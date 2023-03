[株式会社エクラ]

株式会社エクラ(本社:東京都新宿 代表取締役:本多智史)が展開する「fru:C美容液」。本音で評価する雑誌『LDK the Beauty』の2023年5月号にてシミケア美容液「A評価」に輝きました。



LDK the Beautyはタイアップなしの本音でコスメを批評する人気の女性誌。2023年5月発売〈老けない肌の新正解見つけた!シミ防御編〉特集にて、『fru:C』が「すごく効いた!」とA評価を獲得!モニター全員の潜在シミ減少数が高い結果となりました。



公式HP:https://www.fru-c.com/













2023年2月発売の〈毛穴ゼロ肌 完全コントロール〉特集の美容液部門でも1位を獲得した『fru:C』。今年に入り2度目の受賞となり【LDK the Beauty 3冠】を達成しました。



LDK the Beautyの検証では、モニター全員の毛穴・シミに減少数値の結果が見られたと評価され、効果を非常に実感いただけました。



LDK the Beauty 2023年2月号



LDK the Beauty 2023年5月号











毛穴・シミケア高評価『fru:C美容液』とは









業界新発想!オールインワンのビタミンC美容液。



空気に触れると壊れやすいビタミンCを、独自製法で「ギュッ」とカプセルに閉じ込めました。

肌に触れた瞬間、カプセルが弾け、フレッシュなビタミンCが肌の隅々まで浸透します。(*1 )



オールインワンだから、これ1本でお手入れが完了!

忙しい女性にもピッタリな毛穴ケア美容液です。

寝る前になじませるだけで、スペシャルケアをしたようなキメの整った透明感あふれる素肌に導きます。



*1 角質層まで







成分にとことん厳選。フルーツ由来のビタミンC美容液









実感力を高める5つのPoint!



【1】独自開発のホワイトCカプセル

フルーシーは、独自製法でビタミンCを ヒアルロン酸で包み込み 「新鮮なまま」カプセルに閉じ込めることに成功。高濃度ビタミンCが酸化することなく、肌の奥まで届き 効果を最大限に発揮します。(*1 )





【2】さらに効果を高めるトリプル処方!

ビタミンC誘導体VCIP:浸透性の高い高濃度ビタミンC

エルゴチオネイン:抗酸化力に優れたアミノ酸

バイオベネフィティ:毛穴を引き締め、肌にハリをプラス





【3】フルーツ由来の美容成分を凝縮

アセロラエキス、グレープフルーツエキス、リンゴ幹細胞エキス配合で透明感のある肌に導きます。





【4】フルーツアロマの香りで癒す肌にも「おいしい美容液」

まるで果汁のような、とろみのある心地よいテクスチャー。

天然のフルーツアロマの香りに優しく包まれ、毎日のスキンケアが癒しの時間に変わります。





【5】お肌に優しい8つの無添加処方

・界面活性剤 ・パラベン ・アルコール ・合成香料 ・合成着色料 ・シリコン ・鉱物油 ・合成高分子

※動物性の成分も一切使用しておりません。



*1 角質層まで







fru:Cとは









「フルーツの力で世界を輝かせる」



太陽の恵みを一身に受け、みずみずしく輝くフルーツ。

厳しい自然の中で育まれた果実の生命力は、女性の肌や心を美しく、変えていきます。

そのフルーツの力を凝縮し、あなたの本来の輝きを引き出すため fru:C は誕生しました。



厳選された果実のエッセンスを主な原料に使用。

それぞれが持つ美容効果と個性を、皮膚科学に基づいた最新のテクノロジーでスキンケアに。



もっと自由に、もっとご自身の素肌が好きになる。そんな化粧品を目指し日々研究を続けています。



またフルーツの成分を取り扱うブランドとして植樹活動を行うなど、自然環境の保護にも取り組んでいます。







fru:Cシリーズはクレンジングも大好評発売中









2023年2月、fru:Cシリーズのクレンジングが発売いたしました。



メイクも落とせるスクラブ洗顔料で、『ビタミンC×CICA×AHA配合』という、今までにない新発想のクレンジングとなっています。



毛穴の黒ずみ・開き毛穴などのあらゆる毛穴悩みや、お肌に透明感が欲しいとお悩みの方に是非お試しいただきたい商品です。





【fru:Cシリーズ製品詳細】









名称 :fru:C 美容液

(フルーシー美容液)

容量 :28ml (約1か月分)

販売価格:2,725円(税込)

















名称 :ビタミンスクラブクレンジング

容量 :150g (約1か月分)

販売価格:1,980円(税込)





公式HP:https://www.fru-c.com/



【会社概要】

株式会社エクラ

代表取締役会長 本多智史

〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-9-18

第三雨宮ビル 4階

03-6721-5793

URL: https://eclat-inc.co.jp/





