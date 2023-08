[株式会社Lohb]



cosme kitchenなどを中心にナチュラルオーガニックスキンケアブランドとしてスキンケアアイテムを展開しているsoel。

(株式会社Lohb 代表取締役社長:中原聡史、本社:福岡県久留米市 以下soel)は、2023年8月11日より3日間

東京都渋谷区SON OF THE CHEESEにてポップアップを行います。そしてこのポップアップに伴いsoelの人気アイテムである"生石鹸"をBUY ME STANDとコラボレーションし限定アイテムとして販売することが決定致しました。



・LIVING-OIL SOAP ウッディムスク

内容量:100mL

価格:3600円(税込み)





"生石鹸"とは?





伝統ある熟成釜焚き製法で、石鹸職人がすべて手作業で製造。

30日~40日もの間かき混ぜながら熟成させ、唯一無二のとろっとした形状と泡立ちの良さを実現。





キメの細かい濃密な泡が特徴の、とろけるような生せっけん。クリーミーでマイルドな泡が肌を包み込み、必要な油分は残しながら汚れをしっかり落とします。

上質な植物オイルが肌に残るため、初めての方でもつっぱり感がなく「さっぱり・もっちり」とした洗い上がりに。原料は、肌へのやさしさに徹底的にこだわり、スリランカの原生ゴマを手作業で絞ったゴマ種子油(保湿成分)をベースに、歴史と伝統ある国産酒粕など使用。さらに、すべて手作業の熟成釜焚き製法で手間ひまかけて丁寧に作り、素肌へのやさしさを追求しました。



天然植物由来:100%/天然植物精油100%







・BUY ME STAND限定コラボアイテム ラインナップ



限定2種アソートセット ¥8,400

生石鹸(ウッディムスク)/セサミオイル/オリジナル巾着

soelをまだ使ったことがない方におすすめの、まずはこれから始めるスキンケアセット。





スペシャルケアキット ¥12,000

クレンジングジェル/生石鹸(ウッディムスク)/セサミオイル/オリジナル巾着

毛穴ケアがしっかりできるsoelで1番人気のセットアイテムです。

男性の方にもとても人気があります。





・ポップアップ開催場所



SON OF THE CHEESE



〒150-0011

東京都渋谷区東1丁目31-19

マンション渋谷並木橋303号



・ポップアップ開催期間

2023年8月11日~13日の3日間限定。

営業時間は12:00~19:00

(12日のみ19:00~20:00予約制の交流会を開催)











"soel"とは?



Life, Oil, Health, Beauty

毎日をすこやかに美しく生きるために。

がコンセプトの株式会社Lohb。

福岡県久留米市から丁寧に手作りで真心込めた商品製造で販売している自社のスキンケアブランドが"soel"です。





ラインナップ



左より

MANLI SOAP マンリソープ 50g

SOAP 生せっけん 100mL

CLEANSING クレンジングジェル 150mL

LOTION 化粧水 120mL

オーガニックセサミオイル 60mL

SERUM 美容液 60mL

CREAM クリーム 50g





soel公式オンライストア:https://soel-oil.jp/

soel公式Instagram:https://instagram.com/soel_oil?igshid=MzRlODBiNWFlZA==



