[株式会社OPP]

大切な人に愛を伝えるバレンタインデーに自分にもご褒美を。ALMOOREから感謝の気持ちを込めてプレゼントキャンペーンを実施。



渋谷ゆりがプロデュースを手掛けるブランドALMOOREは、バレンタイン限定キャンペーン「Valentine’s Day ~ A day to love yourself more~」を2023年2月5日(日)10:00より2023年2月19日23:59まで実施いたします。ALMOORE製品を20,000円以上ご購入いただいた方に「JUST NUMBER BODY DESIGN PROTEIN」をプレゼントいたします。







【ALMOORE】

https://almoore.jp/

※2023年2月5日(日)10:00公開予定







ALMOOREからのメッセージ













ALMOOREでは「カラダに自信を、ジブンに愛を。」をコンセプトに少しでも自分を好きになれるよう女性の美容や体に関する悩みにこたえる製品をプロデュースしています。美しく輝く肌を手に入れるための「ALMOORE BEAUTY Rich Body Cream ~ body designing & relax time ~ CBD」や、補正機能もあるセクシーでスタイリッシュな「ALMOORE Body Design Lingerie」、着るだけでスタイルが良く見える「ALMOORE WEAR」などのラインナップが揃っています。そんなALMOORE製品を20,000円以上のご購入で「JUST NUMBER BODY DESIGN PROTEIN」をプレゼントいたします。





JUST NUMBER BODY DESIGN PROTEIN



JUST NUMBER BODY DESIGN PROTEIN|ホエイプロテイン リッチカカオ風味 270G









Amazon1位を獲得した美容プロテイン。

体重も年齢もただの数字“ジャストナンバー”

数字にとらわれるのはやめて、理想のカラダをデザイン。



体に嬉しい成分をたっぷり含みながら、毎日摂取するものだからこそカラダに優しく飲みやすいようこだわりました。



馬プラセンタエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸など豊富な美容成分でハリ・ツヤのある美しいカラダへ。独自成分のバイオぺリン(R)※を推奨量配合し、栄養素の吸収をサポートします。※(株)サビンサジャパンコーポレーションまたはその関連会社の登録商標です。



また人工甘味料・人工着色料・保存料は不使用で、吸収と消化が良い風味豊かなホエイたんぱくを使用している為、まろやかな味わいになっています。



日本国内のGMP認定工場で製造し、原料入荷から製造まで品質管理を徹底しているため安心してお買い求めいただけます。





ALMOOREとは



「ALMOORE」は渋谷ゆりがプロデュースを手掛け、多くの女性が悩みを抱えるカラダのことや美に対する課題に共に向き合うブランドです。ALMOORE製品を使うことで自分をもっと愛し、自信を持って、自分らしく生きれるようこだわりの詰まった商品を提供しています。



昨年より大幅に商品ラインが拡大し、さまざまなジャンルの商品を通しお客様のサポートを行っています。



【 ALMOORE コンセプト 】

Love your body. Love yourself.

”カラダに自信を、ジブンに愛を”

カラダを美しく見せるモノ、美しくするモノで、あなたに自信と愛を贈ります。



【 ALMOORE ブランドラインナップ 】

ALMOORE BEAUTY

運動後のケアや就寝前のマッサージに適したこだわり成分配合のボディクリーム

〈HP〉https://almoore.jp/collections/almoore-beauty

※2022年12月17日(土)13:00公開予定

〈Instagram〉https://www.instagram.com/almoore_beauty/



ALMOORE BODY DESIGN LINGERIE

着るだけで体が美しくなるボディメイクランジェリー

〈HP〉https://almoore.jp/collections/almoore-body-design-lingerie

〈Instagram〉https://www.instagram.com/almoore_official/



ALMOORE HEALTHY&FOOD

人口甘味料不使用、豊富な美容成分配合のプロテイン

〈HP〉https://almoore.jp/en/collections/almoore-healthy-food

〈Instagram〉https://www.instagram.com/justnumber_official/



ALMOORE WEAR

着るだけでスタイルが良く見えるトレーニングウェア

〈HP〉https://almoore.jp/en/collections/almoore-wear

〈Instagram〉https://www.instagram.com/almoore_official/



ALMOORE GYM

一人ひとりと向き合い共に理想の自分に近づくパーソナルトレーニングジム

〈HP〉https://gym.almoore.jp/

〈Instagram〉https://www.instagram.com/almoore_gym/





渋谷ゆりについて



ボディメイク美容家。

総SNSフォロワーは250万人を超え、 フィットネストレーナーとしてはフォロワー数NO.1を誇る。 日本語、英語、中国語が話せるトリリンガルであり、世界中にファンを抱える。 自身のブランド【ALMOORE】では着るだけでスタイルが良く見えるトレーニングウェア【ALMOORE WEAR】を展開し、 即日完売するほどの人気。 フィットネストレーナーの経験を活かしパーソナルジム【ALMOORE GYM】を運営。また、 美容プロテイン【JUST NUMBER】もAmazon1位を獲得。【ALMOORE BODY DESIGN LINGERIE】は着るだけで体を美しく補正するボディメイクランジェリーを展開。優れた機能性と美しいデザインがSNS上で注目を呼び、予約販売では一部売り切れになるほど大好評となった。



〈資格〉

フィットネストレーナー(国際資格NESTA-PFT)

ヨガインストラクター(RYT200)

〈SNS〉

Instagram: https://www.instagram.com/shibuya_yuri/

ブランド: https://almoore.jp/

ジム:https://gym.almoore.jp/

書籍: https://tkj.jp/book/?cd=TD015273





お問い合わせ先



【運営会社】

会社名:株式会社OPP

代表者名:渋谷 ゆり



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-14:46)