2023年後半にオープン予定インドネシア・バリ「ジーダス・ヘルス・アンド・ウェルネス・リゾート」10月再オープンのミャンマー・ミェイク諸島「ワ・アレ・リゾート」など





スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)はこの度、ハネムーンに最適なラグジュアリーホテル13軒を発表いたしました。

新婚旅行の理想とは、非日常で過ごす二人だけの時間、息を呑むような景色や一生に一度の贅沢を味わうことだと思う方も少なくないでしょう。スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドは、プライベートな熱帯の島の砂浜にお二人の名前を書いたり、雪の積もったシャレーやゴージャスなカントリーハウスの暖炉を囲んで冷えたシャンパンで乾杯したり、その特別な体験をご提供いたします。ロマンチックなお食事からカップルスパ体験まで、一生の思い出に残る最高のハネムーンに最もおすすめの13軒のホテルをSLHコレクションの中からご紹介します。



ジーダス・ヘルス・アンド・ウェルネス・リゾート(Gdas Health and Wellness Resort)-インドネシア、バリ

2023年後半公式オープン予定



バリ島中部のウブド(Ubud)の田園に潜むホリスティックな聖地ジーダス・ヘルス・アンド・ウェルネス・リゾート(Gdas Health and Wellness Resort)では、水田やジャングル、ヒンドゥー教の寺院に囲まれながら、禅の精神と新婚の喜びに浸ることが出来ます。このホテルはジャングルの風景に自然に溶け込み、手彫りの木製家具を備えた客室とヴィラからは緑豊かな景色を眺めることができます。この島初となる、本格的な浴場があるジーダス・バリは、まさにウェルネスアクティビティを存分にお楽しみ頂けます。

専門的な訓練を受けたセラピストが、凍結療法、点滴、生酸素などの統合的なヘルスソリューションと世界クラスのスパトリートメントを組み合わせて癒しをお届けします。また、慌ただしいブライダル後に心・体・魂を育むためのヨガクラスや睡眠プログラムをご用意しております。リゾートのコンシェルジュ・リトリート・プランナーがご滞在前およびご滞在中のすべての手配を行いますので、安心してご滞在いただけます。

https://slh.com/hotels/gdas-bali-health-and-wellness-resort



ワ・アレ・リゾート(Wa Ale Resort)-ミャンマー、ミェイク諸島

2023年10月に再オープン



比類のないワ・アレ・リゾート(Wa Ale Resort)のロケーションは、冒険好きにとっては夢のような場所です。これまで観光客に開放されていなかった島の隠れ家は、保護されたミャンマーの美しい入り江に位置し、アンダマン海や雄大な岩石層を見渡せる豪華なテント付きのツリートップヴィラで樹冠に抱かれたユニークで親密な体験をお楽しみいただけます。また人里離れた湾では、原生林を背景に1km広がる美しいハネムーン・ビーチにあるプライベート・オアシスで、スタイリッシュなビーチ・ハウスにご宿泊いただけます。ご滞在中には、エコラグジュアリーなリゾートが国立公園とその住民を維持し保護するために設立したランピ財団(Lampi Foundation)の取り組みについて詳しく知ることができます。島にはアクティビティもあり、シュノーケリング、世界クラスのスキューバダイビングや緑豊かなジャングル・ハイキングを生涯の伴侶とともに思う存分お楽しみいただけます。日が沈むころにはホテルに戻り、星空の下で夜をお過ごしください。

https://slh.com/hotels/wa-ale-resort



ミレイドホー・マルディブ(Milaidhoo Maldives)-モルディブ、バア環礁



ロマンチックな雰囲気で有名なミレイドホー島は、ヴィラ内での食事やビーチ・ディナー、さらには星空の下で夜を過ごすために砂浜に設置した居心地の良いカバナなど、プライバシーを確保したサービスが満載です。豊かな熱帯の緑に囲まれた、パウダーのような砂浜にある広々としたビーチ・プール・ヴィラまたはビーチ・レジデンスは、キングサイズベッドから海の絶景を望めることができる、あなただけのプライベートな楽園です。淡水のインフィニティプールを備えたサンデッキは180度開放されており、最高のラグジュアリーアイランドライフをお楽しみください。SLHハネムーンプランを結婚式から12カ月以内にご予約いただければ、お二人のお名前が付けられた星を、証明書と星の座標とともにプレゼントいたします。夜空に浮かぶお二人の星を是非眺めてください。60分間のスパトリートメントを2名様分(無料)、ヴィラ内での3コースのキャンドルライトディナー、特製ケーキ、チョコレート、シャンパンボトル1本もプランに含まれております。

