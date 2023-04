[THE FLAPPERLAND DOORS 実行委員会]

【展示会×アウトドア×旅】をテーマに、アウトドアギアの展示会に加え、アクティビティや観光を一気に楽しめるイベント



全国の新進気鋭のアウトドアブランドとショップが、関東屈指のアウトドアフィールドである秩父・長瀞に集結!









「THE FLAPPERLAND DOORS」(フラッパーランド ドアーズ)は、アウトドアギア展示会を軸に、長瀞町の既存コンテンツである「アウトドア」や「観光」、「自然」を参加者に楽しんでもらう、町全体を活用したイベントです。本イベントは都心から日帰り可能なアクセス、かつアウトドアコンテンツや自然が豊富な長瀞町の既存資源を活かした新しい形のイベントで、今回は第3回目の開催となります。過去2回の開催では開始時に300人以上の行列ができるなど、ガレージブランド好きな方を中心に注目を集めているイベントとなっています。



【URL】http://flapperland-doors.com/





イベント名



THE FLAPPERLAND DOORS 2023





開催日



5月20日(土) 10:30 OPEN / 16:00 END

5月21日(日) 10:30 OPEN / 16:00 END





会場



宝登山麓駐車場

埼⽟県秩⽗郡長瀞町長瀞1766-1付近

秩父鉄道長瀞駅から徒歩約15分

関越自動車道花園ICから車で約30分





入場料



無料





THE FLAPPERLAND DOORS 詳細



アウトドアガレージブランド・ショップを中心とした約60ものブランドがアウトドアギア等の展示・販売を行うと共に、さくっと楽しめる当日限定のプチアウトドア体験、キッチンカーでのドリンク・フード販売のブース11店舗が集結予定。







イベントに加え、ラフティングやカヌー、登山、キャンプなどのアウトドア資源が豊富で、かつ年間300万人もの観光客が訪れる長瀞町ならではの観光も楽しめるイベントとなっております。





去年はコロナ禍や雨などのアゲインストに見舞われたものの、1,500名近い来場がありました。









イベント企画



その1.町内アウトドアとの連携

長瀞駅から会場までの移動は、東南アジアの街でおなじみの可愛らしいオート三輪車タクシー「トゥクトゥク」!!日曜日は会場内で「熱気球」の乗車体験も行う予定です。※有料・諸条件あり





その2.先着500名様に来場特典プレゼント

展示会場入場者に花王「花王ビオレUVバリアMeエッセンス」のサンプルを両日ともに先着250名様にプレゼント!





その3.THE FLAPPERLAND DOORS オリジナルグッズ販売

イラストレーター落合恵が手掛けるレーベル「HIGASHI ALPS」とコラボレーションして制作したオリジナルグッズを数量限定で販売。長瀞の雄大な自然と豊富なアクティビティをイメージして、HIGASHI ALPSの可愛らしいタッチでデザインされてます。









出展者(4/12時点)



前年度開催よりも広い会場となり、出展者数やキッチンカーも増やし、より充実したイベントとなっています。









● 出展ブース:55

「10to10」「一二の用品店」「ACTIBASE」「Ametsuchi」「asobitogear」「BLACK BRICK」「BRING」「BUSHMEN Travel Gear/ SOIL minimal.」「CCP」「City to Summit」「CLASS EXPOSITIONS」「FEDECA」「FRANK&MORRIS」「halo commodity」「Kampai Gearworks」「山の工房 KOYARI」「+++Light sewing machine」「LITEWAY / RovyVon」「MARUDAI」「MONORAL」「MOUNTAIN JOHNNY」「NATURAL ANCHORS」「OGAWAND」「OUTDOOR GEAR MANIACS」「OUTLAND」「PAAGOWORKS」「Pre Tents」「PRIRET」「Purveyors」「rig footwear」「ripa」「SAYAMA works」「Shelt/Bonfus」「slowhike」「subtle voice」「The 3rd Eye Chakra」「TAKIBIYA」「TANNUKI」「tof wood craft」「UJMT.」「UNFRM OUTDOOR STANDARD」「UNJOE GEAR」「VIVAHDE」「yochi yochi gear」「YOKA」



● フードブース:11

「13 COFFEE ROASTERS」「Banyan58」「Cariage 2nd」「CUCINA IDEYA」「FARCRY BREWING」「げんき農場」「ny's」「マサムネベーゴー」「NOWEAT」「ピューリント」「SHOPPERS」





THE FLAPPERLAND DOORS の背景と想い



コロナ禍の自粛疲れによる、自然やリアルイベントへの渇きがある中、受け皿となる観光業はそのニーズに積極的に応えることができず、埼玉県有数の観光地である長瀞町もコロナ禍によって大きな影響を受けています。本イベントはアフターコロナにおける双方のニーズを満たすべく、新たな「きっかけ」を提供するとともに、このピンチをチャンスとし、社会全体の活力を取り戻すことに寄与したいという想いで開催いたします。







【お客様からのお問い合わせ先】

THE FLAPPERLAND DOORS実行委員会

e-mail:flapperland@gmail.com

URL:http://flapperland-doors.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/18-11:46)