女性体型向けのメンズパターンオーダースーツ・LGBTQ+向けオリジナルウェディングを展開する株式会社クーゼスは、23年1月7日(土) 13時から新成人向けのイベント・パーティを開催します。受付開始から2週間で100名超の参加申込みがあり、当日は全国から新成人が集まります。







自分らしい服を着て、思いっきり成人の日を楽しんで欲しい



『SEIJIN-SHIKI by keuzes』は、人生に一度の成人の日という節目を心から楽しんで欲しいという思いから立ち上がりました。



オーダースーツの販売に全国各地を飛び回る中で、keuzes代表の田中はお客様から「振り袖を着たくない」「もっと自分らしい服装で行きたい」「周りにカミングアウトしていないから参加を迷っている」といった声をたくさん伺いました。

本イベントはそういった生の声をもとに、新しい門出を祝うイベントに心残りがないようにすることを目的としています。



また、これから先の未来に繋がるような新しい出会いが生まれるよう、新成人同士の交流をメインにしたパーティスタイルを採るとともに、さまざまなインフルエンサーに協力いただきトークセッション等も行います。



■日時・場所

イベント特設サイト:https://seijin-shiki-keuzes.studio.site/

参加人数 :100~150名程度

日程 :2023年1月7日(土) 13:00~17:00

場所 :CARATO71(代官山駅 徒歩10分)







keuzes(クーゼス)について



「keuzes(クーゼス)」とはオランダ語で「選択肢」の意味であり、創業当初よりその名の通り自分の生き方や在り方に合った選択ができるような商品やサービスを展開してきました。



「女性体型に合うメンズオーダースーツ」や「keuzes wedding by HAKU」はその形の一つであり、常にお客様との出会いと声に向き合うことを大切にしています。



keuzes https://keuzes.co.jp/

keuzes wedding by HAKU https://wedding.keuzes.co.jp/



■お問い合わせ先

当日会場へお越しになりたいメディア関係者様がおられましたら、下記へお問い合わせください。

info@keuzes.co.jp



