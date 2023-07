[株式会社ひなた]

大人から子供まで使いやすい軽量設計のターボ機能搭載コントローラーです。



"株式会社ひなた(本社:大阪府寝屋川市)はゲーミングブランド「HELEC(ヘレック)」より、Switch/Windows PC対応の軽量ターボコントローラー 「HELEC PAD ALTAIR FOR SWITCH」の販売を2023年7月20日から開始いたします。

約179gと従来のコントローラーに比べ、大幅な軽量化に成功しました。

操作性や機能面も追求し、ジャイロセンサーはもちろん連射機能も備えております。

見た目のフォルムにも、こだわってデザインしています。

ゲームが好きな方へのプレゼントにも最適です。



Amazon商品ページ:







HELECは「心躍る体験を。」その想いを胸に、商品の企画・製造・販売を行っています。

今回はSwitch向けコントローラーとして、TURBO連射・振動調節・ジャイロセンサーなど多彩な機能を備えた、Switch/Windows PC対応の軽量ワイヤレスコントローラーを開発いたしました。

たくさんの方に支持をいただき「HELEC PAD」シリーズは、これまでに累計販売数4万台を超えることができました。

そんな多くの方々にご好評をいただきました「HELEC PAD」シリーズより新発売の「HELEC PAD ALTAIR FOR SWITCH」は2023年7月20日より各サイトにて販売開始いたします。



Amazon商品ページ:https://amzn.to/3NzSl9m



600mAhの大容量バッテリーを内蔵し、従来のコントローラーに比べ、約14%の軽量化を実現しました。

持ちやすい軽量タイプなので、長時間プレイしても手が疲れにくい形状です。

簡単接続で自由な操作性が追求できるBluetoothでの無線接続・付属のケーブルを使用した有線接続をお選びいただけます。

性能は精密かつスムーズなボタン操作と6軸ジャイロセンサーによる感覚的な操作が可能です。

また、簡単設定で3段階切り替え可能な振動・連射機能を搭載。映像と連動した没入感のある白熱したバトルをお楽しみいただけます。



「HELEC PAD ALTAIR FOR SWITCH」は快適なゲーム体験をサポートします。



連射機能 低速から超高速まで、用途に合わせた速度調整が可能です。

通常のボタンを長押ししての連射や、ボタンを押さなくても連射機能を維持する連射ホールドを備え、ミリ秒を争う白熱する戦いの競争力を高められます。



ジャイロセンサー コントローラーを振る傾けるなどの直感的な操作が可能です。

臨場感に溢れた快適な操作を実感していただけます。



振動機能 映像や衝撃に合わせた振動を体感しながら、より没入感のあるゲーム体験を楽しめます。

ON/OFFや強弱はお好みに合わせて調整可能です。



無線接続&有線接続 ワイヤレスによる自由な操作性と、有線での正確性を追求できる接続が選択可能です。

付属のケーブルを使用し、PCにも接続ができます。



◆商品概要 商品名 :HELEC PAD ALTAIR FOR SWITCH

販売価格 :3,630円(税込)

販売方法 :オンラインまたは店舗

販売サイト:Amazon等

URL:https://amzn.to/3NzSl9m

発売日 :2023年7月20日

対応機種:Switch/Switch Lite/PC(Windows8/10/11) ※パソコンは有線接続のみ対応

接続方式:Bluetooth4.0 または USB

パッケージ内容:パッケージ/コントローラー本体/日本語説明書/USB Type-Cケーブル

販売元 :株式会社ひなた

ブランド :HELEC(ヘレック)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-16:46)