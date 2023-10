[株式会社BOOZYS]

神戸でLE BOOZY/THE BAKE/新世紀/GATSBY/洋食パリスを営む「株式会社BOOZYS」が「Otohatoba」と共催にて、2023年11月12日(日)@神戸ワイナリーで開催!







■「ブジウギ音楽祭」とは

飲食店が主催するからこその「極上の食事」と「心地よい音楽」が魅力の「ブジウギ音楽祭」!普段から大盛況の京阪神の飲食店が25店舗以上も集結する、他に類を見ない本格的なフード&ミュージックフェスティバルです。 グルメ感度が高い人はもちろんのこと、音楽ファンも多く来場する、食と音が一体となったハ ッピーでホットな1日を是非!

会場の神戸ワイナリーがある神戸市西区は、主催の飲食店BOOZYS(ブージーズ)の代表・小林元気が震災後に育った街でもあり、来場される皆さまには、現地の自然豊かで過ごしやすい空気感を感じていただき、地元の盛り上げのキッカケになればという想いも、このフェスには込められています。



■出演アーティスト



「思い出野郎Aチーム」「asuka ando dub u set」など、昨年も会場をグルーヴ感で包み込んだアーティストをはじめ、「NONA REEVES」「片想い」などの有名アーティストも初出演!「Neibiss」「ラッキーセベン」「CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN」など新進気鋭の若手アーティストも必見!



■出店飲食店



飲食ブースは昨年よりもパワーアップ!25店舗以上の関西の有名店舗が、1日限りで「ブジウギ音楽祭」に集結します。「YACCO豆富店」「杏杏」「TOOTH MART FOODHALL」など神戸で注目される店舗や、「お料理 横目」「il soffione / Su」「六徳 恒河沙」など大阪からの出店も要チェック!



■チケット情報

○販売サイト:https://eplus.jp/boozywoogie/

○価格(税込み):入場券 8,500円 / 駐車券 1,500円

○備考:中学生以下入場無料 (高校生以上から入場券必要)



■開催概要

○日時:11/12(日)10:00~21:00 (予定)

○会場:神戸ワイナリー中央広場 https://maps.app.goo.gl/HdVG9WEukUveTh6b6

○アクセス:お車または公共交通機関 (シャトルバス運行予定)

○その他最新情報:下記「Instagram」をチェック!



■公式サイト

○Instagram:https://www.instagram.com/boozy_woogie_kobe/

○ホームページ:https://boozys.info/boozy-woogie2023/ (現在準備中 / 10月中に公開予定)



■出演/出店情報

○アーティスト:

NONA REEVES/民謡クルセイダーズ/片想い/思い出野郎Aチーム/underslowjams/三田村管打団?/蓮沼執太&ユザーン/asuka ando dub u set/NEKOSOGI/大比良瑞希/HALFBY/okadada/ナツ・サマー/Neibiss/SATTU CREW/ラッキーセベン/ CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN/and more...

○飲食店:

YACCO豆富店/R the wine shop/il soffione/Su/お晩酌 リベロ前/お料理 横目/GATSBY/グリル末松/神戸餃子オレギョ/小鳥舎はなひげ/コムコカ/SAKE NERD/Za’snatch/THE BAKE/食福亭味革/杏杏/Cisco Diner/SOUL DRIP COFEE/TOKI PAO/TOOTH MART FOODHALL/二ノ宮 稀/ニュージョージ/Harlow ICE CREAM/HONEY BUNNY/六徳 恒河沙/WonderLand/and more...



■運営

○主催:株式会社BOOZYS

○共催:Otohatoba



■昨年度の模様



※「ブジウギ音楽祭2022」ムービー https://youtu.be/iqpNLEjjKnk



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/10-14:46)