[Propally株式会社]

保有物件を登録し、スマホで収益シミュレーションを実現。優秀なエージェントから様々な提案を



不動産投資プラットフォームを運営する株式会社Propally(東京都港区、代表取締役:齊藤郁織)は不動産オーナー向けの不動産投資プラットフォーム「Propally for Owners 」のスマートフォン向けサービスを2022年11月より開始いたしました。

Propally for Owners WEB版

https://lp.propally.jp/

Propally for Owners Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.propally











Propally for Ownersで

戦略的な不動産投資を







Propally for Ownersは、物件の将来収支シミュレーション機能を有し、保有物件の適正な価格査定や新規購入物件の提案が優秀な不動産エージェントより届くサービスであり、購入から売却まで一貫して不動産投資をサポートするプラットフォームです。

この度スマートフォン向けサービスを開始いたしました。







Propally for Ownersの主な特徴







1.ダッシュボードで、保有物件すべての主要情報をひと目で把握





WEB版







アプリ版







2.将来の収支・価格を視覚的に簡単シミュレーション





WEB版









アプリ版







3.優秀な不動産エージェントとのマッチング機能







自分から色々な会社を回って話を聞きに行く必要はありません。あなたの保有不動産や収支状況・希望物件等の情報を基に、最適な不動産エージェント(Propallyが各不動産会社の中から精査、選定した方々)から精度の高い最適な投資提案を受けられます。



多くの不動産オーナーの方は「価格によっては売却を検討してもよい」という物件を持っておきながら、なかなか売却に踏み出す機会がない状況かと思います。

そこで、Propally for Ownersは不動産エージェントに物件情報を常に公開しておくことで、市況の変化を捉えたリアルタイムな査定・買取提案を受けることができ、買取ニーズのあるエージェントからのアプローチを逃さずキャッチすることが可能となります。



また、いざ物件購入を検討しようと思っても、むやみやたらな提案連絡にこりごりされる方も多いため、Propally for Ownersでは、一人一人の情報に鑑みた最適なエージェントを弊社専属のアドバイザーが厳選、ユーザーに提示し、ユーザーが気に入ればコミュニケーションを開始することができます

勿論エージェントからの提案物件を購入シミュレーションすることも可能です。





以上により、不動産の購入・収支管理・売却までの活動のすべてをPropally for Ownersという1つのプラットフォーム上で完結することが可能になりました。

※3についてβ版では現在開発中の未実装機能が存在するため、随時機能追加・改善を加えていきます。











サービス提供の背景







不動産オーナーにとって、自分の手で税金等の様々なコストを含む収支実績を把握すること、将来の収支・価格シミュレーションを行うことは重要ですが、正確に行えているオーナー少なく、保有する物件の出口価格が分からない、追加で不動産の購入を検討しているがどんな物件が今後の資産形成に最適か判断が難しい等の状況にありました。



また、不動産会社にとっても、不動産のオーナーに直接アプローチして不動産を購入する、不動産オーナーの情報を十分に把握した上で投資の提案をする機会、また顕在層にはアプローチ出来ても潜在層にはアプローチ出来る機会は限られていました。



既存のサービスでは収支管理や査定提案など機能ごとの個別サービスは存在しています。

ただ上記の問題を解決できるような、Propallyのようにシミュレーションから購入売却まで横断的に対応できるサービスは無く、新しい価値を提供できると考えています。



市場の観点では、国立社会保障・人口問題研究所によると2040年には世帯の4割は単身世帯になると推計されています。特に東京では、55万人の人口増加に対して世帯数は52万の増加となりました。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」)

人口の増加と世帯数の増加がほぼ同水準となっており、雇用を求めた単身者の人口流入であると考えられます。



以上より日本では単身者をターゲットとしたワンルームマンション需要が伸びていくと予想され、所有物件の価値を理解・把握することは今後益々重要となってきます。



弊社はPropally for Ownersによって不動産オーナーの皆様に保有物件の収支実績管理や将来に向けたシミュレーションツールを提供し価値を把握頂くとともに、その情報を不動産エージェントにも共有することで、物件価格の査定・新規購入提案を通じた不動産売買のマッチング機会を創出する、お互いにとって有意義なプラットフォームの提供を目指しております。







会社概要 / お問い合わせ先会社名:Propally株式会社







設立: 2020年9月

所在地: 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル3階

会社サイト: https://propally.co.jp/

資本金: 2,980万円(資本準備金含む)

お問い合わせ先:info@propally.co.jp









代表者略歴





齊藤郁織

芝浦工業大学卒業後、2017年に株式会社オープンハウスに新卒入社。

営業本部配属、当時新卒最年少でMGR就任。2019-2020年度全国MGR売上年間1位。

不動産実務に4年半従事した後独立し、当社代表取締役就任。





