[Charlie Style 株式会社]

西武渋谷店〈HELLO! SHIBUYA〉AWESOME FASHION SHOW!に登場!





女性向けファッションブランド:Charlie Styleが11月13日(日)の14時から西武渋谷店モヴィーダ館7階の特設会場にて開催されるファッションショーに登場する。



このイベントは、渋谷区の都市フェス「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022」に協力企業として参加する西武渋谷店にて開催される内の一つのイベントで、11月1日(火)~11月14日(月)まではポップアップストアを、そして13日限定でファッションショーが催されるという。





LINE DESIGN COAT:¥19,800/WAVE DESIGN KNIT:¥16,500/HIGH WAIST TACK PANTS:¥15,400/イヤリング:スタッフ私物/※価格は全て税込表記



ファッションショーでは今を彩る人気モデル、インフルエンサー、アーティストが共演するとのことで、期待度が高まる。



ファッションショー展開ブランド



【Charlie Style】

■A館4階プロモーションスペース

-ブランドコンセプト-

個人の時代にも関わらず服装や髪型、感性など規制をされてしまう世の中。

周りを気にして周りに溶け込む自分と決別を。

「好きを隠さない。-Live with the personality you’re dealt.-」ファッションも個性と共存する時代へ。

周りと比べず自分を認め、自信を持っていけるように。

流行を追わず、自分を追えるファッションを提案。



Official site:https://charlie-style.com/

Instagram:https://www.instagram.com/charliestyle_official/



そのほか、【VIVAMUS】【GNARLY】の2ブランドがファッションショーに出展する。

いずれも〈HELLO! SHIBUYA〉SIW 2022のイベント内にてポップアップストアを開催しているファッションブランドだ。





Charlie Styleとは?







CUT OUT JUMP SUITS:¥18,700/CROSS WAIST DENIM:¥17,600/※価格は全て税込表記



「好きを隠さない。-Live with the personality you’re dealt.-」

をコンセプトに、「自分自身を認める女性が増えて、女性が自信を持って輝けるきっかけを作っていきたい」という代表:水池愛香の思いから作られたレディースブランド。



モードストリートや、カジュアルライン、ドレスラインなど豊富なラインナップが揃っている。

コーディネートが組みやすいものも多く、「自分が持っている服と合わせてみたい!」と後から自分の洋服を持って再訪する客もいるほどだ。

「ちょっと人と違うデザインでスタイルをきれいにみせてくれるブランドになかなか出会えないから、本当にかわいい!」という口コミも。



FUR VEST SET TOPS:¥17,600/TIGHT TROUSER SKIRT:¥13,200/※価格は全て税込表記



中でも上の写真のジャンプスーツ、右の写真のファーベストのセットアップは今回のポップアップストアでの人気商品である。

店頭にはサイズがあるものはMサイズ、そのほかワンサイズのものを置いているそうで、試着も気軽にできるとのこと。



ほかにも冬に必須のコートやバッグなんかもポップアップストア限定商品として店頭に並んでいるそうで、今後サイト内でも販売されるか分からないのでチェックしておきたいところ。



どれもCharlie Styleらしさが溢れる洋服が多い中、13日(日)のファッションショーでもその中からどの洋服が出てくるのかとても楽しみである。





ランウェイショー出演アーティスト







PROFILE|yuzuna

兵庫県出身、1998年6月17日生まれ。

ガールズグループのメンバーとして2011年~2020年まで活動。昨年、所属事務所を退社。

現在はソロアーティスト"yuzuna"として活動しており、2022年4月27日ソロデビューシングル「ALIGHT」をリリース。

同年、6月8日に2ndシングル「MakeUWantMe」をリリースした。

アーティストだけでなく、モデル、YouTubeなどでも幅広く活動中。

Instagram:https://www.instagram.com/yuzuna839__/





ランウェイショー出演モデル







PROFILE|小嶋彩音(左)

モデル。1996年10月11日生まれ。福岡県出身。

自然体なライフスタイルが支持され、数々のファッションブランドや広告に出演。また、雑誌やMVに出演するなど活動の幅を広げている。

Instagram:https://www.instagram.com/ayanekojima_/



PROFILE|hibiki(右)

パフォーマンスグループ・lol-エルオーエル-での活動を始め、モデルとしても活躍中。

avex artist academy名古屋校出身。

2014年9月、「TOKYO GIRLS AUDITION 2014 AUTUMN/WINTER Powered by Ameba」にて、アーティスト部門準グランプリを受賞。

Instagram:https://www.instagram.com/hibiki_lol/



そのほか5名のモデルも出演する。



西武渋谷店総出を挙げてのファッションショーの開催ということで、必見のイベントだ。

ファッションショーは事前予約制なので予約必須となり、限定70名までしか見ることができない狭き門である。



Charlie Styleも出展する、一日だけのスペシャルなファッションショー【AWESOME FASHION SHOW!】。

これからを担っていくブランドの初舞台、会場でしかと目に焼き付けたい。





【ファッションショー概要】

AWESOME FASHION SHOW!

・開催日時:11月13日(日)午後2時~午後2時20分

・開催場所:モヴィーダ館7階=特設会場

・イベント専用URL:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/2211helloshibuya-9.html

・予約専用URL:https://airrsv.net/seibu-shibuya/calendar/menuDetail/?schdlId=T00252EB8F

※予約必須、70名限定



【Charlie Style WEB STORE】

https://charlie-style.com/



【会社概要】

会社名:Charlie Style株式会社

代表取締役社長 水池愛香

本社所在地 東京都港区六本木

設立 2020年3月

主な事業内容:D2Cファッションブランドの運営、販売など



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-13:16)