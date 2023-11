[株式会社ケップルアフリカベンチャーズ]



アフリカ全土でベンチャーキャピタル事業を展開するVerod-Kepple Africa Ventures(以下、VKAV)は、日本発スタートアップで中国を拠点に、データに基づくアナリティクス事業・CRMシステムの開発・運営事業・ECサービスの運営事業などを提供し、中国で合計5,000万人以上の会員を管理するYoren(持株会社名:New Designed by Tokyo Ltd.、事業拠点:上海、重慶、武漢、及び東京。以下、Yoren)からLP出資を受け、また、MOUを締結し同社のアフリカでの事業展開に関し多角的連携をしていくことをお知らせ致します。







同連携の一貫として、Yorenは同社が提供するサービスとの親和性が高くシナジーが見込めるアフリカのスタートアップへの投資事業も開始し、VKAVの支援の下、以下の2社に投資を実行いたしました。





・ナイジェリア、ケニア、ガーナなどアフリカ9カ国で自動車マーケットプレイスおよび自動車ローンサービス「Autochek」を運営するVee8 International Holdings, Inc(https://autochek.africa/welcome)ー同社はVKAVの前身であるKepple Africa Venturesの出資先の一社です。





・モロッコで小規模小売業者向けのB2BECプラットフォームおよび店舗でのデジタル決済や少額融資等のフィンテックサービスを運営するChari. Co.(https://chari.co/)ー同社はVKAVの出資先の一社です。





両社は、VKAVの投資先を含めた豊富なリソースとネットワーク、また、Yorenの中国市場でのデータに基づく顧客分析やマーケティングに関する知見を活用し、アフリカにおける消費者向けブランドやリテール企業向けのデータマーケティング支援事業についても連携して参ります。





金田修氏(Yoren 代表取締役CEO)

私たちYorenのビジョンは、”文化と文化をつなぎ、人と人とがわかりあえる世界をつくる” - 2011年の創業から一貫して中国で事業を続けてきたYorenは、日系ブランドやリテール企業の中国市場での成功に貢献することで、このビジョンを実現することを目指してまいりました。人類史上最後の人口成長市場となることが想定されるアフリカ大陸では、このビジョン自体が産業化の切り札になると考えており、アフリカに勃興しつつあるベンチャー企業のネットワークの中心におられるVKAVとの協業と、中国で蓄積してきた経験を通じてその実現に近づきたいと思います。





山脇遼介(VKAV パートナー)

アフリカ大陸の人口は既に14億人を超え、中国やインドに匹敵する規模となっています。2050年には約25億人と倍近い水準に増えることが予想されますが、実は人口動態の中身を見ると人口ボーナス期、すなわち労働人口がその他の人口を大きく上回る段階をまだ迎えていないことはあまり知られていません。この先10~30年の間にアフリカ各国が人口ボーナスに入っていくと、中国とインドを足し合わせたような巨大消費市場が世界に出現することになります。この夜明け前にYorenのような消費市場を知り尽くした会社が事業を展開することでアフリカ全体の消費を活性化させ、また、その他の日系企業のアフリカ進出の架け橋となっていくと信じています。







Yorenの概要

事業内容:データに基づくアナリティクス事業、CRMシステムの開発・運営事業、ECサービスの運営事業

事業本社所在地:上海市徐滙区中山西路1600号宏滙国際広場A座20F

代表者:金田修(代表取締役CEO)

社員数:183名(2023年9月末現在)

URL:https://yo-ren.com/#/





Verod-Kepple Africa Venturesの概要

事業内容:ベンチャーキャピタルファンドの運営

本社所在地:Heritage Place, 6th Floor 21 Lugard Avenue Ikoyi, Lagos, Nigeria

代表者:Ory Okolloh、品田諭志、山脇遼介

URL:https://vkav.vc/





以下英文



November 14th, 2023: Verod-Kepple Africa Ventures ("VKAV") Secures Additional Investment from Japan's Yoren and Enter into Strategic Partnership





Lagos, Nigeria - Verod-Kepple Africa Ventures ("VKAV") is pleased to announce that it has raised an additional investment as part of its ongoing fundraising for its pan-African venture fund from Yoren (New Designed by Tokyo), a Japanese consumer analytics company, who manages multiple consumer loyalty programs with over 50 million active members in the Chinese market, and has entered into a strategic partnership to support Yoren’s activities in Africa to invest in African tech startups as well as developing data-related products tailored made for the market.





Yoren has already made two investments with support from VKAV in Autochek, the end-to-end automobile platform operating across 9 African countries, and Chari, the leading B2B E Commerce and fintech platform in Morocco.





Leveraging VKAV’s extensive networks and resources in Africa and Yoren’s strong track record of consumer analytics and marketing, both companies will collaborate to develop data-driven marketing and branding solutions for consumer facing businesses to enter Africa.





Osamu kaneda, CEO and Representative Director at Yoren, commented, "Yoren’s vision is “Connect different cultures and create a world where people truly understand each other.” As a company that has operated exclusively in China since its inception in 2011, we have strived to achieve this vision by contributing to the commercial success of Japanese brands and retail companies in China. Africa will be the last frontier of the world’s population expansion and we believe that our vision will help stimulate the industrialization of the African economy by leveraging VKAV’s extensive networks across the African innovation scenes and Yoren’s expertise and experiences in building solutions in China.”





Ryosuke Yamawaki, Partner at Verod-Kepple Africa Ventures (VKAV), also expressed their pleasure in welcoming Yoren, an institution with a solid track record of leveraging data to enable major global brands for successful entry to the Chinese consumer market, stating, "Africa has a population of about 1.4 billion today, which is almost equivalent to that of China and India. It is predicted that its population will get to around 2.4 billion by 20205, but it is not well known that it hasn’t reached the point of benefiting from demographic dividend. When it happens in the coming 10-30 years, the world will see the emergence of an enormous consumer market which could be the size of China and India today combined. It is a blessing to see a company like Yoren entering the market before this “dawn”, and believe that it will help vitalize consumption in Africa and inspire many more companies to follow suit. "





For further information, please visit https://vkav.vc or contact:



Karabo Maelane: Head - Investor Relations & Communications, Verod-Kepple Africa Ventures

Tel: +234 1 462 8646/7

Email: investorrelations@vkav.vc



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-11:16)