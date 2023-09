[株式会社シルバコンパス]

AI映像対話システムTalk Withの開発・販売を加速



「新発見へ、トークで導く」をミッションにかかげ、AI映像対話システムTalk Withの開発・販売を手掛ける株式会社シルバコンパス(本社:静岡県浜松市、代表取締役:安田 晴彦、以下「シルバコンパス」)は、シリーズAエクステンション・ラウンドにてエクイティ、デットファイナンスを合わせて約1.9億を調達し、総額2.9億円の資金調達を完了しました。





エクステンション・ラウンドでは、株式会社フジ・メディア・ホールディングス傘下の株式会社クオラス(代表取締役:松下 幸生、本社:東京都品川区)、株式会社TOKAIベンチャーキャピタル&インキュベーション(代表取締役:横田 直人、本社:静岡県静岡市)、株式会社ディ・コンプレックス(代表取締役:西山雅庸、本社:東京都港区)ほか、計4社と個人1名からの調達となります。



今回の資金調達により、自然な対話を再現するAI映像対話システムTalk Withのクラウド版の開発が完了し、いよいよサービスローンチいたします。Talk Withを活用したB to Cビジネスのサービスの事例が順次発表されますので是非ご期待ください。特にエンターテインメント、ヘルスケア、教育、観光の分野で積極的に事業展開いたします。











株式会社シルバコンパスは2019年9月に設立し、2020年より「まるで目の前にいる人と話をしているような」自然な対話体験ができるAI映像対話システムの開発をスタートし、対話をメインとする対人業務支援を目的としたサービス「Talk With」を展開しております。今回の調達により、営業・開発体制をさらに拡充し、B to C向けのエンタテインメントサービスおよびヘルスケアサービスの販売展開を目指します。また、今後、教育分野、観光分野を中心に協業パートナーとの共同開発などを通して、様々なシステムの開発・販売を推進していきます。







▼トピック

2022.11:第31回静岡県ニュービジネス大賞 ニュービジネス大賞

2022.12:東京ベンチャー企業選手権大会2022 ヒヨコーン部門 最優秀賞(東京都知事賞)

2023.1:TSUNAGU CITY 2023 in NAGO オープンイノベーションコンテスト 最優秀賞

2023.2:第8回日本アントレプレナー大賞 エンタメ部門 ピーアーク賞



2023.8:東京都文京区、文京共創フィールドプロジェクトにて資金調達サポート事業に採択

文京シビックセンターにて無人総合案内サービスの検証を行います。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/b-tas/sikintyoutatu_saitaku.html



2023.9:株式会社リコーとの共同開発事業、Talk Withとの1on1シミュレーションで1on1対話スキルを客観分析できる「1on1トレーニングシステム」を公開



■シリーズAエクステンション・ラウンドの引受先およびコメント



・株式会社クオラス

代表取締役社長 CEO 松下 幸生 様

「弊社では、エンターテインメントとテクノロジーの融合領域における次世代サービスの開発を事業戦略の柱の一つに掲げています。シルバコンパス社とは昨年より既に業務提携を開始しておりますが、今般の出資を通じて同社とのビジネスを加速させ、社会の課題解決に資するより価値の高いサービスの提供を目指します。」



・株式会社TOKAIベンチャーキャピタル&インキュベーション

代表取締役社長 横田 直人 様

「TOKAIグループはエネルギー・情報通信・CATV等の生活インフラサービスを提供し、330万件のお客様にご利用いただいております。シルバコンパス社のTalk Withが当社グループにおける対人業務の高度化に資することを期待いたします。今回の出資を通してシルバコンパス社とのパートナーシップを確立し、Talk Withを活用した対人業務の高度化、また新サービスの創出による相互成長を推進してまいります。」



・株式会社ディ・コンプレックス

代表取締役 西山 雅庸 様

「弊社は地上波コンテンツ・配信コンテンツを制作するプロダクションです。我々が今まで発信していた映像コンテンツとは違ってTalk Withは衝撃的な出会いでした。シルバコンパス社と協力体制を取りながら新しい映像エンターテインメントTalk With の力になれるようシルバコンパス社に出資させて頂きました。新たな出会いが次のコンテンツビジネスの布石となることを願っております。」 」



■会社概要

株式会社シルバコンパス

設立:2019年9月 所在地:静岡県浜松市中区

代表者:代表取締役 安田 晴彦 資本金:2億8641万円(資本準備金等を含む)

事業内容:

AI映像対話システムを用いたエンタテインメントサービスの企画・開発・販売

AI映像対話システムを用いた高齢者向けヘルスケアサービスの企画・開発・販売

AI映像対話システムを用いた対人業務支援システムの企画・開発・販売



本件に関するお問い合わせ先

URL: https://silvacompass.co.jp/talk-with お問い合わせページ



