本日6月26日(月)18時から観戦チケット一般販売開始



今夏、日本で行われる「Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023」「Al-Nassr JAPAN TOUR2023」「INTER JAPAN TOUR2023」の観戦チケットの一般販売を本日6月26日(月)18時より開始いたします。







エムバペ、ネイマール、マルキーニョス、キンペンベ、ハキミなどが名を連ねる新生パリ・サン=ジェルマンFC。

対するはC.ロナウド擁するアル・ナスルFCや、22-23年欧州クラブ選手権 準優勝 FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、そして、唯一のJリーグチームから参戦するセレッソ大阪。



世界の傑物、日本で激突!生で観られる絶好の機会が到来します。





■試合スケジュール&チケット情報

7月25日(水)19:20

「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「アル・ナスルFC」 会場:ヤンマースタジアム長居





7月27日(木)19:20

「アル・ナスルFC」 VS 「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」 会場:ヤンマースタジアム長居





7月28日(金)19:20

「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「セレッソ大阪」 会場:ヤンマースタジアム長居







8月1日(火) 19:20

「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」会場:国立競技場





|通常チケット

通常の席でのご観戦チケット



ご購入はこちら>>

JA:https://ticket.tickebo.jp/sn/sc2023_ip

EN:https://ticket.tickebo.jp/show/event.html?info=11327&locale=en





|ホスピタリティチケット

特別な席での観戦に加えて、世界水準のおもてなしが受けられる



スタジアム内もしくは周辺エリアで、世界水準のホスピタリティをご提供するチケットを販売します。ラグジュアリーな空間で、豪華なフード&フリードリンクをご提供。そして、ツアー公式グッズのセット、さらにはホスピタリティチケットのランクに応じた限定記念品のプレゼントなどを予定しています。

ホスピタリティゲストだけの特別な空間で、最上の時間をお楽しみください。



ご購入はこちら>>https://psg-japan-tour.com/hospitalitytickets

※特典の内容やスケジュールは変更の可能性がありますので、予めご了承ください。





|スペシャルプログラム ※近日中発売開始予定

特別な席での観戦に加えて、選手と触れ合う千載一遇の体験を



試合日のホスピタリティに加え、選手とのミートアンドグリートを含む、ツアー期間中に開催されるクラブ関連のイベントへの参加などの特別なプログラムがついたスペシャルチケットを販売予定です。様々なスペシャル特典の詳細情報や発売日は追って発表いたします。



概要>>https://psg-japan-tour.com/news/psgspecialprogram

※特典の内容やスケジュールは変更の可能性がありますので、予めご了承ください。





■ チケット購入者限定アップグレードメニュー ※近日中発売開始予定

|NFT DIGITAL TICKETS

各チケットのアップグレードが可能!



概要>>https://psg-japan-tour.com/news/nftdigitaltickets





|ピッチサイドシート

選手と同じピッチレベルで観戦することができる特別な観戦シートにアップグレードが可能です。

※対象:カテゴリー1 のチケット購入者





|宿泊プラン

試合当日夜のホテルの宿泊がついたプランです。

※対象:全カテゴリーのチケット購入者





■公式HP&チケット情報

【日本語】URL: https://psg-japan-tour.com/

【英語】URL:https://psg-japan-tour.com/en/





■お問い合わせ先

株式会社CIRCUS 総合受付窓口

電話番号:0570-066-676

対応時間︓⽕曜日~土曜12:00~18:00

※日・月・祝日は定休日



メールアドレス:info23japantour@circus-inc.com



