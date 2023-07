[株式会社VENTURAS]

20社超の日本企業の参加が見込まれる、当地過去最大規模の日本就職フェア



経済産業省では、日本企業の海外展開や新たな視点による商品・サービスの開発・提供、新たなビジネスモデルの創出等の観点から、高度な知識・技能を有する外国人材の日本企業での就業、活躍を推進しています。そのため、過去数年にわたり、日本企業が、優秀な海外の大学生等との出会う場を提供することを目的として、アジア各国で海外ジョブフェア事業を実施してきました。



今年度、アジア6ヶ国9都市で開催される海外ジョブフェア(Japan Job Fair in Asia)において、初めてバングラデシュで開催が決定し、株式会社VENTURAS(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:上田代里子)が、海外ジョブフェアの現地事務所 に選定されました。(委託先:株式会社パソナ 再委託先バングラデシュ事務局 VENTURAS)



今回20社を超える日本企業のジョブフェア参加が見込まれており、バングラデシュにおいては、過去最大規模の日本就職フェアの開催となります。本イベントを通じて、バングラデシュ全土から集まるトップ大学卒業生をはじめ優秀な現地人材とのマッチング、および多様な職種での日本・現地採用の機会を提供します。





【ジョブフェア開催概要】

名称 | Japan Job Fair in Asia

日時 | 2023年9月15日(金)オンライン開催

2023年10月13日(金)オフライン(ダッカ市内)開催

出展希望企業様申込みフォーム | https://japanjobfair.go.jp/registration/

出展申込締切 | 2023年 6月30日(金)→ 7/31(月)まで延長決定

参加費 | 無料







【対象出展企業様】

・バングラデシュビジネス進出中・またはこれから進出する予定で、キーマンとなる優秀な現地人材に出会いたい企業担当者様

・現地大学(理工系・日本語専攻大学等)とのコネクションを作りたいとお考えの企業担当者様

・中国、ベトナム等、人材獲得に向けた競争が激化している地域から、まだ日系企業の進出が少ないバングラデシュでの人材確保や採用を検討されている企業担当者様

・バングラデシュ人採用が初めてで、採用ガイダンス、アドバイスを受けながら進めたい企業様



【バングラデシュについて】

バングラデシュは、人口1億7千万人・平均年齢24歳という潜在力を持ち、その経済成長が世界中で期待されています。国内総生産(GDP)伸び率は年6~7%台で推移し、新型コロナウイルス下の20年度(20年7月~21年6月)もプラスを維持しました。世界銀行は22年度も5.2%と堅調を予測しています。また、その成長から、バングラデシュはBRICsに次ぐNEXT11(ゴールドマン・サックス)のひとつにも挙げられており、既に2026年に最貧国を卒業することが決まっています。

成長期待で進出した日本企業は約340社と過去10年で3倍に増えており、ミャンマーで軍事クーデター後の混乱が長引くなか、隣国に代わる「アジア最後の経済フロンティア」として注目されています。



中でも、バングラデシュ政府は「デジタルバングラデシュ計画」を掲げ、国全土のインターネットの普及、IT教育・IT人材資源への投資・開発を注力し急速に進めてきました。バングラデシュのIT産業の強みとしては、IT分野の卒業生が増加していること、若年層が多いことに加え、価格が手頃で競争力があること、などから日系企業が近年注目しておりIT領域の高度人材の獲得は近年多くの日系企業が注目し始めています。2022年度の対日IT輸出は35%急増と成長目覚ましく、これからのますますの二国間のビジネス展開が期待されています。





【株式会社VENTURAS (ベンチュラス) の概要】

2015年にバングラデシュにて初のEdTech企業として設立。「誰もが主体的に未来を選べる社会をつくる」をミッションに掲げ、公平な教育・就職の機会や情報の普及を目指している。バングラデシュを代表する日系スタートアップの1社として、政府をはじめ、現地教育機関に幅広い認知とネットワークを持つ。現在、バングラデシュ最大規模の小学生向けオンラインプログラミングスクールの運営を始め、エンジニア特化の日本語アカデミー、高度ITエンジニアの人材紹介事業など「教育・進学・就職」領域にて様々な事業を手掛ける。数多くの日系企業と現地有名大学の採用支援イベントの実績があり、これまで180人超を超える、日本企業とバングラデシュ高度人材の就職支援実績を持つ。





【株式会社VENTURAS (ベンチュラス) の会社概要】

代表取締役社長 上田代里子

本社所在地 :東京都渋谷区神宮前6-23-4, 桑野ビル2F

バングラデシュオフィス:

VENTURAS LTD. Gulshan Lake Palace,2F House-2E,Road-29,Gulshan-1,Dhaka-1212,Bangladesh

WEBページ:https://www.venturas.co.jp/





【本リリースの問い合わせ先】

株式会社VENTURAS (ベンチュラス)

電話:(+88)1323878844 (担当: 土田)

メール:sara.tsuchida@venturas-bd.com



