとODORIBAが共に業務提携を行うこととなりました。



Miyuがダンスシーンを飛び越えて様々な新しい挑戦を続けているのは、職業としての「ダンサー」の社会的地位を上げたいという強い想いによるもの。

モットーである「不可能を可能に」を体現するかのように常に新しいことに挑戦するMiyuの姿は、まさに新たな”Z世代のアイコン”として様々な世代の共感を呼び起こすものと期待しています。

ぜひMiyuの今後の活躍にご注目ください。



(C)️dearMoonプロジェクト



■Miyuコメント

ダンサーとして新たな道を作れるよう、今まで以上に全力で頑張っていきます。"不可能を可能に"をモットーに、今まで見たことのない新しいダンサーの姿をお見せできるよう努力します。



《Miyuプロフィール》

1997年、東京都生まれ。8歳から本格的にダンスを始め、キッズダンサー時代は“ONPARADE”として数々のコンテストで連続優勝。その後、19歳で世界最高峰のバトル大会「JUSTE DEBOUT 2017 WORLD FINAL」でワールドチャンピオンに輝くなど、国内外のバトルで多数のタイトルを持つ世界的ハウスダンサー。自らの可能性を広げ、「ダンサー」の社会的な地位向上を目指すため、単独公演の開催や映像作品の発表、教育現場・公共イベントでのワークショップや講演、ファッションモデルや広告出演など、様々な分野で活動を展開している。

細かく速い超絶技巧の「#高速ステップ」はSNSでも話題になり、「TikTok Awards 2022」では「Dance Creator of the Year」を受賞。さらに2023年に予定されている民間人初の月周回プロジェクト「dearMoon」で、全世界約100万人の応募者の中から”唯一の日本人”として選出され、バックアップクルーとしてプロジェクトに参画することが決定した。

「不可能を可能に」をモットーに、まだ見ぬ景色を求めてMiyuの挑戦は続く。



▶︎SNS

https://www.instagram.com/miyudance_/

https://www.tiktok.com/@miyudance_

https://twitter.com/miyudance_



▶︎YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCcsu0paa-Bam60bB10xORkA



▶︎Official Site

https://miyudance.tokyo/



▶︎dearMoonプロジェクト

https://dearmoon.earth/ja/



《企業情報》



アソビシステム株式会社

“ブームを作ることよりも、カルチャーを創る。今の時代に発信すべき「アソビ」をもっと。”

きゃりーぱみゅぱみゅ、中田ヤスタカ、増田セバスチャンなど、日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクション。アーティスト、モデル、アクター、クリエイターのマネジメント、音楽フェスやファッションイベントなど様々なイベントの企画・制作、メディア運営、店舗事業、インバウンド・アウトバウンド事業など、原宿を拠点に国内外で幅広く展開している。



代表者:代表取締役 中川悠介

本社:東京都渋谷区神宮前3-21-8

URL:https://asobisystem.com/



株式会社ODORIBA

ダンス専門クリエイティブエージェンシーとして、SEKAI NO OWARI「Habit」といった数々のヒット曲のミュージックビデオやライブにおけるダンスセクションのプロデュース、振付師・ダンサーのキャスティング、ダンスコンテンツを活用した企業キャンペーンの企画制作等を手がける。ダンスは言語、国境、人種、性別、年齢等の様々な「違い」を超越して、人々の心に働きかけられる最強の「ダイバーシティ」なコミュニケーションツール。 その無限の可能性をもっと社会的に活用していくことで、「ダンス」や職業としての「ダンサー」の価値向上を目指すとともに、ダンサーに「アーティスト」「クリエイター」として活躍してもらう場(踊り場=ODORIBA)を創出している。



代表者:代表取締役 荒木理恵子

本社:東京都渋谷区神宮前1-11-11 グリーンファンタジアビル407

URL:https://odoriba.tokyo/



