[株式会社T.I.S]

「Life Style」としてのSPECIALTY GYM



2024年1月7日に世田谷区奥沢6-25-10(九品仏駅前)に、SOL by FITNESSGYM T.I.Sが少人数完全予約制セミパーソナルジムをOPEN。







株式会社T.I.S(本社:世田谷区鎌田3-10-3 代表取締役 羽田智明)は、7店舗目となるセミパーソナルジム「SOL by FITNESSGYM T.I.S」を東京都世田谷区奥沢6-25-10(九品仏駅前)にオープン。

【http://tis-sports.com/】



FITNESSGYM T.I.S=創業15年の安心と信頼

「パーソナルジムは高い・ずっと見られているのも嫌」「大型フィットネスクラブ・24時間ジムはサポートしてもらいえない」。パーソナルジムよりも安く、大型フィットネスクラブ・24時間ジムとは違い、少人数完全予約制でしっかりとサポートするセミパーソナルジム。T.I.Sは2009年に日本で初めてのセミパーソナルジムとして二子玉川にオープン。確かな実績と経験で地域の皆様に愛され15年、入会待ちの店舗もあるほど同業界では唯一無二の存在として圧倒的な人気を誇る。サードプレイス(第三の居場所)をコンセプトに、高いホスピタリティと専門性が高く多角的にサポートできるプロのトレーナーが笑顔でお客様をお迎えいたします。





オープニングキャンペーン情報

ご入会特典:入会金44,000円⇒無料/初月会費無料22,000円⇒無料



【店舗概要/お問合せ先】

店名:SOL by FITNESSGYM T.I.S

所在地:東京都世田谷区奥沢6-25-10(九品仏駅前)

TEL:03-6809-7730(オープンまでは二子玉川本店で対応:03-6411-7484)

営業時間:平日09:00~23:00 土日祝09:00~19:00

定休日:毎月15日・30日

URL:http://tis-sports.com/

Instagram:fitness_gym_t.i.s



【会社概要】

会社名:株式会社T.I.S

所在地:東京都世田谷区鎌田3丁目10-3

代表者:羽田智明

設 立:2009年4月

事業内容:フィットネスジム運営・アパレル事業



【本リリースに関する報道お問合せ先】

株式会社T.I.S

広報:千葉真美

e-mail:t-office@tis-sports.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-14:46)