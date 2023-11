[株式会社豊栄工業]

2024年1月31日(水)まで 国内唯一のグッドデザイン賞受賞商品のみを取り扱うデザインショップにベビー食器シリーズ「iiwan(いいわん)」が期間限定で登場します。



株式会社豊栄工業(本社:愛知県新城市、代表取締役社長:美和敬二)は、トウモロコシを原材料とした植物由来樹脂ポリ乳酸を用いた、人と地球に優しい食器シリーズ<iiwan(いいわん)>を『GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店』(所在地:東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内3階)にて2023年11月17日(土)~2024年1月31日(水)まで期間限定販売いたします。





イベント概要





「iiwan(いいわん)」期間限定販売

会期 2023年11月17日(金)~2024年1月31日(水)



●GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店について



グッドデザイン賞受賞品のみを販売する国内初のデザインショップです。グッドデザイン賞が考える「よいデザイン」に囲まれた心地よい暮らしを提案しています。



・所在地:東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内3階

・営業時間:11時~20時

・お問い合わせ先:03-5220-1007



・公式サイト、公式SNSはこちら

HP:https://gds.tokyo/

Instagram:https://www.instagram.com/gooddesignstoretokyo_by_nohara/?hl=ja

X:https://twitter.com/gdst_by_n



「iiwan(いいわん)」ベビー食器シリーズのグッドデザイン賞受賞歴について







●2011年度受賞 iiwan(いいわん)幼児食器

安心安全な植物素材を使いながら耐熱性にも優れている21世紀の環境調和型食器。お子様に与える最初の食器として、使いやすさと優しいフォルムを基調とした デザインを施し、褪せない上質感を表現しています。







・デザイナー:イチバデザインスタジオ 市場純生



・担当の審査委員:澄川 伸一、吉良 康宏、サイトウマコト、廣田 尚子



・評価コメント:

食の安全が脅かされつつある現代社会において、特に子供の食には気を使わなければならないことは残念なことではある。安心・安全な植物素材であるトウモロコシを原材料とした子供向けの食器を、上質感のある使い易くやさしいフォルムにまとめていることにとても好感の持てるデザインに仕上がっている。子供の時期にこそ、けばけばしくなく、きっちりとした良いものを与えて育てたいと思えるよいものに仕上がっている。







iiwanとは







日本で一番安全な食器を目指し、かけがえのない子どもの安全安心を第一につくられたベビー食器シリーズです。原料は植物由来(トウモロコシ由来のデンプン、乳酸が主成分)を100%使用。天然鉱石からつくられる顔料を原料に混ぜて成形するため、使用中に色が剥がれる心配もありません。



子どもにとっては、食育の観点から、小さな手でも持ちやすく丸みと厚みのある持ち手が特徴で、自分で持って食べることをサポートし自立と成功体験を促す設計が特徴です。離乳食初期から小学生低学年まで長く使えるデザイン性と耐久性を持ち合わせています。



シンプルで無駄のない流曲線のデザインは大人が使いたくなる洗練されたベビー食器。職場でお世話になっている方へのお祝いや、おしゃれやインテリア好きな友人への出産祝いギフトに選ばれています。



●iiwan公式オンラインショップからのお知らせ



もっと気軽にもっと楽しくお祝いを贈れるように、お相手の住所がわからなくてもSNSやメールでギフトを贈れる「ソーシャルギフト」サービスを11月11日(土)よりスタートしました。

詳細リンク https://iiwan.jp/socialgift



・公式サイト、公式SNSはこちら

HP:https://iiwan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/iiwan_official/



iiwan(いいわん)に関するお客さまからの問合せ先





株式会社 豊栄工業

iiwan 担当:近田

e-mail:contact@iiwan.jp



【株式会社 豊栄工業について】

弊社は愛知県新城市の自然豊かな地域に本社工場を構え、精密機械に使われる金属部品や金型を設計・製造しています。

iiwan 食器シリーズ「MY FIRST DISH」は、”はじめての体験を最高のものにする”ブランドコンセプトに、赤ちゃんがはじめて使う食器として、植物由来の安心安全なポリ乳酸樹脂素材と設計にこだわって自社開発し製造から販売まで行うD2Cブランドです。

2018年度、第7回「ものづくり日本大賞」製品・技術開発部門では、生分解性樹脂・ポリ乳酸の量産加工技術の開発に成功した功績が認められ、小松道男技術士と弊社副社長 美和敬弘が最高賞の「内閣総理大臣賞」を受賞しました。

iiwanは、日本航空国際線ラウンジの子ども食器として2019年に採用され、サスティナブルでファミリーフレンドリーなサービス提供にご活用いただいています。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-12:46)