https://slh.com/hotels/milaidhoo-maldives



イズリントン・ホテル(Islington Hotel)-オーストラリア、タスマニア



リージェンシー様式の建築とモダンなホスピタリティが巧みに織り成されたイズリントン・ホテル(Islington Hotel)は、自然のまま最も美しい状態で保たれているオーストラリアの歴史ある通り沿いに佇みます。1847年に個人の邸宅としてサウスホバートのエクスクルーシブな地域に建てられたこのホテルは、客室が11室のみのブティックホテルです。才能ある造園家、アンドリュー・フェッファー(Andrew Pfeiffer)が手掛けたイズリントン・ガーデンズの1エーカー(約4047平米)の庭園では、世界で最もきれいなことで知られているタスマニアの空気のほか、ウェリントン山の絵葉書のような景色や自生植物の中を飛び交うエキゾチックなオーストラリアの鳥などをお楽しみいただけます。風格ある歴史的な邸宅に入ると、アンティーク家具やウォーホル、マティス、ピカソなどの世界的な美術コレクションに驚かされます。各客室は、豪華なテキスタイル、優雅なレザーアームチェアー、ホテルオーダーメイド及びハンドメイドのブティック・ベッドなど、伝統的な飾りと現代的な華やかさが見事に調和しています。5室のリージェンシー・スイート、またはアネックス(別館)に6室あるコンテンポラリーなお部屋よりお選びいただけます。どちらをお選びいただいても、カップルのお客様は、平穏の中で寛ぎ、お互いの時間を楽しむことができます。

https://slh.com/hotels/islington-hotel



ケープ・ファーン・ホテル(Cape Fahn Hotel)-タイ、コ・サムイ



コ・サムイの北端の沖に浮かぶ私有の島にあるケープ・ファーン(Cape Fahn)では、孤島での宿泊体験を味わうことができます。22棟の1ベッドルームまたは2ベッドルームのヴィラがあり、それぞれ大きなプランジ・プールとプライベート・サンデッキがあり、ヴィラでのお食事や海辺で堪能するには十分すぎるほどのランタン・ディナーのスペースもございます。伝統的なタイの建築の影響を受けたヴィラは、天然の木と光がふんだんに使用されており、海をイメージした配色がタイ湾の景色を引き立てます。

究極のプライバシーをお求めの場合、満潮時には島になるファーン・ノイ・プライベート・アイランド・プール・ヴィラ(Fahn Noi Private Island Pool Villa)がお勧めです。また、リゾートのレストラン2店舗-デビッド・トンプソン(David Thompson)率いるサザン・タイ・ロンターイ(Southern Thai Long Dtai)およびヒュー(Hue)では、島暮らしのスタイリッシュで絶品グルメと現地ならではの文化を思う存分堪能いただけます。

https://slh.com/hotels/cape-fahn-hotel



ザ・アナム・ムイネー(The Anam Mui Ne)-ベトナム、ムイネー



青々とした緑に包まれ、黄金色の砂浜を見渡すザ・アナム・ムイネー(The Anam Mui Ne)は、熱帯の静けさを体現する海辺のリゾートです。客室は、ベトナムの芸術作品、濃い茶色のチーク材の家具、特注のアンティークタイルなど、ローカルな味わいと古代のインドシナの魅力が満載です。バスルームのレインフォール・シャワーやクローフットのバスタブ、スパから漂うレモングラスの香りに至るまで、静かな空間の至るところでリラクゼーションを満喫できます。ウィンドサーフィンで有名なムイネーは、愛する人と新たな冒険に挑戦するのにぴったりな場所です。

https://slh.com/hotels/the-anam-mui-ne



タブラ・ラサ・リゾート&スパ(Tabula Rasa Resort & Spa)-スリランカ、ゴール



ヤシの木に縁どられた丘の上にあるタブラ・ラサ・リゾート&スパ(Tabula Rasa Resort & Spa)は、癒しと冒険を目的とした、自然がテーマの熱帯の聖地です。プランジ・プール・スイートや豪華なヴィラのテラコッタの屋根を見渡し、インド洋の新鮮な空気を吸い、リゾートのインフィニティプールに浮かんでのんびり過ごす午後のひと時。テラスで寛ぎ、陽気なサルや熱帯の鳥が木の上で鳴く様子を、室内に用意された双眼鏡で眺め、生き生きとしたジャングルの見晴らしが素敵な丘の上のスパでは、温かいハーブバスに浸かり、遠くで波が打ち寄せる音を聴くことができます。

