株式会社淀川製鋼所(代表取締役社長 二田 哲)は、株式会社ビームス(代表取締役社長 設楽 洋)のライセンスブランド「BEAMS DESIGN」がプロデュースする「ヨド物置 エルモ BEAMS DESIGNモデル」の予約販売を2022年12月15日(木)より開始いたします。また、発売を記念して、当商品をご購入いただいた先着500名様に、BEAMS DESIGNオリジナルTシャツ&ハットをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。







●ヨド物置 エルモ BEAMS DESIGNモデル 特設サイト

https://www.yodomonooki.jp/beamsdesign/



鋼板を主力製品とする当社では、自社の鋼板を素材とする「ヨド物置」の製造・販売を1970年に開始し、50年以上にわたりよりよい品質を追求しながら様々な取り組みを行ってまいりました。

2021年には、近年人気が高まっているアウトドアとエクステリア商品との親和性の高さから、アウトドア用品メーカーとのコラボレーション物置を数量限定で発売し、大変ご好評をいただきました。

今回は、ファッション以外の分野にも積極的に進出しているビームスから生まれたブランド「BEAMS DESIGN」との協業により、「ミリタリーコンテナ」をデザインコンセプトにした物置を発売いたします。





デザインについて



秘密基地のような雰囲気が漂う「ヨド物置 エルモ BEAMS DESIGNモデル」のデザインを手掛けたのは、BEAMS CREATIVE DIRECTORの中田慎介氏。ビームスのルーツであるアメリカのライフスタイルや歴史的背景から着想を得た、“ミリタリーコンテナ”をベースにデザインされました。

物置が庭や自然に溶け込む“カモフラージュ”を理想とし、本体色には黒みのある「オリーブドラブ(Olive Drab)」を採用しています。



YODOKO by BEAMS DESIGN コンセプトテキスト

HAPPY OUTSIDE BASE

ライフスタイルの変化に伴って、自宅や身近な環境でも充実したアウトドアライフを楽しむ人が増えてきた。遠くに行かなくても、一人でも、平日だって週末だって、いつでもどこでもアウトドアを楽しむと、つい友達に自慢したくなるようなギアやグッズを揃えがち。

アウトドアギアやグッズにこだわるなら、それを収納する箱にもこだわりたいから収納するだけが目的じゃなく、かっこいいアウトドアの基地みたいな存在がほしくてミニマルで機能的、ミリタリーデザインをルーツにしたYODOKO by BEAMS DESIGNをリリースします。











デザインのポイント



























■サイズ

本体寸法: 間口2,278mm×奥行1,512mm×高さ[屋根含む]前2,121.5mm/後2,064.5mm

屋根寸法: 間口2,336mm×奥行1,739mm

床面積: 3.35平方メートル (1.01坪)



■仕様

スチール製物置 ※本商品は「ヨド物置 エルモ LMD(S)-2215」を基本仕様としています。

主要構造部材: ガルバリウム鋼板(カラー鋼板)

標準付属品: 棚板2枚(A2.0型/後面用、幅1,400mm×奥行380mm)、アンカープレート

カラー: オリーブドラブ(Olive Drab) ※床のみカシミヤベージュ



■価格

ヨド物置 エルモ BEAMS DESIGNモデル

LMD-2215-BM(一般型): 398,000円(税込価格 437,800円)

LMDS-2215-BM(積雪型): 401,000円(税込価格 441,100円)



オプション BEAMS DESIGNモデル専用別売棚

A1.0型/側面・後面用(幅699mm×奥行380mm): 11,500円(税込価格 12,650円)

A2.0型/後面用(幅1,400mm×奥行380mm): 13,000円(税込価格 14,300円)



■発売日

2022年12月15日(木)より予約開始、2023年4月より順次出荷予定



■販売場所

全国のヨド物置取扱店

※ビームスでの取り扱いはございません。





ヨド物置 エルモ BEAMS DESIGNモデル ご購入者様向けキャンペーン概要



「ヨド物置 エルモ BEAMS DESIGNモデル」をご購入いただいた先着500名に、BEAMS DESIGNによる「オリジナルTシャツ(カーキまたはグレー)&ハット」をプレゼントいたします。







【プレゼント応募方法】

対象のお客様にお届けする商品の梱包に封入される「キャンペーン応募用紙」に記載されたシリアルナンバーを、WEBの応募フォームにて入力の上ご応募ください。ご購入の販売店ではプレゼントの受け取りはできませんので、ご注意ください。

※Tシャツの色はお選びいただけません。サイズはフリーサイズとなります。



・応募開始時期:2023年4月~





BEAMS DESIGNについて

BEAMS DESIGNは、様々なパートナー企業様と協業で商品開発、企画等を行う、ビームス ライセンスビジネスのメインブランドです。ビームスの企画力・編集力・選択眼、経験豊かな社員たちのセンスを活かし、モノのデザインだけでなく、ニュース、話題、行列、現象をデザインします。

https://www.beams.co.jp/service/design/





<商品・キャンペーンに関するお問い合わせ>

株式会社淀川製鋼所 (お客様窓口)CS推進グループ

フリーコール:0120-882667

https://www.yodoko.co.jp/



