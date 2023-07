[株式会社アセット・ホールディングス]

リアル施設 × NFT × NFCを組み合わせた商品は世界初(当社調べ2023年7月)



《株式会社アセット・ホールディングス》(本社:群馬県安中市、代表取締役:黒木論一)が運営するゴルフ場「THE CLUB golf village」は、ゴルフプレー&宿泊&飲食のすべてを体験できるNFT権利証「THE PASS」を、2023年7月25日、26日に開催されるWebXで限定販売します。









権利内容:完全会員制施設のフルサービスを体験





NFT権利証「THE PASS」は、ゴルフ場・ホテル・レストランが一体となったTHE CLUB golf villageのすべてのサービスを含んだオールインクルーシブ権です。「THE PASS」1枚につき、1名様がご利用できる1泊1ラウンド2食の権利とテーラーメイド社の最新クラブやシューズのレンタルサービスも含まれています。



当施設は2022年よりジャパンゴルフツアー「For The Players By The Players」が毎年開催予定になるコースで、2024年4月より会員様ご本人とその同伴者様のみが利用可能/ビジターの来場は不可の完全会員制施設に変わります。最高の体験が味わえる施設をご利用いただけます。



●サービス内容

・ゴルフ1ラウンド(セルフプレー)

・朝食

・昼食

・宿泊



●詳細

朝食はクラブハウスに入って正面に広がるオープンスタイルのカフェテリアで朝食をご用意しております。木を基調とした造りに窓からコースの緑が見える開放的な空間でお過ごしください。昼食はクラブハウス2階ダイニングにてランチをご用意しております。夕食は地元群馬の食材を使ったお料理を別料金にてご用意が可能です(要予約)。

新しくリニューアルされた浴場の脱衣所に設置されている冷蔵庫・冷凍庫には、地元のおいしい牛乳ほか様々な湯上りドリンクやアイスキャンディーを無料でご用意しております。天然温泉・サウナで温まって日々の疲れをお取りいただいた後は、ごゆっくりリラックスのお時間をお楽しみください。





販売形態:NFCチップ内蔵カードを活用した、世界初の取り組み





「THE PASS」は、物理的なカードとして販売します。《Bacoor dApps株式会社》(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:春名幸雄)の特許技術であるWrapTagを用いて製造したカードには、NFTデータへのアクセス情報を持ったNFCチップが埋め込まれています。スマートフォン等のNFC読み取り装置にかざすだけでアプリ上にNFTデータを表示できるため、NFTに疎い方でも安心してご利用いただけます。

WrapTag(およびNFCでNFTを管理する類似サービス)を用いた、ホテル・レジャー施設の権利証販売は世界でも前例がない(当社調べ)、ユニークなプロジェクトです。THE CLUB golf villageは、業界の常識にとらわれず現代のゴルファーたちの求めるものを提供し続けようという姿勢でクラブ運営を行っております。同様に先進的な考えを持つお客様に「THE PASS」を通じて出会える日を心待ちにしております。





販売日時/場所:アジア最大のWeb3フォーラム「WebX」内の当社ブース





「THE PASS」は、アジア最大のWeb3フォーラム「WebX」に出展する、THE CLUB golf villageのブースにて販売いたします。



【WebX開催概要】

日時:2023年7月25日、26日 9:00-17:00

場所:東京国際フォーラム(〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1)





THE CLUB golf village について





”For the Players.(すべては、ゴルフプレイヤーのために)”をスローガンとする、ゴルフ場を軸とした複合型施設です。



どれだけ豪華な設備があろうと、どれだけ優秀な人材を揃えようと、それがゴルフプレイヤーを満足させることにつながっていなければ意味がありません。反対に、ゴルフ場の常識から外れた風変わりなアイデアでも、ゴルフプレイヤーに喜んでいただけるのであれば、それは進んでやるべきこと。シンプルな判断基準のもと、より魅力的なクラブへと進化してまいります。



Webサイト:https://tcgv.jp