タブラ・ラサ・リゾートは、コッガラ・ビーチ(Koggala Beach)からタルペ(Talpe)の天然プールに至るまで、スリランカの自然の驚異を探索する拠点としても最適です。

https://slh.com/hotels/tabula-rasa-resort-and-spa



パンコール・ラウト・リゾート(Pangkor Laut Resort)-マレーシア、ペラ





パンコール・ラウト・リゾート(Pangkor Laut Resort)は、文明を離れて新婚の至福を満喫したいカップルにとって、まさに魔法のようなハネムーン・デスティネーションです。みずみずしく茂るプライベート・アイランドに隠れたパンコール・ラウトは、まさに映画「ザ・ビーチ」の雰囲気を醸し出す静かな島の楽園です。

この高級リゾートでは、丘上に建つ森林ヴィラ、または島の海洋生物が豊富な海上に建つ水上ヴィラをご利用いただけます。マレーシアの西海岸からわずか3マイル(5キロ)離れたマラッカ海峡に位置するパンコール・ラウトは、キタカササギサイチョウやシロハラウミワシなど、世界で最もエキゾチックな野生動物の生息地でもあります。バルコニーや屋外バスタブでリラックスし、カニクイザルの鳴き声を聞きながら、海岸沿いの見事な景色をお楽しみください。

https://slh.com/hotels/pangkor-laut-resort



プライア・アート・リゾート(Praia Art Resort)-イタリア、カラブリア



山々や美しいカラブリアの海の景色の間に佇むプライア・アート・リゾート(Praia Art Resort)は、イオニア海岸へのゲートウェイとして理想的です。ギンバイカや柑橘類の木が点在する各ヴィラは、裸木やテラコッタ、剥き出しのレンガやモザイクタイルなどの地元の素材で作られ、自然光が降り注ぎ、外の世界を感じさせます。お二人を非日常へ誘うロマンチック・スイートは、プライバシーを確保するためにリゾートの内部エリアにあり、一日中スイートで過ごし、屋外テラスやジェットバス・ジャグジーでリラックスできます。ホテルゲストは、白い砂浜を独占でき、各部屋に日除けのラウンジャーが1つとインスタ映えする水上ハンモックが3つ備わっております。海洋保護海域でひと泳ぎし、ル・カステラ海洋保護区(Le Castella Marine Reserve)にてグラス・ボトム・ボート(船上した状態で海底が見える船)でイオニア海を探検できます。

https://slh.com/hotels/praia-art-resort



パノプティス・エスケープ(Panoptis Escape)-ギリシア、ミコノス



ミコノス島の南海岸にある素晴らしいブティック・ヴィラの集合体からは、エーゲ海と静かに広がるエリア・ビーチ(Elia Beach)を眼下に眺めることができす。パノプティス・エスケープ(Panoptis Escape)のいずれの丘上の高級ヴィラは、職人技が輝くミニマルな内装を通して心地よい海風、心安らぐ景色、ロマンチックな夕日をお約束します。ハネムーン・リトリートには、プライベート・インフィニティプールや屋外ジャグジーが付いており、1、2、3ベッドルームのヴィラはスタイリッシュでありながら広々としております。天国のようなホテルは、すべてにおいて「レス・イズ・モア(less is more、少ない方が豊かである)」が感じられます。

https://slh.com/hotels/panoptis-escape



キャップ・ロカット(Cap Rocat)-スペイン、マヨルカ



SLHの「モスト・インティメイト・ベッドルーム賞2020」(Most Intimate Bedroom)を受賞したスペインのキャップ・ロカット(Cap Rocat)では、人里離れた旧軍事要塞のくすんだピンク色の壁、夕暮れ時の跳ね橋散歩からパルマ湾を見渡すヤシの木が生い茂るテラスでのキャンドルライト・ディナーまで、ロマンチックなシーンを完璧に作り上げます。崖にプライベート・インフィニティプールが切り込まれたセンチネル・スイートでは、海の音を聴きながら朝の爽やかな目覚めをご体験できます。

