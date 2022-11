[株式会社巻組]

アート作品、パフォーマンス、フード提供もOK。12/4(日)まで受付中



地方都市に関係人口を創出する株式会社巻組(本社:宮城県石巻市、代表取締役:渡邊 享子、以下 巻組)は、地方都市を現場にアート作品やプロダクトなどの制作活動をおこなうクリエイターを応援するため、クリエイターズコミュニティCreative Hub DAO(クルエイティブ ハブ ダオ)を立ち上げ、地方で活躍する若手クリエイターの活動発表の機会を提供してきました。



来る12月10日(土)、東京都・下北沢のBONUS TRACK(ボーナストラック)にてポップアップストアを開催します。

このイベントに参加いただける出展者を【12月4日(日)まで】募集します。













Creative Hub DAO POP UP STORE 概要



「つくること」を楽しむクリエイターたちが、個性豊かな作品を持ちより出展。

アート作品やハンドメイドグッズ、イラストや写真などモノの展示・販売はもちろん、ワークショップの開催などコトの展示や、キッチンエリアでの飲食提供も可能です。



-------------------------------

日時:2022年12月10日(土) 11:00~19:00

会場:BONUS TRACK(東京都世田谷区代田二丁目36番15号)内、BONUS TRACK HOUSE

出展費:3,000~5,000円

募集内容:ジャンル不問(飲食提供や楽器演奏、ワークショップの開催、会場でのライブ配信等も可能)

ブース内容:壁面展示、テーブルエリア、キッチンエリア

応募締切:12月4日(日)

問い合わせ先:creativehub@makigumi.com(Creative Hub DAO事務局)

-------------------------------



※出展の際は、Creative Hub DAOのメンバーとなるための会員権(2,075円)が必要です。

※作品展示・販売のみの委託も可能です。

※ブースの規格や設備など会場詳細を知りたい方は、Creative Hub DAO事務局(巻組)へお問い合わせください。





申込方法



ポップアップストアでの展示・販売に興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



1)Creative Hub DAOのオンラインコミュニティ(Discord)に参加

URL:https://discord.com/invite/dhUhxjgXx2

※Discordはどなたでも参加できます。コミュニティののぞき見大歓迎!



2)Creative Hub DAOの参加クリエイターとして申込

URL:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1A8YeQeD1OaPo3nL_cImmj0hX67UoZqp08uwpqWLeL5h3oA/viewform



3)Creative Hub DAOのmembershipトークンを購入(2,075円/クレジットカード決済)



4)ポップアップストア出展専用フォームから申込

[この時点で出展受付は完了!]



5)ポップアップストア出展費を支払って、申込手続き終了





Creative Hub DAOとは



全国に連携拠点をもつクリエイターのための会員制コミュニティです。



活動実績の有無やジャンルを問わず、自ら楽しむために能動的に制作活動をおこなう「クリエイター」を応援するため、グループ展の開催による発表機会の提供、クリエイター同士の交流やコラボレーションの促進、拠点地域をフィールドとした滞在制作の支援などをおこなっています。

全国に散らばるメンバーはオンラインコミュニティを通じて繋がり、様々な企画・作品をそれぞれに創造しています。



2022年現在、宮城県石巻市・加美町、和歌山県紀の川市、島根県雲南市など連携拠点拡大中。



WEB:http://creative-hub.jp/





BONUS TRACKとは



ボーナストラックは2020年4月に東京・下北沢に誕生した、みんなで使い、みんなで育てていく新しいスペース、新しい“まち”です。「下北線路街」のいちエリアとして、小田急線の下北沢駅と世田谷代田駅のちょうど中ほどに位置しています。

個性豊かな飲食店や物販店が集まっています。その中に、コワーキングスペースやシェアキッチン、広場やギャラリーといった、訪れる人自身がこの場所のカルチャーを新たに作っていくひとりになれるような“余白”をたくさん用意しています。

(ホームページより転載)



WEB:https://bonus-track.net/about/





Creative Hub DAOのこれまで





【参加クリエイターの作品例】

クラフト、家具、雑貨、アクセサリー、フワラーアレンジメント、映像、写真、絵画、イラスト、パフォーマンスなど





【これまでの展示実績】

・2021年11月1日~11月14日 グループ展主催(BE AT STUDIO HARAJUKU )

・2022年2月15日~2月19日 グループ展主催(BE AT STUDIO HARAJUKU)

・2022年6月4日~6月5日 イベント出展(NO BIG DEAL!)

・2022年10月7~10月9日 イベント出展(すみだ向島EXPO)

・2022年11月19日~11月20日 イベント出展(デザインフェスタ vol.56)



【NEXT EVENT】

■2023年1月13日~15日

Roopt神楽坂(神楽坂WM)で展示開催



■2023年以降

和歌山県紀の川市、島根県雲南市等、地方の連携拠点でイベント開催予定















巻組とは



2015年3月合同会社巻組設立。2020年内閣府関係人口創出・拡大のための中間支援組織の提案型モデル事業採択。2021年5月株式会社化。株式会社ガイアックスと資本業務提携。

一般市場では流通しないような資産価値がゼロに近い築古物件をシェアハウスとして改修し、空き家に新たな価値を与えるだけでなく、入居者間のコミュニティづくりまでサポートしています。



WEB:https://makigumi.org/

メール:info@makigumi.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:46)