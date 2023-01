[クリニカルコスメティクス株式会社]



クリニカルコスメティクス株式会社(本社:東京都港区、代表:内山 俊哉)が展開するクリニカルトータルケアブランド「dr’s room (ドクターズルーム)」は使い切りタイプのまつ毛美容液「ステムアイラッシュ」を2023年1月23日(月)より順次販売いたします。

ステムアイラッシュセラム

1箱30回分 ¥3,850(税込)



美容皮膚科医・発毛診療医の高橋栄里が監修。長く濃くつややかなまつげのために必要な美容成分をふんだんに配合。1回使い切りの綿棒型を採用することで、フレッシュさと機能性を実現。続けやすく、続けるほどに効果が出る、画期的なまつ毛美容液。



未来のために。まつ毛ケア効果の高い温泉由来成分をW配合



発毛の分野で注目を集める、頭皮ケア成分、温泉善玉菌RG92と温泉酵母を配合。さらに育毛剤などスカルプケアに用いられる高麗人参の根から抽出されたエキスやローズマリー葉エキスを配合。まつげの土台となるまぶたの環境を整え、健やかなまつげへサポートします。





今あるまつ毛を濃く美しく。ダメージをやさしくし、トリートメント



まつげの内部まで浸透する羊毛由来のケラチンや、パンテノールが、日々のメイク、まつげエクステ・まつげパーマなどでまつげに蓄積したダメージを補修。1本1本にハリとコシを与え、強くしなやかに導きます。





まつ毛が生えやすいように。土台=まぶたも一緒にケア



美しいまつげがスクスクと育つためには、土台となるまぶたの健やかさも大切。そこで、ローヤルゼリーエキスやアロエベラエキスなどで皮膚が薄く乾燥しやすいまぶたを保湿。さらにグリチルリチン酸2Kをはじめ肌荒れなどのトラブルから守る成分がデリケートなまぶたの健やかさを保ちます。鉱物油やアルコールなどは不使用で弱酸性と、センシティブなまぶたやまつげへの優しさも徹底しました。





常にフレッシュで衛生的な使い切りタイプ



粘膜に近いまつげへのケアとして、衛生面も重視。綿棒型の使い切りタイプにすることで、いつでも清潔な状態でお使いいただくことができます。さらに、持ち運びもしやすく、ポーチなどに忍ばせておけば、思い出した時にいつでもケアが可能です。







■dr’s roomとは

https://drs-room.com/

20年以上、肌や髪に悩む方と向き合ってきた美容皮膚科医・発毛診療医の高橋栄里が監修。ドクターとしての知見とリアルな声をベースに、エビデンス重視で成分を厳選。あらゆるライフステージに寄り添う心地よく使える優しさを大切にしながら、確かな効果にもこだわったアイテムを提案。ヘルシーに輝く美しさを叶える、クリニカルトータルケアブランドです。



■Produced by 高橋栄里

CLINIC by E 統括院長

美容皮膚科医/発毛診療医

都内大学病院形成外科・皮膚科にて研鑽を積んだ後、美容皮膚科の院長を歴任。毛髪への研究にも着手し、大手AGA専門クリニックの院長を務めたのち、診療顧問に就任し、2019年10月に美容皮膚科・発毛治療を専門とする「CLINIC by E(クリニック by イー)」を開院。注入技術の腕前に優れ、またレーザーや超音波などの最新マシンの審美眼も確かで、個々のニーズに合わせた施術提案に定評がある。



■会社概要

会社名:クリニカルコスメティクス株式会社

代表:内山 俊哉

住所:東京都港区元麻布1-2-13-402

設立:2018年11月1日