黄金の光が溢れる客室は、柔らかな色調と天然素材で装飾され、一日の穏やかな始まりや魅惑的な終わりを演出します。日中は、自然光が降り注ぐ地下の公衆浴場ハマーム(hammam)で癒され、海・桟橋・海水プールに直接アクセスできる岩壁を背景にしたプライベート・ビーチやホテルのプライベート・ヨットをお楽しみいただけます。

https://slh.com/hotels/cap-rocat



ヴァッコ・ホテル&レジデンス(Vakko Hotel & Residence)-トルコ、イスタンブール



トルコのニシャンタシュ地区のトレンディなファッション・ブティックと並ぶ、トルコを代表するヴァッコ・ブランドのホテルは豪華なデザインのヴァッコ・ホテル&レジデンス(Vakko Hotel & Residence)でホテルデビューを飾りました。高級ファッション界におけるヴァッコの伝統を受け継ぐホテルでは、セントラル・レジデンス、グルメ・レストラン、プライベート・スパ、ヴァッコの衣料や雑貨店への専用アクセスをご利用いただけます。美しいスタジオ・スペース、または街を一望できる感動のペントハウス・スイートでのご滞在中は、いずれもプライベート・バトラーがお二人のあらゆるニーズにお応えします。全客室は、クリーム色、ホワイト、ゴールドの落ち着いた色味でコーディネートされ、利便性とプライバシーを保護した独立型のリビング・スペースとフル完備のキッチンが備わっております。ファッション愛好家は、お部屋でのカウンセリングとヴァッコ・ストアのプライベート・ツアー、そして地元のオートクチュール・デザイナーと対談する事も出来ます。

https://slh.com/hotels/vakko-hotel-and-residence



アイラート・スミス・ホテル(Eilert Smith Hotel)-ノルウェー、スタヴァンゲル



ノルウェーにあるアイラ―ト・スミス・ホテル(Eilert Smith Hotel)は、1930年代の倉庫をスタイリッシュに改装した海辺のホテルです。控えめな北欧シックの内装は、爽やかな白の色調と木材のアクセントが効いており、カスタムデザインされた12室の客室やスイートには、パーソナル・キッチンが備わっております。プライベート・テラスを曲線で囲む壁一面の窓からたっぷり差し込む自然光とスタヴァンゲル(Stavanger)と、その港のパノラマを見渡すペントハウス・スイートが素晴らしいアイラーツ・レジデンス(Eilert’s Residence)がお勧めです。1階には、ノルウェーの超一流のダイニングを提供する唯一のミシュラン2つ星レストランRE-NAAがあります。ディナーを事前に予約し、ドラマチックな風景のフィヨルドやハイキング・トレールを冒険するためのトレッキング・ブーツをお忘れなく。思い出に残る新婚旅行の準備を整えてお越しください。

https://slh.com/hotels/eilert-smith-hotel



スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)について:スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(TM) (SLH)は、独自のスタイルを好まれる旅行者の皆様、および独立系ホテルを経営される皆様が加盟するのに最も望ましいホテルブランドグループというコミュニティです。SLHは、独特のスタイルを持ちつつ多様で、かつ快適な空間の中で本物のサービスを提供する厳選されたラグジュアリーブティックホテルをお客様にご案内しております。スタッフ、ロケーション、独自の体験や居心地のよい空間、そして固有の品格など、加盟ホテルには他には類のないサービスを有します。私たちは90カ国以上にある540以上のホテルを個別に訪問し、厳格な調査・検証を実施することによりSLHとしてのブランドを維持し、それぞれの加盟ホテルをご紹介しています。SLHは、お客様が世界の国々をご旅行される際、皆様がその地域ならではの文化に触れ、素晴らしい体験ができるよう、またその文化を守り抜くために最善を尽くしていきたいと考えています。当コミュニティに参加し、ロイヤリティプログラム「INVITED」の一員になることをぜひご検討ください。www.slh.com/ www.slhhotels.jpをご参照、旅行代理店またはスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドVIPデスクへご連絡ください。国別の連絡先はこちらをご覧ください。



