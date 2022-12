[株式会社メディアファースト]

運用型広告(リスティング広告やSNS広告の運用)に強みをもつ株式会社メディアファースト(住所:東京都中央区 代表取締役:山田友彦)は、国内最大のビジネスSNS「Wantedly」(提供:ウォンテッドリー株式会社) にて、「WANTEDLY BEST TEAMS 2022 Best100」(約43,000社中)に選出されましたことをお知らせいたします。







「FUZE」において「WANTEDLY BEST TEAMS 2022 Best100」に選出











株式会社メディアファーストは、FUZE(フューズ)において、2021年8月~2022年7月においてWantedlyを活用し、募集へのエントリー数に加え、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じて共感採用を推進した企業100社に贈られる賞「BEST TEAM OF THE YEAR」に、チームラボグループ様、株式会社マネーフォワード様、株式会社クラウドワークス様らと共にノミネートされました。



FUZE(フューズ)とは、2022年11月2日にWantedly(ウォンテッドリー)主催で開催された、これからの組織づくりを担うリーダーたちにスポットライトをあてる刺激的な1DAYイベントです。







Wantedly(ウォンテッドリー)とは





「はたらく」を面白く、深めるシゴトのSNS



Wantedly(ウォンテッドリー)は、20~30代が中心の350万人の求職者と4万社近くの企業が利用する採用サービスです。



企業のミッションや価値観への「共感」でマッチングするため、求職者にとっては、運命のチームや仕事に出会えたり、人脈を広げられたり、ビジネスの情報収集にも活用できるプラットフォームです。







過去には注目度ランキング1位、トレンドランキング1位を獲得





株式会社メディアファーストでは、コロナ以前からオフィスを持たない完全在宅・フルフレックス制を取り入れ、スタッフ全員が在宅勤務をし、会えなくても1つのチームとなっています。



2020年後半より、私たちの理念に共感いただいた方々との出会いの場としてWantedlyを利用していましたが、2021年より、さらに利用頻度・更新頻度を上げて参りました。



その結果、2021年3月22日時点での 注目度ランキング(※1)で1位( 34,195社中) を獲得。

さらに、2022年9月7日時点のトレンドランキング(※2)で1位(38,742社中)を獲得いたしました。



※1 全求人の中で、一番多くPVを集めた求人を掲載している企業のランキング

※2 フォロワー数の増加が多い企業のランキング





【採用担当者より】

一人ひとりの働き方や価値観の多様化が進み、採用のあり方というものが大きく変化してきました。企業が人を選ぶのではなく、企業が個人から選ばれる存在に変わってきている中で、共感採用を推進した企業としてのこの度のノミネートは、採用担当としてとても嬉しく思うと同時に、大変誇りでもあります。



これからも「人」を大切にしながら、選ばれる会社であるように、関わるすべてのスタッフが働き続けたい環境を提供して参ります。





▶︎FUZE詳細ページ

https://fuze.wantedly.com/



▶︎Wantedly会社ページ

https://www.wantedly.com/companies/media1st





<事業内容>

■広告代理事業

Google広告の正規代理店「Google Partner」 認定

■ランディングページ制作事業

クライアント様のご希望に合わせて、成約率の高くなるランディングページの作成を行います



<企業概要>

会社名:株式会社メディアファースト

本社住所:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階

代表者:代表取締役 山田友彦

公式サイト:https://media1st.net/

公式採用Twitter:https://twitter.com/saiyo_media1st

公式Wantedly:https://www.wantedly.com/companies/media1st



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-15:16)