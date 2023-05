[とやまスタートアッププログラム運営事務局]

6月3日(土)13時~14時にてオンライン、6月10日(土)13時~14時半にて渋谷QWSで開催



富山県では、起業&スタートアップを志す方を全力応援するための富山県主催による起業家育成プログラム「とやまスタートアッププログラム in 東京」を令和5年度7月15日(土)より開講します。第5期生の募集にあたり、オンラインおよびオフライン(渋谷QWS)にて説明会を開催いたします。



説明会では本プログラムの指導と監修にあたる、神戸大学の教授であり起業部顧問も務める熊野正樹教授よりご説明します。また、これまでのプログラムの修了生も参加します。受講生の生の声もお聞きください。





■【とやまスタートアッププログラムin東京】とは



「とやまスタートアッププログラム in 東京」は、富山県で起業&スタートアップを志す皆さんを全力応援するための起業家育成プログラムです!

富山県出身の神戸大学熊野教授の監修のもと有識者による講義と個人またはグループワーク等を通してビジネスプランを磨き上げ、ベンチャーキャピタルを招いてビジネスプランを発表する機会を最終回に設けます。

また仲間達とのネットワークはもちろん、経営者、有識者、関係者など幅広い業界の方との交流を広げながら、富山県の強力なバックアップをもとにスタートアップを目指します。「起業」や「移住」を具体的にお考えの方はもちろん、全く富山県にご縁のなかった方でも、是⾮、チャレンジをお待ちしております。



■【とやまスタートアッププログラムin東京】説明会を実施



募集開始に伴い、2つのイベントを開催いたします。いずれも事前申込制(参加無料)。

■6/3(土)13 時 ~ 14 時@オンライン



●開催概要●

開催日:2023年6月3日(土)13:00~14:00

参加料:無料

視聴方法:Zoomでのオンライン配信

※チケット申し込み後、イベント当日前までにPeatixにてイベント視聴ページのリンクやイベント参加方法に関する案内をお送りします

※13時からZoom配信です。参加者は12時55分までを目処にご入室ください



● 当日のスケジュール●

13:00 - 13:30 概要説明

13:30 - 13:40 修了生からのメッセージ

13:40 - 14:00 質疑応答・交流



■6/10(土)13 時 ~ 14 時 30 分 @SHIBUYA QWS (渋谷キューズ) (渋谷スクランブルスクエア15 階)



●開催概要●

開催日:2023年6月10日(土)13:00~14:30

参加料:無料

場所:SHIBUYA QWS



● 当日のスケジュール●

13:00 - 13:30 概要説明

13:30 - 14:00 修了生からのメッセージ

14:00 - 14:30 質疑応答



