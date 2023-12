[株式会社CountryWorks]

〈宿泊料金15%off〉安曇野のカフェRe:Make_Sとコラボした3周年限定いちごパフェ、ハーブティー付き特別プラン



リゾートホテルと提携しグランピングフィールドを展開するアウトドアホテルTENAR。

TENAR the Outdoor Hotel 安曇野穂高ビューホテルフィールドは、2023年12月でオープン3周年を迎えました。

オープン3周年を記念し、お得に宿泊ができる限定スイーツ付き特別プランを12月7日(木)より販売いたします。

・【TENAR 3周年記念】〈宿泊料金15%off〉限定いちごパフェと香りに癒されるハーブティー付き特別プラン(2食付き)

・【TENAR 3周年記念】〈宿泊料金15%off〉限定いちごパフェとハーブティー付きアウトドアバーオールインクルーシブ特別プラン(2食付き)







TENAR the Outdoor Hotel 安曇野穂高ビューホテルフィールド





TENARは「ちいさな客室で、上質な旅を。」をコンセプトに株式会社CountryWorks(長野県松本市、代表取締役:岩本淳兵)が展開する、リゾートホテルと提携し、屋外にホテルクオリティの空間を演出するアウトドア型宿泊施設です。



安曇野穂高ビューホテルフィールドは、ホテルの約15,000坪もの中庭にTENARを設置しています。渓谷を見下ろすフォレストビューや、宿泊者限定のアウトドアバー、ホテルの朝食バイキングが人気のフィールドです。

安曇野の森で心やすらぐ特別なひとときをお過ごしいただけます。





Re:Make_S × TENAR 3周年限定いちごパフェ





安曇野に店舗を構える安曇野いちごスイーツカフェ「Re:Make_S」とコラボした、3周年限定いちごパフェがプラン特典に。

いちごを贅沢に使用しながらも、食べ飽きない美味しさでいちごの断面が可愛らしいパフェとなっています。

Re:Make_Sのこだわりがたっぷりと詰まったパフェを、セットのハーブティーと一緒にお召し上がりください。

※ハーブティーはお持ち帰りいただけます。



宿泊者限定アウトドアバーを満喫できるオールインクルーシブプラン





焚き火を囲みながらお酒を楽しめる宿泊者限定のアウトドアバー。

特別プランにはクラフトビールやホットワインなどのフリードリンク、マシュマロスモアなど、心ゆくまでアウトドアバーをお楽しみいただける、オールインクルーシブプランもご用意。

また、アテンダントはアウトドアガイドKibocoが担当しており、前日予約でも参加可能なアクティビティを紹介しております。翌日の旅行プランにお悩みの方はぜひご相談ください。



3周年記念特別プランご予約





公式HPより下記プランを選択の上、ご予約ください。

・【TENAR 3周年記念】〈宿泊料金15%off〉限定いちごパフェと香りに癒されるハーブティー付き特別プラン(2食付き)

・【TENAR 3周年記念】〈宿泊料金15%off〉限定いちごパフェとハーブティー付きアウトドアバーオールインクルーシブ特別プラン(2食付き)

公式HP予約ページ:https://reserve.489ban.net/client/hotaka-view/0/plan/room/31192/



協力店舗





Re:Make_S

系列農園「NAT's berry field」で栽培している安曇野夏秋いちごを使用したパフェが人気。

パフェ以外にもいちごを使ったグランドメニューやテイクアウト商品が30種類以上並ぶ。

テイクアウトなどゲストとの繋がりを意識したサービスブランド「Piece by Piece」や、Garden&Sweetsをコンセプトにしたセレクトショップ「haguhand real+」も併設。

所在地:長野県安曇野市豊科5479-5

営業日時:木−月曜日 11:30 - 16:30 ( LO 16:00 )

TEL:0263-50-7762

WEB:https://www.remakes.site/

Instagram:https://www.instagram.com/re_make_s/



蓼科ハーバルノート・シンプルズ

長野県茅野市のハーブとアロマテラピー専門店。

ハーブ・紅茶・アロマテラピーの関連商品のほか、手作りのクラフトや雑貨も販売。

所在地:長野県茅野市豊平10284

営業日時: 9:00 - 18:00 (水曜定休・年末年始休業)

WEB:https://www.herbalnote.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/herbalnote_simples/



安曇野穂高ビューホテル





所在地:長野県安曇野市穂高牧2200-3

TEL:0263-83-6200

WEB:https://www.hotaka-view.co.jp/index.php









会社情報、事業概要





▼ TENAR the Outdoor Hotel

WEB:https://tenar.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tenar_theoutdoorhotel/



▼ 株式会社CountryWorks

所在地:長野県松本市寿台7-3-5

代表取締役:岩本淳兵

TEL:080-8887-8973(代表携帯)

Mail:info@countryworks.jp

WEB:https://www.countryworks.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-12:46)