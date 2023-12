[マスターマインド株式会社]

本年20周年を迎えたRUEEDとStarBwoyWorksの合作EP「SCORE」を12/8(Fri)に各配信サイトにて配信開始!!







自身のキャリア20周年を迎えた本年、地元で初開催の音楽フェス「YOKOSUKA REGGAE BASH 2023」を大成功で終えたRUEEDから新作EP「SCORE」がリリース!!

RUEEDとしても初のEPリリースとなる本作は、予てから親交の深いStarBwoyWorksがトータルプロデュース!!

フィーチャリングにはBrooklyn, NYを代表するクルー“ProEra”からCJ Fly, 東京で異彩を放つシンガーTOMOが参加!!また収録楽曲「Westgate」はあのドラマをコンセプトにしており、劇中の名台詞をサンプリングした強烈なトラップダンスホールへ昇華している。

本来のRUEEDらしさを踏襲しつつ、現行のダンスホールレゲエを意識した新しいスタイルにも挑戦している。現在の日本のレゲエシーンを牽引しつつ、唯一無二の存在であるRUEEDの新作に注目!!

各サイト配信URL→ https://linkco.re/vgBUVe3m



RUEED EP 「SCORE」 全5曲収録



1.Bruk Out

Lyrics : Rueed

Music by StarBwoyWorks



2.Westgate

Lyrics : Rueed

Music by StarBwoyWorks

SP thanks to Yosuke Kubozuka as KING



3.Diamond

Lyrics : Rueed

Music by StarBwoyWorks



4.Blessin’ feat. CJ Fly

Lyrics : Rueed, CJ Fly

Music by StarBwoyWorks, Tonzilla



5.Good Time feat. TOMO

Lyrics : Rueed, TOMO

Music by StarBwoyWorks, Tonzilla



All masterd by SUI

All produced by StarBwoyWorks

Cover art : SHIMO



All rights reserved. Mastermind Co.,Ltd





RUEED (ルイード)



1988年生まれ横須賀市出身。Mastermind CEO,レゲエディージェイ。(Deejay)

15歳にそのキャリアをスタートさせ、2007年18歳で「Road to 横浜レゲエ祭」にて史上最年少優勝。

その後Debut Album「NEW FOUNDATION」をリリースしてから、現在8枚のフルアルバムと数々のコンセプトアルバム、楽曲への客演参加、MIX CDやコンピレーション作品への参加を経て、今シーンの一線を走る最重要アーティストである。

また2017年公開映画「スカブロ」では映画初出演にして初主演を果たし、主題歌の提供も果たす。

2018年には自身の15周年を記念したベストアルバム「MASTERMIND」をリリースし、Home Grownを率いて東京での自身初のワンマンライブを成功させた。

2019年、赤坂BLITZにて開催されたDeejay Clash「COMBAT」でCHEHONとレゲエ史に残る熱い一戦を交わしシーン全体を大いに沸かした。同年4月、自身が代表を務める新レーベル「Mastermind Co.,ltd.」を立ち上げた。

その後、世界中を襲った未曾有の3年間にも「Q」「K」そして、盟友Tonzilla(from YARZ)との合作「INSANE」の3枚のアルバムをリリース。全作品共にi Tunesレゲエチャートにて1位を獲得し、世界的な苦境にも関わらず決行された全国ツアーも成功に納めた。

B.League 2020-21公式テーマソング「FIGHT DUB CLUB」(ALI feat.J-REXXX, RUEED)への客演や、3年連続「新生 New Year Rock Festival」への出演など、ジャンルを飛び越える活躍を見せている。

RUEED自身のキャリア20周年イヤーとなる2023年は、地元横須賀で音楽フェス「YOKOSUKA REGGAE BASH 2023」を初開催し、動員予想を大きく上回る2万人を動員し、伝説の始まりを告げる大成功を収めた。本年の締めくくりにはStarBwoyWorksとの合作EP「SCORE」のリリースを控える。

未だ続く激動の時代の中、活動20周年を迎えたRUEEDは独自の存在を確固たるものにし、唯一無二の世界観とメッセージは多くのリスナーを魅了し続けている。



